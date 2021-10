Es urgente preservar el sentido de lo extraordinario

Ahora sí es el momento de organizar una gran procesión extraordinaria con la Patrona. Con una España que se despertaba cada mañana con casi un millar de muertos era una barbaridad elucubrar con cortejos magnos y otros inventos que circularon por las redes sociales, fruto seguramente de los días que tuvimos que pasar confinados. La Virgen de los Reyes saldrá antes de fin de año. Hay dos motivos bien definidos:el 75 aniversario de la declaración del patronazgo y la recuperación del culto público externo tras los meses más duros de la pandemia. Todo indica que se celebrará por la tarde. En cualquier caso, la Patrona debe estar muy acompañada, bien arropada, para que no se repitan experiencias como las del Año de la Fe, cuando hizo un recorrido despoblado de devotos.

¿Y cómo debe ser el cortejo de esta procesión? Como el del 15 de agosto: los niños carráncanos, los miembros de la asociación de fieles, los cargos del Consejo, los hermanos de la Sacramental del Sagrario, los canónigos del Cabildo Catedral, el paso de la Virgen, la presidencia eclesiástica y las autoridades civiles. ¿Y nada más? La historia enseña procesiones extraordinarias con otras imágenes.En 1965, con motivo de la inauguración de las Santas Misiones, se instaló un altar en el actual edificio de Correos donde estaban la Virgen de los Reyes y el Cautivo de San Ildefonso. Muchos conocen por fotografías aquella de 1946 en que participaron un total de seis imágenes para celebrar el patronazgo de la Virgen de los Reyes: el Pilar, la Reina de Todos los Santos, el Amparo, la Amargura, el Valle y la Macarena. Hoy los tiempos son otros. No es previsible que la Virgen salga en un cortejo con otras imágenes.

Pero sí que el recorrido no sea el de los 15 de agosto, sino que, al menos, alcance la Plaza Nueva, como en otras procesiones extraordinarias. Esto daría la oportunidad de ver bien la procesión a muchos más devotos, sobre todo porque monseñor Saiz quiere invitar a participar a toda la Archidiócesis. En materia de religiosidad popular será su primera gran iniciativa tras el decreto de reapertura del culto público. Sea como fuere, ahora sí concurren circunstancias extraordinarias tras años en los que acabamos saturados de tantas salidas. Convendría no incurrir en nuevos abusos con el pretexto del tiempo que hemos estado encerrados, o perderemos de nuevo el sentido de lo extraordinario. Sería una pena. Volvamos a la mesura.

Un Herrera mejor y más auténtico

Dicen que la gente salió muy contenta del pregón del centenario de la Candelaria. A Carlos Herrera se le notaron los veinte años que han pasado desde que pronunció aquel recordado pregón de Semana Santa. Ahora está mucho más maduro, se apoya más en sus vivencias directas, en los hechos con los que ha disfrutado o sufrido en estas dos décadas. Sí, la voz y la gestualidad son magistrales como siempre, pero ahora han adquirido mucha más fuerza esos hitos que jalonan la existencia de todo ser humano. ¡Claro que se nota el paso del tiempo! El mérito es que en este caso ha sido para que el personal se deleitara con un Herrera tan emocionante como renovado, porque ha vivido más y es más sabio, y tan vibrante como meticuloso, porque homenajeó a personajes y recordó hechos de una cofradía en particular. La sensación general es que hoy daría un pregón de la Semana Santa todavía mejor que el de 2001. Herrera lo sabe, como sabía que iba a triunfar con el de la Candelaria del pasado martes, tal como admitía en privado sin complejos. Y sabe que ahora podría dar un pregón de la Semana Santa mucho más íntimo, personal y cuajado. Por cierto, pocas personas disfrutan tanto dando pregones como este Herrera que encuentra en el atril muchas más satisfacciones que de analista de la alta política. No es de extrañar ni mucho menos tal como está el panorama nacional. El pregón candelario ha debido ser un bálsamo, un oasis, una pará en un camino cotidiano de crispaciones. Herrera ha mejorado con los años, como los buenos vinos.

Un galardón bien merecido

La IX edición del Olivo de Plata que concede la Hermandad de la Redención distinguirá al actor y presentador Antonio Garrido. Un galardón bien merecido para quien ha demostrado que se puede tener sentido del humor en asuntos de cofradías sin herir y sin caer en bromas pesadas, así como ejercer un sano espíritu de autocrítica que genera directamente la risa, todo lo cual en esos espléndidos capítulos del ya famoso serial de El Palermasso. La verdad es que el Olivo de Plata bien lo podría haber recibido su padre, el entrañable José Luis Garrido Bustamante, que de la cofradía del Lunes Santo lo sabe todo, porque la vivió junto al más grande que ha tenido la corporación en toda su historia: el cura don Eugenio Hernández Bastos. Pero estamos seguros de que José Luis disfrutará todavía más viendo a su hijo recoger todo el afecto y el reconocimiento de su querida cofradía del Lunes Santo, tan presente en su pregón de 1990. El Olivo de Plata se consolida cada año, como todas las cosas buenas que hace la Redención en los últimos tiempos. No será por casualidad, sino por el trabajo de diferentes juntas de gobierno. La actual, que preside Manuel del Cuvillo, acierta con el galardón a Garrido. Y para el día de la entrega se preparan muchos y variados detalles.

¡Cómo están las agendas!

Con qué fuerza han retomado las cofradías el retorno casi absoluto a la normalidad. Entre lo que estaba pendiente de celebración y las ganas que hay de echarse a la calle, las agendas están más repletas que las de los políticos en campaña. Hay que ponerse al día y gestionar el tiempo, porque hay viernes que parece que son ya de cuaresma. Y eso que la Semana Santa será tardía: el 10 de abril.

Drones

Para la Semana Santa de 2022 se usarán por fin. Estará operativa la unidad de drones de la Policía Local en la que participarán agentes de Bomberos y Protección civil. En 2020 se quedó sin estrenar este proyecto con respecto a la Semana Santa. Se probó con éxito en la Navidad previa para calcular el número de personas en una calle y podrá aplicar medidas inmediatas de aforamiento. Seguirán, por supuesto, las cámaras en las vías principales, el sistema de megafonía y el del encendido del alumbrado público en caso de emergencia.

Buena sintonía

Se les vio comentar varios pasajes en el pregón candelario de Herrera. El presidente de la Junta y el arzobispo de Sevilla se llevan bien. Se nota sintonía ente ambos. Moreno ya se entendía don Juan José, al que visitó alguna vez en el Palacio Arzobispal, y todo indica que no tendrá ningún problema con Saiz, que por otra parte viene de navegar en aguas catalanas, mucho más complicadas que las andaluzas.

Cardenal Amigo

Ayer estuvo en Sevilla en varios actos multitudinarios donde no dejó de recibir innumerables muestras de afecto. Don Carlos no solo no para, sino que hace por tener la agenda apretada como un recién ordenado obispo. Es un prodigio de vitalidad. Sevilla tiene púrpura para rato.

El Lagarto de la Catedral: "Mi querido y siempre inquieto Fiscal, te aseguro que don Juan José está muy recuperado, feliz y muy activo. Ya sabes que es y será siempre discreto, tanto que lo llaman cariñosamente el Ratzinger hispalense. Se queda a vivir aquí y nunca hará ruido, como el pontífice emérito alemán".