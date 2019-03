El uso de las redes sociales

EL Consejo General del Poder Judicial recomienda a los jueces no revelar su identidad en las redes sociales sino utilizar un alias. La comisión de ética del máximo órgano de gobierno de los jueces ha elaborado un informe sobre los aspectos deontológicos de los perfiles públicos. Cómo deben los magistrados usar las redes, no meter la pata y no perturbar la necesaria percepción de independencia que los administrados debemos tener de ellos. Cualquier día tiene que hacer algo similar el otro Consejo, el de Cofradías. Ya mismo va a estar Paco Vélez publicando unos criterios sobre el uso de las redes por parte de hermanos mayores y oficiales de junta de gobierno. No se olvide que son dirigentes de asociaciones públicas de la Iglesia. Y cada vez hay más casos de forofismo, frikismo y hasta de filotalibanismo. Y decían que el nivel había bajado mucho con el cambio de siglo. Lo peor estaba por llegar...