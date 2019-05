La entrevista dura quince minutos. Rogamos al candidato del PP que formule respuestas cortas. La campaña está a punto a de terminar.

–¿Hay partido?

–Claro que hay partido. Y vamos a ganar el partido.

–¿Percibe falta de tensión electoral, en general, entre los ciudadanos de Sevilla?

–Percibo falta de contraste de modelos de ciudad. El Partido Popular está presentando un modelo desde hace meses, mientras veo una clara ausencia de propuestas por parte del candidato del Partido Socialista.

–¿Llevar dieciséis años en el Ayuntamiento es un lastre?

–En todas las sociedades democráticas la experiencia es un valor. Creo que el valor de mi experiencia en el gobierno y en la oposición, así como la edad que tengo hacen una combinación perfecta para las transformaciones que necesita la ciudad.

–Su gran ilusión, ser candidato a la Alcaldía de Sevilla, le ha tocado en el peor momento del PP.

–Evidentemente sí, pero nadie me ha empujado. He elegido el momento y creo que las grandes cosas se hacen en los momentos más difíciles.

–¿Estaría dispuesto a ser líder de la oposición cuatro años más y cumplir así los veinte años ininterrumpidos en política municipal?

–Por supuesto que sí.

–¿Cuál es su modelo de alcalde? ¿Tiene algún icono de la política municipal?

–Mi alcalde ideal es una mezcla de varios. La solvencia y dedicación de Soledad Becerril. La capacidad electoral de Juan Ignacio Zoido. El carácter moderado de Manuel del Valle. Yla apuesta por la ciudad que hizo Felipe González.

–¿Y de fuera de Sevilla?

–En la actualidad creo que hay pocos alcaldes de grandes capitales que puedan ser referentes... Sí añadiría la ambición y competitividad de Paco de la Torre.

–El PP tiene dos ex alcaldes en Sevilla. Zoido le ha acompañado en varios actos. ¿Y Soledad Becerril?

–Soledad Becerril tiene muchas ganas de que yo sea alcalde de Sevilla y de que el PP recupere muchas de sus buenas políticas. Y lo ha dicho públicamente en una entrevista radiofónica.

"Espadas se está equivocando con el electorado de centro-derecha e incluso con el suyo propio”

–¿Le gustaría recibir en las últimas horas de la campaña el apoyo expreso y directo de su presidente nacional, Pablo Casado?

–Todos los apoyos son buenos. Ymás aún el de un gran líder como es Pablo Casado.

–Hábleme de sus primeras medidas como alcalde, ¿cuáles tomaría de forma urgente?

–Más que urgentes serían importantes. El inicio del expediente de climatización de los colegios, el inicio de la tramitación para la construcción de una sede administrativa única para el Ayuntamiento y el inicio del expediente de las rebajas fiscales que conviertan a Sevilla en una isla fiscal a partir del próximo ejercicio.

–Juan Espadas denuncia que usted se presenta en coalición encubierta con Vox.

–Creo que un alcalde que tiene un pacto cerrado con la izquierda radical, que pertenece a un partido como el PSOE, radicalizado a la izquierda y con apoyo de los separatistas, puede dar pocas lecciones sobre cómo se presenta cada uno. Mi única coalición y pacto va a ser con los ciudadanos el día 26 de mayo.

–¿Usted qué opina del calificativo “derechita cobarde” que el líder de Vox dedica al PP?

–Yo pienso en el centro derecha moderado e inclusivo en el que cabemos muchos con determinación por la defensa de los valores tradicionales que representa el PP. No tradicionales por el mero hecho de ser tradicionales, sino los tradicionales valores que siempre ha defendido el PP.

–¿Por qué se ha caído el PP? ¿Por qué el batacazo de las elecciones generales?

–Porque nos corresponde vivir un ciclo difícil para el PP por una división del voto de centro-derecha. Yo voy a intentar unificar y concentrar el voto útil del cambio en Sevilla. Es más, voy a concentrar el voto útil del cambio en Sevilla.

–¿No hay otras causas del bajonazo sufrido en las elecciones generales? Haga autocrítica.

–En una entrevista de respuestas cortas es difícil establecer causas sin un análisis profundo y reflexivo.

"Ningún cuadro de transferencia de votos de las encuestas detecta una fuga de apoyos del PP para Espadas”

–¿Habrá gente del PP que vote a Espadas? El alcalde está convencido de que tendrá apoyos en la Sevilla conservadora.

–Ni un solo cuadro de transferencia de votos de una sola encuesta detecta una fuga de votos del PP a Espadas. Es más, la que refleja eso es residual y marca que hay más votantes del PSOE que van a votar al PP. Estos son datos objetivos de todas las encuestas, incluida la del CIS.

–¿Y por qué cree usted que el alcalde está tan convencido de esa inusual corriente de apoyo? Espadas recibe muchos elogios de los sectores más tradicionales. ¿Por qué no se pueden transformar en apoyos en las urnas?

–Yo veo realmente difícil que con lo que ha ocurrido, está ocurriendo y está por venir, ningún votante de centro derecha vaya a coger la papeleta del puño y la rosa. Creo que Espadas se está equivocando con el electorado de centro derecha y con el suyo propio.

–¿Qué la pareció que el alcalde, en tono distendido, expresara su deseo de invitar al Papa Francisco a venir a Sevilla?

–Sevilla es una ciudad icónica para la Iglesia. Lo va a seguir siendo. Yevidentemente me suena a broma que un alcalde diga que va a traer al Papa. A Obama lo trajo la iniciativa privada, no el alcalde. Ysi el Papa viene a Sevilla será porque así lo quiera la Iglesia. Intentar anotarse los tantos de otros es precisamente la actitud electoral que está teniendo el señor Espadas.

"Conozco a Pimentel desde hace tiempo. Es buena persona, tiene capacidad de diálogo y de gestión”

–¿Por qué bloqueó la ampliación del tranvía?

–Nosotros consideramos que con un gobierno del cambio en Andalucía hay muchas más posibilidades para el Metro en Sevilla. Y así está ocurriendo. Creo que una infraestructura de 50 millones de euros que redunda en un anillo ferroviario que va desde el mismo sitio hasta Santa Justa, la posibilidad de la red de Metro hacía aconsejable examinar con pausa la conveniencia de esa obra. Y es lo que hemos hecho por prudencia, por eficacia y eficiencia en la gestión. Espadas quiere tranvías que suplan su incapacidad para generar acuerdos en torno al Metro.

–¿Por qué a esta ciudad le cuestan años y años de espera cualquier reforma, cualquier proyecto de cierta importancia?

–Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia han construido al menos 65 kilómetros de Metro en 25 años cada una. Sevilla tan sólo 18. Creo que en los próximos 15 años se puede completar la red, que consiste en 42 kilómetros de transporte metropolitano. Voy a ser el alcalde que lleve el Metro a Sevilla Este y, por supuesto, a Pino Montano.

–El ex alcalde Monteseirín sonríe irónicamente porque ustedes usan una imagen de las Setas de la Encarnación en su cartelería electoral. Él presume de que ustedes ha acabado aceptando una obra que en su día criticaron con fuerza.

–Desde la posición frentista que caracterizó aquella época en el Ayuntamiento puede entenderse así. Nuestro cartel electoral tiene dos sky line. El que se ve con Triana de fondo y el río como eje de centralidad de la ciudad. Y el que se aprecia desde las Setas. Creo que normalizar construcciones que están presentes en la ciudad y que van a seguir presentes es un ejercicio de moderación, de apertura y de inclusión de las maneras de pensar de cada uno. Si me preguntan con cuál de los dos me quedo, tengo claro que con el río.

–¿Le inspira confianza el candidato de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, para posibles acuerdos pos-electorales?

–Conozco a Álvaro Pimentel desde hace mucho tiempo. Creo que es una buena persona. Veo en él capacidad de diálogo y gestión, veo en él confianza para conformar un gobierno abierto, moderado, capaz de transformar la ciudad y de atreverse con los retos de Sevilla.

–Se dice que sus opciones para ser alcalde pasan por una participación baja.

–Como candidato a alcalde lo que quiero es que cuanta más gente vote mucho mejor, como en todo proceso electoral. Mis posibilidades están en la capacidad de conectar con los ciudadanos y creo que lo estamos haciendo desde que me nombraron candidato hace un año y medio. Los estudios de campaña dejan al descubierto muchas de las carencias de Juan Espadas, hasta ahora protegido en determinados burladeros de los que tiene salir a torear cuando, por ejemplo, tiene que participar en algún debate.

–Le voy a citar varios temas de interés general. Elija usted sobre cuál se quiere pronunciar: turismofobia, edificio de la Gavidia, Altadis, la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa, la falta de sombra o el urbanismo duro, el centro como parque temático...

–Hablar de esos problemas es hablar de Espadas. Hablar de inacción, de deshacer lo que hicimos desde el anterior gobierno y de desequilibrio como en el caso del turismo.

–¿Teme que Vox se quede fuera del Pleno y se esfumen sus opción de un pacto de gobierno? En 2003, en sus primeras elecciones como candidato a concejal, se hundió el PA y el PP se quedó en la oposición.

–El electorado de Vox está conformado mayoritariamente por antiguos votantes del PP. Yo quiero recuperar a mucho votante que un día apoyó al PP y hacerlo sin mirar a qué opción han votado en las últimas elecciones. Yo no compito con otros partidos. La excelencia de nuestro programa y la lista que presentamos, que tiene el valor de representar a la sociedad, serán claves para esa concentración del voto útil del cambio en el PP.

–Usted tuvo un perfil muy vehemente como concejal en la oposición antes de 2011 al denunciar las irregularidades y desfases de la última etapa del gobierno de Monteseirín. Fueron meses duros. Se le ha visto cambiado en estos últimos años. ¿Ha modificado su estrategia de forma planificada o es que no ha hallado irregularidades en la gestión de Espadas?

–Me siento muy cómodo en un perfil basado fundamentalmente en la exposición de propuestas de modelo de ciudad, con una confrontación no ideológicas, sino de ideas que mejoren la ciudad. Fue para mi muy duro tener que protagonizar la denuncia de muchos casos de corrupción. Evidentemente, con mi perfil personal va mucho más la actual ocupación que desempeño.

–¿El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, va a apostar de verdad por el desarrollo de Sevilla? Usted, por cierto, le da mucha importancia al estatuto de capitalidad.

–Ya está apostando por Sevilla. Después de diez años va a haber por primera vez dinero en los presupuestos para actualizar proyectos que han quedado desfasados por la inacción, como la construcción del Metro. Va a apostar por la sanidad y la dependencia. Ha bajado impuestos a cientos de miles de sevillanos. Y sus intervenciones públicas, así como las conversaciones que yo he podido mantener con él en los últimos tiempos, me hacen confiar en la gran apuesta de Juanma Moreno por la capital de Andalucía. De hecho creo que la gran oportunidad para Sevilla es enganchar el gobierno del cambio en Andalucía con el gobierno del cambio en Sevilla. Y queremos enganchar a Sevilla al tren del cambio como locomotora y no como vagón de cola, que es como ha estado siempre tratada la capital por parte del gobierno autonómico.

–Supongamos que usted alcanza la Alcaldía. ¿Qué hacemos con la Feria? ¿Mantenemos el formato de sábado a sábado?

–Después de estos años de puesta en cuestión del modelo, no considero el formato de la Feria ni mucho menos cerrado.Las decisiones futuras quedarán en manos de los ciudadanos y de los actores económicos de la ciudad. Se armonizarán los intereses económicos de la ciudad con los intereses de los sevillanos, que son los verdaderos protagonistas de la Feria. Se tomarán las mejores decisiones.

–El modelo de seguridad de la Madrugada ha tenido, en general, un muy buen resultado. Si alcanza el poder, ¿mantendrá las medidas?

–Mantendremos la esencia del modelo de seguridad. De hecho, vamos a tener al frente de la Delegación de Seguridad Ciudadana a un profesional con 46 años de experiencia, diez de ellos al frente de la seguridad de la Madrugada, la Feria y grandes eventos desde la Policía Nacional. Me dejaré guiar por las consideraciones de los profesionales en la materia. Sí creo que todavía se pueden limar algunos excesos que dañan a nuestro comercio o que afectan al sector de la hostelería.