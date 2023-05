Los hermanos Marx irrumpen en la campaña de las elecciones municipales de Sevilla

Los hermanos Marx han irrumpido en la campaña electoral de las municipales en Sevilla. Un vídeo grabado por alguien afín al PSOE se ha hecho viral y difundido ampliamente por las redes sociales. Se trata de la famosa escena de la parte contratante, incluida en la película Una noche en la ópera. La persona que ha hecho el vídeo ha introducido unos subtítulos en los que se inventa un divertido diálogo entre los dos protagonistas, Chico y Groucho Marx, que comentan la campaña del candidato del PP, José Luis Sanz.

Los dos hermanos van detallando las distintas cuestiones propuestas por el candidato popular. "Sí, sí, es el programa del PP, te leo", dice Groucho, que pasa a detallar la primera propuesta. "Menos turistas en el centro pero abriremos un gran museo en el Rectorado". "Esto no tiene sentido y no engañaremos a la Universidad", dicen, mientras Chico comienza a romper el papel que tiene en la mano.

Ambos siguen dialogando sobre diferentes propuestas. Recuerdan la huelga de limpieza que sufrió el gobierno de Juan Ignacio Zoido y las promesas que éste hizo de incorporar 400 policías locales. No creó ni una sola plaza en cuatro años. "¿Y de deporte y cultura en los barrios", pregunta Groucho, mientras Chico responde "no, no, no" y sigue arrancando pedazos del papel.

Hacia la parte final, cuando ya apenas le queda un trozo donde firmar, uno de los dos protagonistas comenta "y éste es nuestro proyecto de Sevilla", a lo que el otro responde "A mí no me mires, yo vivo en Tomares", en clara referencia a José Luis Sanz, que fue alcalde de este municipio y sigue residiendo allí. Cuando se disponen a firmar el pequeño documento que ha quedado, Groucho le entrega un bolígrafo a Chico y éste le pregunta si es un "bolígrafo del teleférico de Tomares". Otro dardo a Sanz, que prometió en su día unir Tomares y Sevilla mediante este sistema y así evitar los atascos de la A-49.

No es el único vídeo de este tipo que se ha difundido estos días por las redes. En otro, aparece Vittorio de Sica con un megáfono en el que repite insistentemente "Vota Antonio".