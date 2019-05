La tensión ensombrece las propuestas en el primer debate a cinco en Sevilla

Primer debate a cinco de la campaña. Horas después de emitirse el primer encuentro (éste a cuatro) de los candidatos a la Alcaldía de Sevilla, los alcaldables han vuelto a verse las caras en el mirador de las setas, con mucho público y en un debate sin cronómetro organizado por Radio Sevilla.

Beltrán Pérez ha arrancado su primer minuto repitiendo el diagnóstico de la ciudad que ya hizo la noche anterior y ofreciendo un plan, una lista y mucha ilusión. Frente a la Sevilla más sucia y menos verde, Espadas apostó por un anuncio: la ampliación de la Zona Franca. "Hoy es un gran día, se abren oportunidades de empleo en la ciudad", ha apuntado Espadas, que visitará una de las empresas instaladas en estos terrenos del Puerto tras el debate.

Susana Serrano aprovechó el marco para recordar el 15-M, que tuvo como escenario icónico las setas y del que hoy se cumplen ocho años: "Hoy también depende de ellos, la esperanza del cambio está en las manos de la gente". El 26 de mayo es la oportunidad de acabar "con la falta de liderazgo de la ciudad", reiteró el candidato de Ciudadanos, Álvaro Pimentel. Mientras que la candidata de Vox aprovechó su primera intervención para denunciar la exclusión de su partido en el debate en la televisión pública y luego se erigió en voz de los sevillanos que padecen la falta de limpieza, seguridad y empleo de la ciudad.

La discusión se ha calentado con el empleo. Frente a las críticas de los cuatro partidos, el candidato socialista respondió: "No falseen la realidad, hoy hay un 20% menos de desempleados que hace cuatro años, la Sevilla en blanco y negro que ustedes retratan no existe. Hemos sacado del cajón los proyectos que el PP no fue capaz de ejecutar". Una prueba, para la alcaldable de Adelante Sevilla, Susana Serrano, que demuestra que el modelo de PP y PSOE es el mismo. Ciudadanos ha lamentado la falta de competitividad de Sevilla con respecto al área metropolitana y, como Vox, ha apostado por el apoyo a la mediana empresa y a los autónomos. Y Beltrán Pérez se ha sacado de la manga medidas de apoyo para este colectivo y para el sector del taxi.

"Eso es el chocolate del loro, vamos a dejar de hablar de rebajar 20 euros el IBI, esos no son decisiones para que la inversión venga a Sevilla", ha advertido Espadas, que ha recordado que ha desbloqueado suelo para 4.000 viviendas y ha conseguido 100 millones de financiación europea.

Adelante Sevilla ha apostado por premiar el bien común y a las empresas que respeten los derechos de los trabajadores en sectores como la hostelería y el turismo. "Aquí nadie habla del empleo precario, de los que ganan mil euros", ha apuntado Susana Serrano.

Beltrán Pérez ha apretado a Espadas sometiéndole de nuevo a preguntas: "¿Va usted a apoyar una bajada de impuestos?". "Hable usted de sus propuestas y deje de preguntarle al alcalde", ha mediado Serrano. "Fíjese usted si es muy poco creíble que lleva 15 años en el Ayuntamiento y no lo ha hecho y se llevó cuatro años en el gobierno y subió los impuestos". Una tensión que Ciudadanos ha apostado por rebajar y hablar de sus propuestas. "Lo que se pone de manifiesto es que los viejos partidos viven de la confrontación", ha concluido la candidata de Vox. "¿Piensa usted en bajar los impuestos?", reitera el candidato del PP. "Está usted dando por hecho que voy a gobernar ya, ¿no?", responde Espadas. El PP y Vox coinciden en propuestas para no cobrar multas y evitar sanciones de tráfico, precisa el socialista.

El Metro y la movilidad ha abierto el segundo bloque del debate. El PP se pide capitanear el discurso y el PSOE responde que el Metro debe dejar de ser motivo de confrontación política. "No he escuchado nunca al PP hablar de acuerdo de financiación para hacerlo, todo el mundo quiere el Metro", ha apuntado Espadas. "Dejemos claro para no engañar a los sevillanos: usted tiene que reclamar ese acuerdo a Pedro Sánchez", le recuerda Álvaro Pimentel a Espadas que defiende que el presidente socialista lleva meses en el Gobierno. "Los sevillanos lo que no se merecen es este discurso maniqueo del Metro", ha advertido Serrano, que ha apostado por otras soluciones complementarias de movilidad: VTR para conectar barrios, por ejemplo.

Espadas ha tomado la palabra "como alcalde" para hablar de un plan de movilidad: "Sobre el tranvía usted tendrá que explicar por qué decidió bloquear su ampliación, que hace cuatros consideraba prioritario; es increíble que no tengamos conectada Santa Justa con el aeropuerto, eso es responsabilidad, menos ocho mes, de Rajoy; hay que ampliar las conexiones de los barrios por autobús, lo estamos haciendo y el PP no hizo nada", le ha comentado a Beltrán Pérez, que no ha cesado en su empeño por liderar la discusión.

El debate se relajó al entrar en materia de atención a los barrios y las políticas sociales, hasta que el PSOE y Adelante Sevilla, las izquierdas en palabras del candidato del PP, se encontraron en sus referencias las movilizaciones promovidas en los barrios sevillanos más precarios.

Y el tiempo se ha ido agotando sin escuchar grandes propuestas, frente a mucho ruido y tensión. "Que los sevillanos tengan muy claro que no vamos a usar el Ayuntamiento para darnos autobombo", ha concluido Cristina Peláez, de Vox. "No son unas elecciones normales, son para cambiar el futuro y elegir entre proyectos caducos que no han funcionado o el de Ciudadanos, al que Sevilla le duele", ha proseguido diciendo Álvaro Pimentel, el candidato que se ha quedado más desplazado en este debate. Susana Serrano ha pedido, "por favor", a la ciudadanía que le dé la oportunidad de demostrar que hay otro rumbo posible para la ciudad.

Después de los momentos de nerviosismo protagonizados por el alcaldable del PP, Beltrán Pérez ha apelado al cambio tranquilo, dirigiéndose a los autónomos y los taxistas, los que están en la cola del paro, a las mujeres de Sevilla, a los discapacitados, a los jóvenes y a los mayores: "No les pido el voto, sino la oportunidad de trabajar desde el Ayuntamiento de Sevilla", ha vuelto a repetir hoy. Mientras que el socialista Juan Espadas ha cerrado el turno mucho más directo y haciendo un llamamiento a una participación masiva en las elecciones del 26 de mayo: "Hay dos opciones, confiar en mi proyecto o bien optar por la opción del PP y su coalición con Vox".

En unas horas los cinco candidatos volverán a sentarse para seguir con una campaña donde las propuestas se quedan por ahora en meros enunciados.