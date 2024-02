Aertec proveerá de soluciones Tarsis al Ministerio de Defensa

Aertec se va a encargar de proveer de soluciones Tarsis al Ministerio de Defensa y para ello fabricará el modelo Istar del sistema aéreo no tripulado.

La compañía española especializada en tecnología aeroespacial y de defensa va a desarrollar tres sistemas RPAs (Remote Piloted Aircraft System) clase I Small (menos de 150 kg de MTOW) de su modelo Tarsis Istar para integración y validación de nuevas funcionalidades y cargas de pago desarrolladas por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).

Se trata de un contrato por el que Aertec colaborará con la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG Platin), encargada dentro del Ministerio de Defensa de proponer y dirigir los planes y programas de investigación y desarrollo de sistemas y equipos de interés para la defensa nacional.

Dentro de la familia Tarsis, el sistema aéreo no tripulado que desarrollará Aertec en el marco de este contrato es su modelo Istar (inteligencia, vigilancia, localización de objetivos y reconocimiento), un UAS clase I de alta gama, táctico y compacto, categoría 95 kg., que ofrece una gran capacidad de integración de carga útil.

Las soluciones Tarsis cuentan con tecnología ATOL (Automatic Take Off and Landing), un sistema de control automatizado para todas las fases de vuelo. Además pueden integrar otras múltiples opciones: enlace satelital de respaldo, recuperación de emergencia con paracaídas, sensores espectrales, sensores topográficos, etc.

Los sistemas que desarrollará Aertec incluyen plataformas aéreas y diferentes estaciones de control de tierra “que servirán para integrar una serie de cargas útiles desarrolladas por la Industria Nacional. Estas nuevas cargas útiles permitirán alcanzar nuevas funcionalidades como son la integración de rádar de apertura sintética (SAR) y calibración de radioayudas tipo TACAN. En general, los sistemas Tarsis servirán para realizar demostraciones y evaluaciones de funcionalidades en el ámbito de la I+D de la DGAM y PLATIN, tanto dentro del Programa RAPAZ como en otros desarrollados por el Ministerio de Defensa”, afirma Pedro Becerra, Aerospace & Defence Corporate director de Aertec.

Sistemas Tarsis

El Ministerio de Defensa español puso en marcha el Proyecto Rapaz en 2016 con el objetivo de evaluar propuestas de Sistemas Aéreos Pilotados de Forma Remota de menos de 150 kg para futuras adquisiciones de las Fuerzas Armadas.

En estas evaluaciones operativas ha ido participando el UAS Tarsis de Aertec, que ha completado con éxito desde entonces un elevado número de campañas en el marco de este programa, demostrando las altas prestaciones tecnológicas de esta plataforma aérea no tripulada a diversos grupos de usuarios finales.

Características

En palabras de Pedro Becerra, “con la adquisición de los Tarsis-Istar se pueden desarrollar y comprobar, con operaciones reales y con equipos maduros, las funcionalidades para RPAS de clase I y afinar los requisitos y necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. Entre estas funcionalidades se encuentran la detección, seguimiento y simulación de objetivos, calibración de radioayudas de bases aéreas, integración de sistemas de comunicaciones, evaluación de aspectos tecnológicos de integración de armamento o enseñanza avanzada en aviación no tripulada de RPAS”.