Amazon Business Exchange 2021: más de 1.500 líderes de compras de toda Europa se unieron a la tercera edición del congreso anual de compras

Más de 1.500 responsables de la gestión de compras de compañías, del sector público y de pequeñas y medianas empresas de toda Europa se unieron esta semana a la tercera edición de Amazon Business Exchange (ABX).

Además de debatir sobre el ahorro de costes y tiempo, desvelaron el impacto estratégico de las compras para las grandes empresas, la transformación digital y cómo impulsar una mayor sostenibilidad.

Rolf Rehmann, global category manager IT & Communication Services Global Procurement, Diebold Nixdorf, dijo: "Como empresa que cotiza en bolsa, tenemos que cumplir unos requisitos muy estrictos y, por tanto, el cumplimiento de la normativa en materia de compras también es muy importante para nosotros. Pero eso también implica más pasos en el proceso. Por eso siempre buscamos formas de racionalizar nuestros procesos de compra en otros lugares". Un segundo punto importante es la cola de gasto. Hasta ahora, los proveedores comparables y las ofertas correspondientes tenían que obtenerse individualmente. Aquí vemos un gran potencial de ahorro de tiempo. En el mismo contexto: el precio es importante, pero también en este caso nos centramos más en la optimización del proceso y el ahorro de tiempo, porque al final, un ahorro de 5 céntimos no aporta mucho si los empleados tienen que trabajar 3 horas extra".

Digitalizar las compras

Shahzad Saleem, director de compras de Capita: "La gestión de compras digital nos ahorra mucho tiempo. Tenemos un centro de compras de TI en la que realizamos la mayoría de nuestras transacciones de TI a través de distribuidores, pero resultaba difícil y complicado para todos los implicados. Empezamos a trabajar con Amazon Business y el proceso es mucho más fluido, sobre todo en lo que respecta a los periféricos informáticos. Ahora utilizamos su solución, que nos ofrece una amplia oferta de productos y un mercado mucho más competitivo, por lo que podemos obtener mejores precios y ahorrar a nuestro equipo mucho tiempo en lugar de tener buscar distintos proveedores".

Fabio Semplici, jefe de la División de Adquisiciones, Convenciones y Patrimonio de la Universidad de Siena, afirma: "La digitalización de nuestros procesos de compra ha sido un triunfo por muchas razones, más allá del beneficio principal y fundamental del ahorro de tiempo y costes. Desde hace dos años, tenemos que hacer frente a la difícil tarea de gestionar la formación a distancia de nuestros estudiantes. En muy poco tiempo, hemos tenido que revolucionar nuestros métodos de enseñanza para poder seguir impartiendo clases y talleres incluso en medio del confinamiento por la Covid. Disponer de un Marketplace online donde encontrar todo lo que necesitábamos en ese momento ha sido sin duda una gran ayuda, y ahora que estamos reabriendo gradualmente nuestras aulas estamos avanzando hacia la plena adopción de procesos de compra online para apoyar a muchas otras áreas de nuestro negocio, de modo que también podamos invertir en procesos que sean más sostenibles y conscientes de la comunidad a la que servimos".

Sostenibilidad

Fernando Hinojosa, head of Global Strategic Sourcing and Corporate Procurement Processes and Systems de Acciona, comentó: "La gestión de compras y la cadena de suministro han sido identificadas en Acciona como uno de los principales impulsores de la sostenibilidad. Gestionamos 50 000 proveedores y queremos asegurarnos de que todos ellos siguen y cumplen unas medidas mínimas para preservar el medio ambiente. Aprovechamos la función de compras de Amazon para encontrar los mejores socios para reducir nuestra huella de carbono, y para co-innovar con ellos para encontrar soluciones más sostenibles y preventivas. Sin tener que hacer nada con la base de proveedores, descubrimos que hasta el 50% de ellos ya habían adquirido algún tipo de compromiso hacia objetivos basados en la ciencia, que están en línea con los nuestros".

Christopher Kallscheid, country manager de Amazon Business en España: "ABX ha vuelto a poner en relieve a los equipos de compras más ágiles y sus mejores prácticas. Ha sido emocionante ver cómo los líderes empresariales impulsan la transformación en tantas áreas, desde el ahorro de tiempo hasta la reducción de costes, pasando por el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. En Amazon Business estamos comprometidos a apoyar los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes y a capacitar a las organizaciones para construir una cadena de suministro más sostenible."