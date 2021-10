Amazon y el Grupo Social ONCE firman un acuerdo para poner la tecnología al servicio de las personas ciegas

Amazon y el Grupo Social ONCE han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la accesibilidad universal de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. El objetivo es poner la tecnología al servicio de las personas ciegas para que puedan conseguir su autonomía personal y lograr su plena inclusión en el ámbito social y laboral.

A través de este acuerdo ambas entidades se comprometen a desarrollar, promover y fomentar el uso de aplicaciones y herramientas tecnológicas y tiflotécnicas (dirigidas a personas ciegas), además de invertir en formación, investigación y desarrollo, asesoramiento y recursos para usuarios.

Las posibles áreas de colaboración entre Amazon y el Grupo Social ONCE incluyen el desarrollo de skills de Alexa para facilitar a las personas ciegas el acceso a través de la voz a contenidos y servicios proporcionados por la ONCE o terceros, la mejora de la accesibilidad, navegación y usabilidad las páginas web de Amazon y el despliegue de aplicaciones y servicios en la nube a través de Amazon Web Services (AWS). En la actualidad ya están disponibles dos skills para Alexa: Actividades ONCE, destinada a consultar las actividades de animación socioculturales disponibles en los centros y Voluntariado ONCE, que permite a las personas afiliadas a la ONCE solicitar el servicio de voluntariado.

Igualmente, bajo este acuerdo se podría trabajar en proyectos conjuntos de I+D donde se potencie la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, así como la difusión y uso de Audible, servicio que incluye contenidos de audio-entretenimiento tales como audiolibros y podcasts. En esa misma línea, también se trabajará en la potenciación del ámbito de la audiodescripción de soportes para personas ciegas.

Ofertas de empleo

Por último, este acuerdo entre Amazon y el Grupo Social ONCE también contempla la posible contratación de personas con discapacidad a través del intercambio de ofertas de empleo y candidatos, así como el fomento de las compras responsables y la colaboración en proyectos de “última milla”.