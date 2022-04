Caixabank encabeza el crédito de Sonae Arauco de 184 millones

Caixabank encabeza el crédito sindicado por 184 millones Sonae Arauco, compañía que lidera el sector de soluciones en madera en el mundo.

El tipo de interés de la financiación se ha vinculado a dos indicadores ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza): por un lado, al aumento del uso de madera reciclada y, por otro lado, a la disminución de los accidentes laborales en las plantas de Sonae Arauco.

Caixabank ha liderado el préstamo sindicado, actuando como coordiandor de la financiación y agente de sostenibilidad. En la operación también han participado Abanca, Caixa Geral de Depòsitos, Export Development Canada y The Bank of Nova Scotia.

Según António Castro, director financiero de Sonae Arauco: “Esta financiación está alineada con la estrategia de Sonae Arauco y demuestra que estamos comprometidos con una evolución sostenible del negocio, en la que la salud y la seguridad de nuestros empleados es nuestra mayor prioridad”.

“Vincular el rendimiento de la sostenibilidad de Sonae Arauco a su rendimiento financiero es un paso natural en el camino que hemos tomado para hacer realidad nuestra visión de crear soluciones de madera que mejoren la vida de las personas y desempeñen un papel relevante en el desafio del cambio climático”, añade Castro.

Con esta financiación, Sonae Arauco se compromete, hasta 2026, a aumentar en un 19% el volumen de madera reciclada incorporada en sus productos y también se fija como meta una reducción significativa de los accidentes laborales con baja laboral.

S&P ha validado la sustancialidad de los indicadores seleccionados o KPIs propuestos, así como los objetivos (Sustaianbility Performance Targets) marcados durante la vida de la financiación. Este informe denominado Second Party Opinion, plantea una senda ambiciosa de crecimiento en materia ESG para la compañía y el alineamiento con los Sustainability Linked Loan Principles emitidos por la Loan Market Association.

La financiación también ha contado con la participación de Clifford Chance y Garrigues como asesores legales de la operación.

Los productos de Sonae Arauco retienen 3,5 millones de toneladas de CO2

El año pasado, con los productos que puso en el mercado, Sonae Arauco fue responsable de la retención de unos 3,5 millones de toneladas de CO2.

Los pilares de la actividad de la empresa en materia de desarrollo sostenible se basan en un modelo de economía circular, en torno a la valorización de la madera, una materia prima natural, reutilizable y reciclable, capaz de incorporarse continuamente al proceso industrial, y con una notable capacidad de almacenamiento de CO2.

Cadena de valor de Sonae Arauco

La cadena de valor de Sonae Arauco comienza con el uso de madera procedente en su totalidad de fuentes sostenibles y gestionadas de forma responsable, incluyendo subproductos de la industria maderera, y culmina con la reutilización y el reciclaje de los residuos de madera, que también se utilizan en la producción de paneles.

Toda la madera utilizada en este proceso procede de fuentes sostenibles, certificadas o controladas, gestionadas de forma responsable y revisadas cuidadosamente.

Así, Sonae Arauco cuenta con dos de los principales sistemas de certificación forestal del mundo: el PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, Programa para el Apoyo de Planes de Certificaciones Forestales) y la certificación de cadena de custodia FSC® (Forest Stewardship Council®, el Consejo de Dirección Forestal) (FSC® C104607).