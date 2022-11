Carrefour Express incorpora las pizzas de Coliflow y este nuevo segmento permite a la marca acceder a más de 900 puntos de venta.

Coliflow es una marca creada por Alba Sánchez-Vicario, “que decidió cambiar la raqueta de tenis por este proyecto de alimentación saludable”. La marca nace con una visión basada en las propiedades de esta verdura, "la naturalidad, así como la nutrición, que permiten introducir a la pizza como parte habitual de una dieta y unos hábitos saludables, y que se dirige a un público muy transversal con un objetivo común: cuidar de su alimentación sin renunciar al disfrute", explicaron desde la compañía..

“Coliflow es un proyecto personal que nace tras pasar un tiempo en Los Ángeles, donde tuve una primera toma de contacto con este tipo de productos. A mi vuelta, me di cuenta de que en España no existía esta opción, mientras que en Europa la oferta era realmente escasa, algo que me inspiró para empezar a experimentar y arrancar este producto, que ya está a la venta en toda España”, manifestó Alba Sánchez-Vicario.

Nuevas recetas

La sobrina de Arantxa Sánchez-Vicario presentó su marca en el marco el Trofeo Conde de Godó, arropada por toda su familia, el pasado mes de abril. “Nuestro objetivo a medio plazo es seguir ampliando mercado a nivel nacional y europeo, y añadiendo nuevas referencias y recetas”, añadió.

Además, Coliflow nace con el apoyo de la doctora en nutrición, dietista-nutricionista y farmacéutica Laura Isabel Arranz, ya que el objetivo es “una nueva generación de pizzas que llega para cambiar su percepción y unir nutrición con el placer de comerla, disfrutando de la experiencia con todo el sabor que se espera de una pizza crujiente, mientras cuidas de tu salud”.

Puntos de venta

Las referencias de Coliflow ya están disponibles en hipermercados y supermercados Carrefour y Carrefour Express, El Corte Inglés, Sorli y Uvesco, y en las tiendas Ametller Origen, que hacen un total de 900 puntos de venta en toda España.

Cuenta con una calificación Nutriscore A, aporta un 50% menos de grasas, un 30% menos de calorías y menos sal que una pizza al uso, destaca la compañía, que indica que con hasta un 50% menos de harina de trigo y elaborada en un obrador artesano con horno de piedra, las pizzas se elaboran “con el equivalente a 120 gramos de coliflor fresca por base, masa madre de fermentación lenta y aceite de oliva virgen extra, además con materias primas de primera calidad, con ingredientes como el tomate natural o el queso mozzarella 100% natural sin sueros”.