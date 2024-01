Cepsa apuesta por las jóvenes generaciones para sus actuales proyectos y prueba de ello es que la compañía ha incorporado a los 46 jóvenes que completan la octava edicióndel programa ‘Challenging U’. En total, cerca de 80 jóvenes recién graduados sehan sumado en esta edición a las oficinas de la energética en Madrid y a suscentros industriales de Andalucía, situados en Palos de la Frontera (Huelva) y SanRoque (Cádiz).

El propósito de la compañía es contar con una cantera de talento joven para cubrir lasnecesidades tanto de sus unidades de negocio de Mobility and New Commerce,Commercial and Clean Energies, Energy Parks y Química, como de sus áreascorporativas (ESG, Finanzas, Tecnología, etcétera).

De esta forma, los jóvenestienen la oportunidad de comenzar su carrera en una de las compañías líderesdel sector, mientras amplían su formación a través de un posgrado en GestiónEmpresarial impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI), una de lasmejores escuelas de negocio de España.

Bettina Karsch, directora de Recursos Humanos de Cepsa, ha dado la bienvenidaa este grupo y ha destacado: “Los jóvenes no solo son el futuro sino también elpresente. En Cepsa queremos contar con talento diverso, comprometido con latransición energética y con entusiasmo por emprender nuevos proyectos,cualidades necesarias para impulsar nuestra estrategia Positive Motion, en la queavanzamos con el objetivo de convertirnos en líderes de la energía y la movilidadsostenibles”.

Desde que en 2015 Cepsa puso en marcha el programa para graduados‘Challenging U’, han formado parte de él más de 250 jóvenes, de los que más deun 70% ha consolidado su puesto en la compañía.

La iniciativa ‘Challenging U’ se enmarca en el programa ‘Talent Call’, que ademásincluye otras iniciativas de la compañía como ‘Welcome U’ y ‘Developing U’, todasellas orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Cepsavela por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo elpotencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para eldesempeño de sus funciones.

Movilidad y la energía sostenibles

Cepsa es una compañía internacional líder comprometida con la movilidad y la energíasostenibles con una sólida experiencia técnica tras más de 90 años de actividad. La compañíatambién cuenta con un negocio de química líder a nivel mundial con una actividad cada vez mássostenible.

A través de su plan estratégico para 2030, Positive Motion, Cepsa proyecta su ambición de serlíder en movilidad sostenible, biocombustibles e hidrógeno verde en España y Portugal, y deconvertirse en un referente de la transición energética.

Objetivos de descarbonización

La empresa sitúa a los clientes en elcentro de su actividad y trabajará con ellos para ayudarles a avanzar en sus objetivos dedescarbonización.

Los criterios ESG inspiran todas las acciones de Cepsa para avanzar hacia suobjetivo neto positivo.

A lo largo de esta década va a reducir sus emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 en un 55 % y suíndice de intensidad de carbono en un 15-20 %, con el objetivo de conseguir emisiones netascero antes de 2050.