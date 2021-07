El Congreso Internacional #Smallwat21v pone el broche final al Proyecto IDIaqua de depuración de aguas en pequeñas poblaciones

El proyecto internacional de potenciación de la I+D+i de excelencia para la depuración de las aguas en pequeñas aglomeraciones urbanas, IDIaqua, llega a su fin en 2021 y como evento final de capitalización de resultados se ha celebrado los días 17 y 18 de junio un Congreso Internacional en formato híbrido a través de una plataforma de entorno virtual y una jornada presencial con los principales socios del proyecto y algunos invitados relevantes, que se han dado cita durante dos jornadas de trabajo en la sede de la Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A., Aljarafesa, en Tomares (Sevilla).

El cuarto SmallWat, Wastewater in Small Communities, concebido como una reedición de los anteriores formatos celebrados en 2007 y 2011, ha brindado en esta nueva edición un espacio para la puesta en común de experiencias innovadoras en materia de depuración de las aguas residuales generadas en las pequeñas aglomeraciones.

Smallwat21v, en su cuarta edición, se ha consolidado como un espacio de reflexión y debate para científicos, técnicos, empresas, responsables políticos y sociedad en general, en relación con los retos tecnológicos, políticos y de gestión de los servicios de saneamiento y depuración en los municipios pequeños.

Déficits de infraestructuras

La depuración de las aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones sigue siendo hoy una asignatura pendiente en numerosas regiones de la Unión Europea, especialmente en el medio rural y algunas áreas periurbanas.

La Directiva 91/271 ha supuesto un gran impulso para la depuración en los estados miembros, y ha resultado ser un instrumento muy eficaz que ha permitido reducir la carga contaminante vertida a las masas de agua, mejorando notablemente su calidad. Sin embargo, no ha resuelto con éxito la depuración de las pequeñas aglomeraciones urbanas, donde existe un importante déficit de infraestructuras y una clara ineficacia de las existentes.

Esto genera una importante brecha en lo que respecta a la prestación de servicios básicos entre la situación del medio rural respecto del urbano, que afecta tanto a la calidad de vida de los ciudadanos, como a la del medio ambiente en general y del medio hídrico en particular.

Es por tanto el momento de hacer un esfuerzo para corregir el déficit de depuración en las pequeñas poblaciones, implementado soluciones eficientes e innovadoras, especialmente adaptadas a sus requerimientos específicos.

En este contexto se enmarca el 4th Smallwat21v. El objetivo del congreso es capitalizar los resultados del proyecto IDiaqua, desarrollado en el marco del programa Poctep (Interreg España-Portugal).

Programa de Contenidos

SmallWat21v se ha concebido para la puesta en común de experiencias innovadoras en el ámbito de la depuración de pequeñas poblaciones, registrando una alta participación de especialistas y profesionales que han enviado y compartido sus "abstrac"s en el marco de este interesante foro.

Los autores interesados han tenido oportunidad de presentar sus trabajos en comunicación oral o póster, así como un resumen extendido a través de la página web smallwat.org. El Comité Científico ha valorado estos resúmenes, atendiendo a criterios científicos, técnicos y de innovación, y todas las comunicaciones (orales y posters) quedarán publicadas en el libro de publicaciones del Congreso, que será editado digitalmente y contará con ISBN.

En cuanto a las conferencias y sesiones ofrecidas durante el desarrollo del Congreso, destaca la ponencia inaugural sobre “Humedales Intensificados para el Tratamiento de Aguas Contaminadas: Retos y Oportunidades”, ofrecida por el Profesor Carlos Arias, investigador denior del Departamento de Biología de la Universidad de Aarhus (Dinamarca); la ponencia “30 Años en la Planta Experimental de Carrión de los Céspedes: una retrospectiva apasionada”, de Juan José Salas de la Fundación Pública Andaluza Centa.

Asimismo, se ha desarrollado una mesa de análisis sobre Visiones Regionales de Algarve-Portugal, Extremadura y Andalucía en materia de depuración en pequeñas poblaciones. Y una mesa debate centrada en los Retos de Gobernanza, Gestión y Tecnológicos con la participación de representantes de entidades también de Portugal, Extremadura y Andalucía.

Smallwat21v ha contado con un amplio programa de sesiones técnicas y temáticas sobre humedales, tratamientos anaerobios, contaminantes emergentes, valorización de lodos, ficorremediación con microalgas, tecnologías intensivas, entre otros contenidos de interés.

Proyectos innovadores

Por otro lado, han sido presentados proyectos piloto innovadores (Portugal, Badajoz, Huelva) dentro de la Sesión de Capitalización del Proyecto IDIaqua. También se ha analizado la Directiva 91/271.

Y a nivel institucional se ha contado con la presencia y representación de la Dirección General de Infraestructuras de Agua de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura; y la Dirección Regional de la Administración de la Región Hidrográfica de Alentejo de Portugal.

El proyecto IDIaqua

En su cuarta edición, Smallwat ha sido organizado por la Red Tecnológica de Depuración de Aguas en Pequeñas Aglomeraciones Urbanas “IDIaqua”, creada en el marco del Proyecto IDiAqua, y en la que se integran actores de la triple hélice: administraciones, empresas y centros de investigación: Fundación Pública Andaluza Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (Centa); Universidad de Sevilla (España); Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía, España); Fundación Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic, España); Universidad de Cádiz (UCA, España); Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz (Promedio, España); Águas do Algarve, SA (AdA, Portugal); Águas do Vale do Tejo, SA (AdVT, Portugal); Associação Parceria Portuguesa para a Água (PPA, Portugal); Universidad de Extremadura (UEX, España); extinta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (España); Dirección General de Infraestructuras Consejería de Economía e Infraestructuras Junta de Extremadura (Juntaex, España); Universidade da Beira Interior (UBI, Portugal); Universidade do Algarve (UAlg, Portugal); y Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa, España).

IDIaqua es un proyecto coordinado por la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (Centa) y que ha contado con la participación de un total de 15 socios de España y Portugal. La iniciativa tiene como objetivo la potenciación de la investigación, a nivel de excelencia, en el ámbito de la depuración de aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas.

IDIaqua (0066_IDIAQUA_6_E) es un proyecto financiado por el Programa Poctep (2014-2020) y cuenta con la participación de las siguientes regiones: Andalucía y Extremadura (España) y Algarve y Beiras e Serra da Estrela (Portugal).