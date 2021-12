DS Smith, comprometida con la economía circular

El proveedor líder de packaging sostenible DS Smith sigue demostrando su compromiso con la economía circular, como lo revela el hecho de haber mejorado 16 puntos en sostenibilidad respecto al año pasado, según la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) que realiza S&P Global de 2021.

En concreto ha obtenido 67 puntos y la máxima puntuación en cuanto a información medioambiental, criterios de diseño de productos, beneficios de los productos en materia de eficiencia y uso de materiales reciclados y de origen sostenible. Este resultado sitúa a DS Smith por encima de la puntuación media de 38 del sector de envases y packagings.

DS Smith ha recibido un reconocimiento por sus Principios de Diseño Circular y Métricas de Diseño Circular, así como por sus ambiciosos objetivos de protección de los recursos naturales como parte de su estrategia de sostenibilidad "Now and Next", lo que refleja el compromiso de la empresa para situar la economía circular en el centro de su negocio.

Además, la compañía ha logrado un aumento significativo en la puntuación en las áreas de estrategia climática y riesgos relacionados con el agua, gracias al análisis de escenarios climáticos realizado en los informes del grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés) de DS Smith.

Ignacio Montfort, Managing director de DS Smith Iberia ha señalado: "Estamos encantados de haber aumentado nuestra puntuación y de seguir impulsando nuestro rendimiento en ESG a través de nuestra estrategia de sostenibilidad Now and Next, aplicando los conocimientos obtenidos a partir de estas calificaciones para entender dónde hay oportunidades para seguir trabajando."

S&P Global es el mayor proveedor de índices de mercados financieros a nivel global.

La CSA de S&P Global es una evaluación anual de las prácticas de sostenibilidad de las empresas y la base de los índices de sostenibilidad de Dow Jones (DJSI).

Esta evalúa a más de 10.000 compañías de todo el mundo, centrándose en criterios de sostenibilidad, tanto específicos de sus respectivos sectores, como desde el punto de vista financiero.

DS Smith, líder mundial de cartón ondulado

DS Smith es un proveedor líder de cartón ondulado en el mundo entero, con operaciones de reciclaje y fabricación de papel. Desempeña un papel clave en la cadena de valor de varios sectores, incluido el "e-commerce", el FMCG (mercado de Gran Consumo) y la industria.

A través de su propósito de "Redefinir el packaging en un mundo cambiante" y de su estrategia de sostenibilidad "Now and Next", DS Smith tiene el compromiso de liderar la transición hacia la economía circular, al tiempo que ofrece más soluciones circulares para sus clientes y la sociedad en general, reemplazando los plásticos problemáticos, reduciendo la huella de carbono en las cadenas de suministro y proporcionando soluciones de reciclaje innovadoras.

Su modelo personalizado "Box-to-Box in 14 days", su capacidad de diseño y su estrategia de innovación se encuentran en el centro de esta respuesta.

Con sede en Londres y como miembro del índice FTSE 100, DS Smith opera en 34 países, emplea a unas 30.000 personas y es socio estratégico de la Fundación Ellen MacArthur. La historia de la compañía se remonta al negocio de producción de cajas fundado en los años 40 por la familia Smith.