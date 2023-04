La Fundación Juan Ramón Guillén convoca sus premios de Innovación y Desarrollo

La Fundación Juan Ramón Guillén ha convocado sus premios de Innovación y Desarrollo en colaboración con Caja Rural de Jaén, EIT Food y Coosur.

La convocatoria, dotada con 12.000 euros en premios pretende dar visibilidad y reconocer el trabajo de losprofesionales del ámbito olivarero, que cuentan hasta el próximo 3 de septiembre para presentarsus propuestas.

Estos galardones reconocen aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo y mejora del sector olivarero y a su puesta en valor.

La entidad, que trabaja para dar visibilidad a un sector estratégico en la economía española yandaluza, premia el trabajo de los profesionales vinculados a este ámbito, con el fin de garantizar lacontinuidad de la industria aceitera de nuestro país.

De esta manera, la convocatoria, dotada con 12.000 euros en premios repartidos en tres categorías de ámbito nacional y una europea, se consolida como la cita de referencia en el ámbito olivarero.

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 3 de septiembre.

Los premios, destinados a personas físicas y jurídicas que por sus iniciativas han destacado en el sector delolivar, están formados por cuatro categorías. En el ámbito nacional: Premio al Joven Agricultor, otorgadopor la Caja Rural de Jaén y dotado con 4.000 euros; Premio a la Innovación Rural Olivarera, otorgado porCoosur y dotado de otros 4.000 euros; y Premio a la Trayectoria Profesional, con una mención especial dela Fundación Juan Ramón Guillén.

En el ámbito europeo, cuenta con el Premio New Business IdeasTransforming the Olive Value Chain, dirigido a startups y pymes que trabajan a lo largo de la cadena devalor del sector olivarero en el sur de Europa o en Israel. El reconocimiento, otorgado por EIT Food, estávalorado en 4.000 euros, divididos en una dotación económica de 2.000 euros y la participación en unprograma de mentorización por valor de otros 2.000 euros.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 3 de septiembre . Una vez concluido el plazo, las propuestas recibidas serán analizadas y valoradas por el jurado, conformado por expertos y profesionalesde primer nivel, así como representantes de instituciones y entidades vinculadas al sector olivarero. En estaedición, el acto de entrega cambiará de emplazamiento y se celebrará en la nueva almazara que el grupoAcesur ha construido en Jabalquinto (Jaén).

Origen de los premios

Los Premios Fundación Juan Ramón Guillén nacen en el año 2018 con la finalidad de reconocer e impulsarlos avances y desarrollo del sector olivarero. En la última edición se galardonaron las iniciativas de AntonioManuel López con el Premio al Joven Agricultor, la Asociación para la Recuperación de Olivos Yermos deOliete con el Premio a la Innovación Rural Olivarera por su proyecto Apadrina un Olivo y Optisolio PC conel Premio New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain. Además, se reconoció la tradiciónolivarera de Manuel Pajarón Sotomayor con la Mención especial a la Trayectoria Profesional.

Jurado y deliberación

En concreto, el jurado está conformado por Juan Ramón Guillén, quien lo preside; Álvaro Barrera,presidente de Ecovalia; Nathalie Chavrier, responsable técnica del sector agroalimentario de la CorporaciónTecnológica de Andalucía; José Juan Gaforio, director del Centro Estudios Avanzados en Olivar y Aceites deOliva de la Universidad de Jaén; Jesús Rodríguez, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de laUniversidad de Granada ‘José Mataix Verdú’; Begoña Pérez-Villarreal, directora de EIT Food para el Sur deEuropa y Melchor Martínez, director de I+D+i de Acesur.

A la hora de valorar las propuestas, el jurado tendrá en cuenta criterios como la contribución de lasiniciativas a dar continuidad de la actividad olivarera, la formación específica en el sector del olivar de loscandidatos, la experiencia y logros profesionales, el compromiso y el liderazgo, así como la innovación,impacto socioeconómico y la generación de empleo y la sostenibilidad. Respecto a la categoría de ámbitoeuropeo, los criterios de selección serán el enfoque social y transformador del producto o servicio, lasostenibilidad, la innovación y el impacto socioeconómico de la propuesta en los países del sur de Europa.

Fundación Juan Ramón Guillén

Siglos de tradición e historia olivarera han marcado la cultura, sociedad y economía andaluzas. Por ello, laFundación Juan Ramón Guillén nace en 2011 con el firme propósito de acercar el sector rural a laciudadanía, prestando especial atención al desarrollo del sector olivarero andaluz, incrementando suvisibilidad dentro y fuera de nuestras fronteras, promoviendo la formación y capacitación de susprofesionales, así como el desarrollo de proyectos de I+D+i.

Todo ello, trabajando para mejorar lascondiciones de vida de los colectivos con más necesidades. Desde entonces, más de 30.000 personas hanparticipado en las iniciativas organizadas desde la Fundación Juan Ramón Guillén.

Con el desarrollo de los diferentes programas, la fundación quiere fomentar el conocimiento sobre el sectorolivarero, dando a conocer tanto su aportación a la cultura y a la historia de Andalucía, así como suincidencia en la sociedad rural como motor para la creación de empleo y riqueza. En este sentido, el gradode visibilidad del sector se incrementará notablemente con la obtención de la declaración de PatrimonioMundial de la Unesco para los Paisajes del Olivar Andaluz, el proyecto más emblemático de la entidad.