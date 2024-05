Mapfre España ofrece la posibilidad de interconectar la baliza inteligente a su app, una iniciativa para la que la aseguradora se ha unido a Help Flash.

La constante evolución de la tecnología redefine las expectativas y demandas del mercado. Además, las nuevas regulaciones gubernamentales españolas de seguridad vial establecen la necesidad de utilizar dispositivos inteligentes en los vehículos.

En este contexto, Mapfre España se une a Help Flash y ofrece en su app la posibilidad de vincular la baliza de emergencia Help Flash IoT, que permite la geolocalización y señalización de un incidente en carretera, posicionándose en España como pionera en innovación con soluciones avanzadas que anticipen las necesidades de sus asegurados.

Help Flash IoT es una baliza inteligente que se conecta a los sistemas de tráfico, permitiendo una comunicación instantánea y precisa en situaciones de emergencia en carretera. Al vincularla a la app de Mapfre en España, en caso de accidente o avería la baliza inicia automáticamente la solicitud de asistencia a la aseguradora y proporciona la ubicación exacta a la Dirección General de Tráfico para que pueda compartirla con el resto de los conductores a través de navegadores y Paneles de Mensaje Variable (PMV).

Al encenderse la baliza, esta se posiciona automáticamente en los navegadores, lo que permite a otros usuarios de la vía tener conocimiento de la ubicación exacta del incidente y así anticipar el peligro.

La baliza V16 conectada es un dispositivo diseñado para mejorar la seguridad vial, ya que sustituye a los triángulos actuales resolviendo el problema del peligro que se genera al colocarlos en carretera. En 2026, según el Reglamento General de Vehículos Español, será obligatorio equipar con balizas conectadas a todos los vehículos. Las balizas de Help Flash están ya disponibles con descuento para los socios del club Mapfre.

Mapfre es la primera aseguradora en España que integra la baliza Help Flash IoT en su proceso de asistencia. El usuario simplemente tiene que vincularla a su aplicación móvil.

Con esta iniciativa, la aseguradora demuestra su compromiso y su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas que marcan la pauta en la industria. “Mapfre vuelve a apostar por estar cerca de los clientes, brindándoles una experiencia de asistencia completa, sin interrupciones, rápida y eficiente en momentos críticos”, explica Alejandro Garay Galán, product manager de la app de Mapfre en España. “Y lo hacemos en esta ocasión de la mano de Help Flash, que impulsa la digitalización en el sector asegurador, simplificando y agilizando el proceso para los usuarios, lo que nos posiciona a la vanguardia de la transformación del sector”, añade.

Asistencia especializada

“Con esta alianza nuestras balizas Help Flash IoT ya no sólo ofrecen una mayor seguridad a la hora de señalizar una incidencia en carretera, sino que también permiten reducir los tiempos de espera de respuesta y que el conductor reciba una mejor asistencia especializada en la vía. Es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede mejorar la seguridad vial”, ha asegurado Carlos Conde, director de servicios digitales de Netun Solutions, fabricante de Help Flash.

Mapfre es la aseguradora de referencia en el mercado español, líder en el negocio de automóviles, hogar y empresas, entre otros ramos, con más de 7,4 millones de clientes, más de 11.000 empleados en España y alrededor de 3.000 oficinas distribuidas por todo el territorio, en las que ofrece asesoramiento personalizado a sus clientes.

Help Flash

Help Flash es un dispositivo de señalización luminoso, que advierte de una emergencia en carretera sin tener que salir del vehículo.

Su desarrollo tiene como principal fin resolver un problema de seguridad vial, que afecta a la siniestralidad asociada a las paradas por avería o emergencia, especialmente de noche y en condiciones de visibilidad reducida. Su lema es #UnaLuzParaSalvarVidas.