Minsait advierte que las empresas avanzan despacio en la incorporación de inteligencia artificial, de hecho explica que menos de la mitad de las organizaciones han avanzado en IA y, las que lo han hecho, se han centrado en incrementar la eficacia y agilidad de los procesos operativos y en mejorar la experiencia del cliente.

Estas son algunas conclusiones preliminares del próximo informe Ascendant de Minsait, una compañía de Indra, cuya quinta edición será pública el próximo mes de marzo y pondrá el foco en el grado de adopción de la inteligencia artificial en empresas y Administraciones públicas, así como sus principales barreras y motivaciones.

Los datos acaban de hacerse públicos en un evento en abierto, donde la compañía de transformación digital ha presentado tres de los cientos de proyectos de IA en los que está trabajando. “Tres proyectos que escuchan, ven y hablan por nosotros”, ha explicado la directora global de IA en Minsait, Natalia Clavero.

El sistema avanzado de análisis del sentimiento y segmentación de personas a través de la conversación –la escucha– permite mejorar el servicio en los centros de atención al cliente porque “la inteligencia artificial generativa crea un resumen de las llamadas tras analizar el tono, la posible agresividad o los silencios”, información relevante para los teleoperadores en sucesivas llamadas, ha señalado Clavero.

El asistente generativo analiza documentos de distinta complejidad técnica en cuestión de segundos para resolver las dudas de los profesionales –transmitidas por voz– “sobre cambios regulatorios, comparativa de contratos… Su potencia es inmensa. Se puede subir informes, lanzarle preguntas sobre su contenido y obtener las respuestas deseadas, logrando que el día a día de los empleados sea más fácil”, ha asegurado la responsable de IA en Minsait.

El videoperitaje –la vista– tiene múltiples aplicaciones para diversos sectores de actividad. “Su presente y futuro pasa por generar la imagen perfecta y ser capaz de identificar daños, localizarlos, valorar el nivel de gravedad y estimar el coste de reparación. Ya sea en un coche, una instalación o en piezas milimétricas”, ha descrito Natalia Clavero.

Vencer los miedos

Respecto a la implantación de la IA en las organizaciones, Clavero ha considerado que “las empresas tienen que vencer sus miedos y apostar por una inteligencia artificial ambiciosa midiendo su impacto y, sobre todo, vertebrándola en casos de negocio”. “Es crítico”, ha añadido, “que apostemos por un gobierno del conocimiento y una IA generativa escalable que permita medir el retorno de la inversión”.

Minsait estima que la inteligencia artificial va a protagonizar la siguiente gran ola de digitalización de los negocios y la sociedad. Su director de Estrategia e Innovación, Silviano Andreu, ha declarado que la IA “apunta a un futuro de progreso y crecimiento, pues llevará a otro nivel las actividades de conocimiento basadas en la información, impulsará la automatización de las operaciones físicas con tecnologías IoT y abrirá un nuevo espacio de aplicación en el ámbito de los servicios profesionales de mayor creatividad y valor añadido, como el diseño de productos, la ingeniería o el asesoramiento”.

IA, una herramienta complementaria

“La IA no va a sustituir al ser humano, si no que se va a configurar como una herramienta complementaria del razonamiento humano”, ha asegurado, “multiplicando las capacidades de individuos, empresas y organizaciones. Este impacto en la capacidad productiva puede representar el 25% del PIB global en las próximas dos décadas, al automatizar tareas sofisticadas de análisis, decisión y creación que hasta hace bien poco no estaban al alcance de la tecnología”.

El directivo ha añadido que, como cualquier revolución o disrupción, no está exenta de riesgos y hay que ser proactivos a la hora de identificarlos y gobernarlos, generando modelos regulados, responsables y éticos.

El éxito de las compañías “residirá en la gestión y puesta en valor del conocimiento interno -los datos- y en el refuerzo del talento y de las relaciones con socios especializados”, ha defendido el directivo de una compañía “con capacidades diferenciales en la vertiente de data y la integración de soluciones IA”.