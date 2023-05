SAP se implica en la transición digital de Henkel

SAP se va a implicar en la transición digital de Henkel y para ello ambas compañías han suscrito un acuerdo.

Se han unido para impulsar la co-innovación digital mediante una combinación única de software, tecnología y ecosistema con una clara orientación al futuro, para dar un paso más en el camino de transformación digital de Henkel.

Esta colaboración implicará dos cambios significativos dentro de un enfoque hecho a medida: la implementación del software de vanguardia SAP S/4HANA y la transición completa a la nube.

Con ello, Henkel da un gran salto en el terreno de digitalización y accede a las últimas innovaciones digitales de forma significativamente más rápida, al tiempo que garantiza que se beneficia del nuevo ecosistema, las tecnologías y la potencia del software.

Como resultado de la alianza con SAP, Henkel obtendrá como ventajas –a lo largo de toda la cadena de valor–una mayor toma de decisiones basada en datos en tiempo real, y un tiempo de comercialización más rápido a través de procesos más eficientes y sostenibles.

"La transformación digital, junto con la innovación y la sostenibilidad, es una de las palancas clave de nuestro programa de crecimiento para lograr una ventaja competitiva. Para impulsar la digitalización en todas nuestras actividades empresariales, necesitamos colaboraciones sólidas como ésta, para co-innovar y aunar conocimientos. Por eso me alegra ver que nuestra larga colaboración con SAP evoluciona hacia el siguiente nivel de la innovación digital", afirma Carsten Knobel, CEO de Henkel. "La decisión de reforzar nuestra alianza refleja nuestro compromiso con la innovación y la voluntad de abrazar el cambio para mejorar aún más nuestro negocio", ha continuado.

"Al digitalizar y automatizar sus principales procesos, las organizaciones ganan la agilidad y velocidad que necesitan para responder a los cambios rápidos", ha afirmado Christian Klein, CEO y miembro del Consejo Ejecutivo de SAP SE. "Estamos encantados de ampliar nuestra larga colaboración con Henkel para acelerar su transformación digital a la nube y contribuir a preparar su negocio para el futuro", añade Christian Klein.

Alianza para co-innovar

Henkel y SAP llevan décadas trabajando juntas. La alianza va mucho más allá de la mera adquisición de software y tecnologías. Se trata más bien de trabajar juntos en innovación, desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades y retos de negocio de Henkel para impulsar la digitalización y convertirla en un verdadero motor de valor. Con la ampliación de la colaboración, ambas compañías dan ahora un paso decisivo para avanzar al siguiente nivel de innovación.

"Para nosotros en Henkel, el software y la tecnología son impulsores clave de la innovación. Al trabajar con SAP, contamos con más de 50 años de experiencia en procesos de negocio y tecnología. Juntos, impulsaremos la digitalización de Henkel, aprovechando el poder de innovación y el ecosistema tecnológico de SAP", ha afirmado Michael Nilles, Chief Digital and Information Officer de Henkel.

“La alianza estratégica con Henkel simboliza un hito en la misión de SAP de ayudar a las empresas a transformarse en organizaciones inteligentes", ha declarado Juergen Mueller, CTO y miembro del Consejo Ejecutivo de SAP SE. "Con la ayuda de SAP S/4HANA y SAP Business Technology Platform pretendemos llevar el negocio de Henkel al siguiente nivel de innovación digital”.

SAP

La estrategia de SAP es ayudar a cada negocio a funcionar como una empresa inteligente. Como líder del mercado de software de gestión empresarial, ayuda a empresas de todos los tamaños y sectores a gestionar su negocio de la mejor manera posible. Los clientes de SAP generan el 87% del comercio mundial total. Las tecnologías de Machine Learning, Internet de las Cosas (IoT) y analítica avanzada ayudan a convertir los negocios de los clientes en empresas inteligentes. SAP ayuda a proporcionar a las personas y a las organizaciones una visión en profundidad del negocio y fomenta la colaboración que les ayuda a situarse por delante de su competencia.

Simplificamos la tecnología para que las empresas puedan consumir nuestro software de la forma que deseen, sin interrupciones. Nuestro conjunto integral de aplicaciones y servicios permite a los clientes empresariales y públicos de 25 sectores de todo el mundo operar de forma rentable, adaptarse continuamente y marcar la diferencia.

Henkel

Con sus marcas, innovaciones y tecnologías, Henkel ocupa posiciones de liderazgo mundial en el mercado industrial y de consumo. La unidad de negocio Adhesive Technologies es líder mundial en el mercado de adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales. Con Consumer Brands, la empresa ocupa posiciones de liderazgo especialmente en el cuidado del cabello y en el cuidado de la ropa y del hogar en muchos mercados y categorías de todo el mundo.

Las tres marcas más fuertes de la compañía son Loctite, Wipp Express y Schwarzkopf. En el ejercicio fiscal 2022, Henkel registró unas ventas de más de 22.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de unos 2.300 millones de euros.

Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el índice bursátil alemán DAX. La sostenibilidad tiene una larga tradición en Henkel, y la empresa tiene una estrategia de sostenibilidad clara con objetivos concretos.

Henkel fue fundada en 1876 y hoy emplea a un equipo diverso de más de 50.000 personas en todo el mundo - unidos por una fuerte cultura corporativa, valores compartidos y un propósito común: "Pioneers at heart for the good of generations”.