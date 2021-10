Santander, único banco entre las 25 mejores empresas del mundo para trabajar según Great Place to Work

Banco Santander ha sido elegido por tercer año consecutivo como una de las 25 mejores empresas del mundo para trabajar por Great Place to Work®.

La entidad ha sido seleccionada entre más de 10.000 organizaciones de 92 países que ofrecen una experiencia excepcional para los empleados, con relaciones de máxima confianza y entornos de trabajo que son justos y equitativos para todos.

En concreto, el banco, que ocupa el puesto 24, es el único banco incluido en esta lista.

Alexandra Brandão, responsable global de Recursos Humanos de Banco Santander, ha señalado que esta certificación “refuerza nuestro propósito de trabajar como banco responsable y de ayudar a las personas y empresas a progresar”.

Además, ha destacado que este premio es un reconocimiento a las empresas que han construido culturas inclusivas, como es el caso de Banco Santander donde “cada día nos esforzamos por ser unpoco más sencillos, personales y justos.”

Michael C. Bush, director general de Great Place to Work®, ha indicado que "The World's Best Workplaces™ son los ejemplos más amplios y consistentes de culturas empresariales globalmente inclusivas que hemos conocido".

"Incluso cuando fueron puestas a prueba por la pandemia, estas empresas reconocen las subcomunidades en cada región y sus líderes proporcionan una experiencia equitativa a los empleados de todaslas culturas. Una enorme felicitación a los Mejores del Mundo 2021", ha añadido.

La entidad está avanzando en el objetivo de ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros por medio de una estrategia basada en una cultura corporativa común y en una manera responsable de alcanzar los mejores resultados.

Por ello, Santander apuesta por una transformación cultural para crear un entorno diversoe inclusivo, por una nueva forma de trabajar más flexible e innovadora, así como por la salud y el bienestar de sus empleados.

Reconocimientos

Santander se clasificó entre el top 10 en el Bloomberg Gender-Equality Index 2021 y fue nombrado MejorBanco en Diversidad e Inclusión por Euromoney en 2020, destacando la amplitud y la ambición del grupo encuanto a programas de diversidad e inclusión.

Además, en las encuestas del banco, el compromiso de los empleados ha aumentado diez puntos porcentuales desde el inicio de su transformación cultural en 2014.