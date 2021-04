Silbon y Fundación San Telmo lanzan un vídeo con recomendaciones de estilo a la hora de buscar empleo

Redacción

El creador de la marca de moda masculina Silbon, Pablo López, en colaboración con la Fundación San Telmo ha presentado a través de un documento audiovisual un manual simplificado con las normas de estilo para abordar con las mayores probabilidades de éxito una entrevista de trabajo. En esta masterclass, López ha desarrollado las diferentes "opciones de look" aconsejables para que el los hombre de hoy en día afronte con seguridad una entrevista de trabajo.

Y es que según explican los expertos en Recursos Humanos, "causar buena impresión puede condicionar en un 50 por ciento la elección de un candidato frente a otro". El CEO de Silbon ha subrayado que, aunque una formación acorde al perfil laboral junto a una correcta expresión y formas son claves a la hora de optar a un empleo, "el lenguaje no verbal, en donde el estilismo es pieza fundamental, es muy valorado por los gestores de recursos humanos y puede ser un elemento diferenciador a la hora de decidir por un candidato u otro".

López, en el vídeo explicativo elaborado para los masters de la Fundación San Telmo, ha señalado que "es un error considerar un único look válido para cualquier tipo de entrevista" e incide en que "existe una propuesta adecuada y aconsejable para cada puesto al que se vaya a optar".

"Los aspirantes a puestos del perfiles relacionados con las finanzas, la auditoría o la abogacía en una gran empresa, deberán de elegir, como infalible, el traje básico azul marino, camisa celeste mil rayas, corbata azul marino, calcetín ejecutivo y zapato de piel negro mate", ha recomendado el empresario cordobés quien asegura que "una alternativa al traje que nunca falla es combinar americana azul marino con pantalón de pinzas gris marengo".

Frente a ello, López ha indicado que "una imagen muy diferente debe destinarse para puestos de comercial, visitador o relaciones públicas" para lo que desde Silbon se aconseja una americana azul desestructurada, camisa blanca, pantalón chino o "five pockets" en color beige y zapato de ante marrón oscuro. En el caso de una empresa pequeña o start up de reciente creación el candidato puede apostar por "relajar un poco el look utilizando una camisa jeans, unos pantalones cargo y unas zapatillas running".

Asimismo, ha dicho que para empleos donde no se trabaje cara al público como puestos de administrativo, marketing, sistemas, entre otros, las propuestas más certeras serían la de vestir jersey de colores poco llamativos, camisa oxford celeste, blanca o de rayas azules, pantalón chino beige o azul marino y complementos discretos para empresas clásicas; y la opción más laxa con sudadera básica en tono marino o gris, camiseta blanca, jeans o chinos y zapatillas deportivas blancas o estilo running, para empresas más sofisticadas.

Entrevistas por videollamada

El CEO de Silbon ha dedicado un apartado especial a las entrevistas por videollamada que tanto protagonismo han ganado desde la irrupción de la pandemia. Aquí, además de preparar el espacio, controlar la tecnología, al igual que tener una buena iluminación y situar la cámara a la altura de los ojos o un poco por encima para permitir que los entrevistadores vean bien al candidato, es fundamental "vestir con el look completo porque aunque la parte inferior del cuerpo esté fuera del campo visual del entrevistador, nunca se sabe si algún movimiento como tenerse que levantar de la silla podrían delatar la parte inferior del look", ha resaltado López.

Puntos fuertes

Todas las claves, códigos y variantes para dar la mejor sensación estilística y tener éxito a la hora de afrontar una entrevista de trabajo, sin olvidar que "ser siempre uno mismo y hacer valer tus puntos fuertes desde la modestia" son los grandes aliados de cualquier look, asegura el CEO de Silbon.

El responsable de esta marca premium de moda masculina, que suma 27 puntos de venta en todo el país y que se ha convertido en la firma de moda que menos decreció durante la pandemia recuerda que, pese al leve descenso del paro durante el mes de marzo cuando la cifra total de desempleados bajó en 59.149 personas, "en España aún se contabilizan 3.949.640 parados y la volatilidad del mercado obliga, más que nunca, no solo a mantener un reciclaje formativo constante sino también a cuidar hasta el mínimo detalle a la hora de afrontar con éxito una entrevista de trabajo".