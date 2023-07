El director de Sostenibilidad de Naturgy es considerado por Forbes el mejor Dircom del año. Se trata de Jordi Garcia Tabernero, que también desempeña tareas de Comunicación y Relaciones Internacionales en la compañía.

El acto de entrega de la IV edición del premio Best Dircom se celebró en Madrid ayer martes y lo presidió Andrés Rodríguez, presidente de SpainMedia y editor y director de Forbes.

Lo presentó Claudia Collado y contó con la colaboración de Wam Global Growth Agents, Estrella Damm y Sigma Dos.

Durante el evento, Andrés Rodríguez puso en valor la importante labor de los departamentos de Comunicación y aquellas personas que los dirigen.

También ha querido recordar que Forbes cumple, este 2023, su primera década en España. “Estamos celebrando 10 años, que son mucho tiempo para una publicación. El éxito de Forbes es el éxito de mis compañeros”, dijo.

“Hemos decidido”, anunció, “llevar la reputación de Forbes a lo físico el año que viene. Vamos a abrir una casa. Va a ser el primer Forbes House del mundo. Será un espacio físico a la altura de la marca. Será una casa abierta para todos. Creemos que tenemos la marca lista”.

Francisco Reynés, CEO de Naturgy, felicitó a Forbes por sus 10 años y agradeció a la revista por celebrar el trabajo del equipo de Comunicación de Naturgy.

“Enhorabuena por cumplir estos 10 años. Gracias por considerar a Naturgy y a toda su área de Comunicación dirigida por Jordi para este premio”, señaló.

Transparencia y cercanía

Además, Reynés ha continuado poniendo en valor el labor de la comunicación dentro de su empresa y manifestó que “esde el pilar de la transparencia y la cercanía, intentamos que se hable con nosotros con la verdad y transparencia”.

Finalmente, felicitó al premiado: “Se lo merece, todos los que conocéis a Jordi sabéis que se lo trabaja mucho. No solo disfruta, sufre su trabajo, pero lo más importante es que ahí está su trabajo. Gracias a Forbes por reconocerle”.

Agradecimientos

Por último, el premiado indicó que en su área están “más acostumbrados a estar tras los focos que delante. Hoy quiero estar muy agradecido con mucha gente. He escuchado a veces una frase que es que los premios ni se solicitan ni se rechazan, simplemente se agradecen. Quiero agradecer a Forbes, a todos los compañeros que me habéis votado. Agradecer especialmente al equipo de Naturgy. Quiero agradecer especialmente a Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy y ex consejero delegado de Gas Natural Fenosa; y a Francisco Reynes”.

Destacó que Forbes “está reconociendo la labor y la importancia de la comunicación en las organizaciones. Los comunicadores tenemos la oportunidad de aportar nuestra sensibilidad y punto de vista a las organizaciones para aportar reputación y poder económico”.