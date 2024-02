TransPerfect alcanzó unos ingresos de 1.100 millones de euros el pasado ejercicio

TransPerfect ha alcanzado unos ingresos de 1.100 millones de euros el pasado ejercicio, cifra que representa un aumento del 3% respecto a los 1.068 millones de euros de 2022.

La compañía registra un crecimiento ininterrumpido durante más de 30 años.

Bajo el liderato de Phil Shawe, la compañía ha registrado un aumento del 3% en su facturación anual. Cuenta con cinco sedes en España, donde ya se ha afianzado en sectores como el tecnológico y el audiovisual.

TransPerfect, la multinacional líder en soluciones tecnológicas y servicios lingüísticos tiene sedes en Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Alicante y Valencia.

La multinacional logró ser el primer proveedor de servicios lingüísticos (PSL) en alcanzar los mil millones de dólares en el año 2021 y ha registrado un crecimiento ininterrumpido durante más de tres décadas.

El presidente y CEO de TransPerfect, Phil Shawe, ha valorado la labor de sus empleados durante el año. "Estoy orgulloso de nuestro equipo por navegar en lo que fue un entorno empresarial difícil en 2023 y seguir generando crecimiento. Los servicios de inteligencia artificial y el sólido crecimiento en clientes gubernamentales contribuyeron a la resistencia de nuestro rendimiento", manifestó.

Phil Shawe ha comunicado que muchas de las plataformas tecnológicas de la empresa han experimentado un crecimiento orgánico. GlobalLink ha tenido un aumento del 30% en sus ingresos. La división legal de TransPerfect también creció en un 15% aproximadamente, al igual que el centro de atención TransPerfect Connect y la unidad de interpretación telefónica.

Los esfuerzos que dedicó la empresa a la IA y el aprendizaje automático resultaron en un aumento de los ingresos de algo más de 27,6 millones de euros.

IA generativa

"Esperamos que la IA generativa y los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) sigan transformando el sector, y nuestro gasto en I+D en este ámbito es elevado", explicó Shawe, que añadió que la inversión en I+D de tecnología de IA y su prioridad en la gestión han permitido a la empresa ofrecer servicios de consultoría a muchos clientes que desean integrar la IA generativa en sus propios

En cuanto a la localización en el sector audiovisual, donde las huelgas en Hollywood tuvieron un impacto significativo en 2023, el presidente y CEO de TransPerfect ha asegurado que Asia sigue superando a América y a Europa en términos porcentuales. La reciente expansión geográfica de TransPerfect incluye lo que la empresa considera "mercados emergentes con un potencial increíble, como Ciudad del Cabo, Casablanca, Ciudad Ho Chi Minh, Yakarta, Lagos, Melbourne y Nairobi".

Cambios en la dirección

Shawe compartirá la dirección de la empresa como codirector general con Jin Lee. Lee ha trabajado en la compañía durante más de dos décadas y ha ocupado el cargo de vicepresidente Senior de Producción Global.

La empresa se mantuvo fiel a su valor central de involucrarse en labores filantrópicas en las comunidades en las que opera. En 2023, TransPerfect y sus empleados colaboraron para realizar contribuciones significativas a muchas organizaciones benéficas importantes, incluyendo Girls Who Code, The V Foundation for Cancer Research, CFES Brilliant Pathways, CLEAR Global, Athlete Ally, Bottom Line, AFANOC y Toys for Tots.

Donaciones

Recientemente, Barnaby Wass, chief Business officer de la compañía, ha hecho entrega de un cheque por valor de 262.000 euros a Maite Golmayo, la responsable de Marketing y Relaciones Externas de Afanoc en el acto de presentación del TransPerfect Mountain Challenge 2024 en Barcelona.

Esta cifra representa el total de las donaciones de TransPerfect a Afanoc desde que inició este proyecto. En 2023 la cantidad recaudada para las familias de los niños con cáncer de Cataluña fue de 72.000 euros.