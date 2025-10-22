Amazon selecciona los juguetes más demandados de cara a las Navidades y con motivo del lanzamiento de esta lista, los clientes de Amazon podrán ahorrar un 10% en la compra de los artículos de la lista del 22 al 28 de octubre. Además, los clientes Prime disfrutan de envíos rápidos y gratuitos.

Esta lista anual de los juguetes más deseados para Navidad ofrece más de dos millones de productos para "todas las edades, gustos y presupuestos",

La compañía arranca de esta forma la temporada navideña poniendo a punto su Tienda de Juguetes y presentando la lista anual de los más deseados para esta Navidad con juguetes en tendencia de distintas categorías.

Según informó, este año, la selección reúne las últimas tendencias en juguetes "que harán disfrutar tanto a pequeños como mayores. Incluye juegos educativos que estimulan la curiosidad, creatividad y el aprendizaje de los niños como el juguete de construcción Sky Trails de Playmobil y el Kit huevo dinosaurio de Jurassic World de MGA".

Además, la compañía destaca los juguetes "que fomentan el pensamiento espacial y la resolución de problemas como el robot para montar y jugar con app de Clementoni,o el Rinoceronte de LEGO Creator. También aquellos que invitan a imitar el mundo real y desarrollar la imaginación como el Nenuco cocinita mágica de Famosa o el coche de juguete de exposición Mercedes-Benz de Mattel; o el Juego de cartas Uno Flip Extreme de Mattel, para divertirse en familia. Sin olvidarnos de propuestas interactivas y digitales como la consola de juegos portátil con forma de Stitch de Lexibook, el robot de tortuga acuático de Zuru o el nuevo Furby Dj de Hasbro con música y luces".

Deseos de Navidad

“En Amazon, nuestro objetivo es ponérselo fácil a nuestros clientes. Por eso estamos encantados de presentar, un año más, nuestra lista de los juguetes más deseados para Navidad, con la que estamos seguros ayudaremos a nuestros clientes a acertar con los regalos para estas fiestas. La lista, que ha sido seleccionada por expertos de Amazon e inspirada en las palabras clave de los juguetes más buscados por nuestros clientes incluye productos que han sido valorados con 4 estrellas o más”, manifestó Ana Herrero, responsable de comunicación de Amazon España.

La lista de Amazon

Estos son los juguetes que integran la lista de Amazon de los más deseados este año: Consola de juegos portátil Stitch de Lexibook, Juguete de construcción Sky Trails de Playmobil, Coche de exposición de juguete Mercedes-Benz de Matte, Rinoceronte para montar de Lego, Furby peluche interactivo con música, luces y juegos de Hasbro, Robot para montar y jugar de Clementoni, Robot de tortuga acuático de Zuru, Juego de cartas Uno Flip Extreme de Mattel, Muñeco Nenuco cocinita mágica de Famosa y Kit huevo dinosaurio de Jurassic World de MGA.