AstraZeneca se implica en un proyecto para mejorar la calidad del agua de la riera de Rubí (Vallès Occidental)

AstraZeneca ha decidido implicarse en un proyecto para mejorar la calidad del agua de la riera de Rubí (Vallès Occidental), una iniciativa en la que colaboran la Agencia Catalana del Agua (ACA), el Consejo Comarcal de El Baix Llobregat y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Las entidades impulsarán iniciativas conjuntas para mejorar la calidad y la disponibilidad de las aguas efluentes de la depuradora de Rubí y favorecer la recuperación de hábitats, biodiversidad, mejorar el paisaje y fomentar la concienciación medioambiental.

Además, el acuerdo contempla la evaluación del impacto y la viabilidad de las actuaciones que se lleven a cabo, con el objetivo de generar el conocimiento científico, en colaboración con el CSIC, que permita replicar la experiencia en otros entornos nacionales e internacionales y fomentar la concienciación medioambiental.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque i Sureda, ha destacado que “las actuaciones del ciclo del agua deben buscar el equilibrio entre el abastecimiento, el saneamiento y el medio, porque la calidad del recurso es tan importante como la cantidad”.

Paneque ha añadido que este acuerdo “es una muestra de la importancia de la colaboración público-privada, junto con la implicación de centros de investigación de referencia”.

Colaboración público-privada

En palabras de Marta Moreno, directora de Asuntos Públicos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, “desde los gobiernos y organizaciones tenemos la responsabilidad no solo de reducir nuestra huella, sino de ser agentes activos de cambio para contribuir a la creación de un entorno más saludable. En AstraZeneca estamos convencidos de que la colaboración público-privada es clave para desarrollar soluciones que generen un impacto real y duradero. A través de este acuerdo queremos promover un modelo donde las soluciones basadas en la naturaleza sean el eje de una transformación sostenible y global”.

En los últimos años, se han llevado a cabo una serie de actuaciones en la depuradora de Rubí para mejorar su tratamiento y adecuar la capacidad a las necesidades de saneamiento actuales y futuras. A finales de 2023 se puso en servicio la ampliación de la depuradora, con una inversión de 7,1 millones de euros y con una capacidad de tratar 27.000 m3/día.

Además de esta ampliación de la capacidad, la planta dispone de tecnologías avanzadas (sistema Anammox), que mejora de manera considerable la calidad del agua tratada.

Prevenir la sequía

El actual Gobierno, de cara a 2025, prevé canalizar el agua de la riera de Rubí hasta el río Llobregat, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de agua en caso de que la sequía se agrave.