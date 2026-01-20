Indra negocia posibles acuerdos con Rheinmetall, Leonardo y la surcoreana Hanwha

Indra está actualmente negociando posibles acuerdos con Rheinmetall, Leonardo y la surcoreana Hanwha pues busca socios tecnológicos para el desarrollo de los nuevos obuses autopropulsados de cadenas y de ruedas adjudicados por el Gobierno, un proyecto que ejecutará en UTE con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), según fuentes del sector.

Fuentes del sector consultadas subrayan que este modelo potencia la existencia de un integrador nacional, en este caso en la figura de Indra, con capacidad para atraer a los grandes fabricantes europeos al ecosistema industrial español. En la práctica, esto asegura que la “llave tecnológica” de la artillería terrestre que operará España permanezca en empresas del país durante las próximas décadas.

Los contactos se centran en tecnologías y plataformas que puedan integrarse en el programa español: desde barcazas y chasis para las configuraciones sobre cadenas y ruedas hasta sistemas de torres y cañones, así como soluciones de sensores, dirección de tiro y electrónica asociada. El objetivo es sumar capacidades probadas y acelerar la industrialización del sistema bajo la autoridad de diseño e integración de Indra en España.

Distribución del trabajo

Con este esquema, Indra actúa como contratista principal e integrador, mientras EM&E participa como socio de la UTE en la fabricación, integración y pruebas de los sistemas.

La producción y el montaje final se realizarán en centros industriales españoles, lo que garantiza que la evolución, soporte y mejoras del sistema permanezcan bajo control nacional a lo largo de su ciclo de vida.

Inversión

El programa contempla módulos de artillería sobre cadenas y sobre ruedas y movilizará una inversión de varios miles de millones de euros a lo largo de las fases de desarrollo, fabricación y mantenimiento.

Las conversaciones con los potenciales socios europeos incluyen criterios de transferencia tecnológica, porcentaje de nacionalización de componentes, calendario de industrialización y plan de soporte en servicio.