El nivel de la participación empresarial, clave en las ferias de empleo de la UAX

El nivel de la participación empresarial es clave en las ferias de empleo de la UAX. El mercado laboral actual se enfrenta a un desafío considerable: la brecha entre la preparación de los estudiantes universitarios y las necesidades de talento de las empresas. Para abordar esta cuestión, la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) ha desarrollado un enfoque educativo que se centra en establecer una estrecha colaboración entre la universidad y las empresas.

Explicó que, de esta manera, garantiza que sus estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades que las empresas e instituciones empleadoras requieren. Este enfoque se implementa a través de diversas actividades y experiencias, incluyendo un programa de cinco ferias de empleo diseñado para fomentar la empleabilidad al conectar de manera directa a estudiantes con empresas.

Tras las organizadas para los estudiantes de UAX Rafa Nadal School of Sport y para la Facultad de Business & Tech, el ciclo se ha cerrado con las ferias de empleo de la Escuela Politécnica Superior, donde han participaron empresas como XPO Logistics, Talgo, Técnicas Reunidas, Ferrovial, OHLA o Padecasa, las de las facultades de Veterinaria, donde han participado compañías como MSD Animal Health, Royal Canin o Zoetis y el área que integra los Grados en Farmacia, Biomedicina y Biotecnología, en colaboración con ESAME Pharmaceutical Business School, con empresas como TEVA o Savana.

Con estas actividades la universidad ratifica su compromiso con la empleabilidad de sus estudiantes impulsando una sólida y estrecha colaboración con la industria más puntera a nivel nacional e internacional. En palabras de Luis Couceiro, director de la Escuela Politécnica de UAX, “esta estrecha colaboración con las empresas, que sigue el modelo exclusivo UAXMakers, es fundamental porque garantiza la conexión entre el estudiante y la empresa, facilitando que estas encuentren los profesionales que el mercado demanda en los recién titulados de UAX”.

De esta forma la Universidad Alfonso X el Sabio reúne en cada edición a empresas líderes de sus sectores para acercar a los estudiantes qué perfiles son los más demandados en el mercado, así como para ayudarles a encontrar su propósito. Lo hacen de la mano de los responsables de talento que toman decisiones en la contratación de sus equipos. Un total de casi 100 empresas han participado en los cinco eventos organizados durante el curso 2023-2024.

Para Ángel Revilla, responsable de la Unidad de Rumiantes y Tecnología de MSD Animal Health, “esta feria supone la oportunidad de mostrar a todos los alumnos que están a punto de acabar la carrera todas las posibilidades de trabajo que ofrece una empresa farmacéutica como la nuestra. Tanto en el aspecto de salud animal y biofarma como en el de tecnología e innovación, que es un tema fundamental”.

Los estudiantes también encuentran en las ferias de empleo de UAX un espacio de netwoking donde conocer la experiencia de exalumnos ahora en activo, y descubren con sus inspiradores testimonios cómo alcanzar su objetivo y qué salidas profesionales tienen actualmente una alta demanda de talento.

Salida profesional

Luis de Lorenzo, alumno de UAX y actual Manager de Oncología en Palex Medical, valora que “este tipo de jornadas, sin ir más lejos, fueron las que a mí me hicieron acceder a la industria de ciencias de la salud. Fueron las que realmente me animaron y me enseñaron que esta era una potencial salida profesional y todo lo que implicaba”.

Con estas iniciativas, UAX continúa su labor para potenciar la empleabilidad de sus estudiantes, fomentando la colaboración con destacadas empresas, lo que la ha posicionado como una de las principales universidades en empleabilidad, según el último U-ranking. Su objetivo es equipar a los estudiantes con las herramientas y experiencias necesarias para sobresalir en el actual mercado laboral, altamente competitivo y en constante cambio.

UAXMakers

Apuntó que lo logra a través de una metodología propia, UAXMakers, que ofrece una educación personalizada e híbrida, combinando teoría con práctica en proyectos reales desarrollados en equipos interdisciplinarios junto a empresas y profesionales del sector; una oportunidad excepcional para consolidar conocimientos y desarrollar habilidades blandas que distingan a los candidatos en los procesos de selección.

Durante este curso UAX ha celebrado cinco ferias de empleo, como la de su escuela de deporte y gestión deportiva, UAX Rafa Nadal School of Sport, donde participaron empresas como NDL, la marca de suplementación deportiva de Cantabria Labs, INDYA Nutrition, Quirónsalud o Abbot, mientras que la I Feria de Empleo y Networking Business & Tech de UAX contó con empresas como Oracle, IBM, Deloitte o LinkedIn, entre otras.