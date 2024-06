La startup madrileña Shakers destaca en el Future of Work and Talent de Madrid con un sistema de Inteligencia Artificial que conecta a empresas con los freelances que mejor se adaptan a sus necesidades.

El desarrollo de Shakers tiene en cuenta aspectos profesionales y personales para hacer el mejor match y por ello se ha coronado como la ganadora durante la 13ª edición de South Summit, que se está celebrando en La Nave de Madrid hasta mañana viernes 7 de junio.

Enmarcado dentro de la Startup Competition, a la que se han presentado más de 4.500 startups de todo el mundo, el resto de proyectos finalistas del vertical Future of Work and Talent no se queda atrás en cuanto a innovación, disrupción y avances tecnológicos:

HechicerIA: esta startup de Castellón utiliza chatbots con tecnología de Inteligencia Artificial para empresas, brinda atención y respuestas personalizadas al cliente y mejora la eficiencia y la productividad a través de la automatización.

Joinrs: se trata de una plataforma desarrollada en Milán que conecta a estudiantes, recién licenciados y jóvenes talentos que inician su carrera profesional con las ofertas laborales que más se adaptan a ellos.

Multimodal: esta startup estadounidense automatiza los lujos de trabajo complejos de ‘middle’ y ‘back office’ para clientes empresariales de banca, seguros y sanidad.

Oportunidades laborales

Nova: esta startup madrileña ha creado una red global que conecta al 3% de los mejores talentos entre ellos y con las mejores oportunidades laborales y personales para que puedan dar lo mejor de sí.

Penseum: se trata de una plataforma canadiense e impulsada por IA que mejora la comprensión y la eficiencia del aprendizaje de los estudiantes y ofrece herramientas personalizadas para reducir el abandono de los alumnos, así como materiales de estudio interactivos y asistencia de chatbot en tiempo real.

Teamcubation: procedente de Argentina, esta startup está revolucionando la forma en que las grandes empresas contratan e incorporan el talento de TI, haciendo frente a la falta de experiencia que deja muchas vacantes sin cubrir y oportunidades sin aprovechar cada año.

Terrand: esta plataforma de Buenos Aires para industrias y empresas minoristas crea lugares de trabajo más seguros y eficientes mediante la digitalización de los procesos de seguridad, calidad y mantenimiento.

YourStep: la misión de esta startup madrileña es digitalizar el método tradicional de planificación en papel para estudiantes, creando un cronograma de estudio personalizado.

El futuro del trabajo en #SouthSummit24

En South Summit Madrid 2024 también ha habido hueco para analizar los retos a los que se enfrentan los actores principales de las empresas: los trabajadores. Entre las ponencias acerca de este tema destacó la protagonizada ayer por Martin Umaran, cofundador del unicornio Globant, quien centró su intervención en los cambios que traerá la IA al talento humano.

“Podemos aumentar la productividad automatizando algunas actividades mecánicas que realizan los empleados gracias a la Inteligencia Artificial, pero hay que tener en cuenta que desarrollar IAs para algunas tareas cuesta más de lo que te vas a ahorrar”, sentenció Umaran durante su charla.

