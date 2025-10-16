Los títulos de Indra vuelven a situarse en máximos históricos una vez que cerró la jornada del miércoles con un ascenso del 4,15%, una reacción a la noticia de que la compañía copará el grueso de los créditos al 0% otorgados por el Gobierno de España para la modernización de las Fuerzas Armadas.

De hecho, los inversores han seguido celebrando y este jueves se anota otra subida cercana al 2%. Así, la compañía se revaloriza más de un 150% en lo que va de año, superando los 7.500 millones de capitalización, frente a los pocos más de 3.000 millones de valor bursátil con los que arrancaba el año. Y es que el mercado ha premiado a la compañía durante todo el año por su apuesta por el sector de la Defensa, lo que le ha valido para convertirse en el valor más alcista del Ibex 35 en lo que va del año.

Tras conocerse la noticia sobre la decisión del Gobierno, Indra comunicó que movilizará a la industria nacional y generará más de 3.000 empleos directos de alto valor añadido gracias a los préstamos aprobados por el Consejo de Ministros.

Los proyectos que liderará Indra, incluidos en el denominado PEM del Ministerio de Defensa, estarán dedicados a todos los dominios, la Tierra, el Mar, el Espacio y el Ciberespacio en respuesta al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que aprobó el Gobierno español como respuesta al contexto internacional, la aparición de amenazas híbridas y el replanteamiento de la Alianza Atlántica.

Ángel Escribano, presidente de Indra, explicaba en el comunicado que la compañía se ha “preparado y anticipado para poder acometer estos programas, invirtiendo en personal, capacidades, fábricas e instalaciones”.

Analistas

A pesar de la fuerte revalorización en bolsa el consenso aún confía en la empresa y en lo que va de octubre ya acumula un ascenso del 12%. De los 18 analistas que siguen a la firma, 12 recomiendan comprar sus títulos, cuatro mantenerlos y solo dos venderlos.

Una de las últimas casas de análisis en revisar su recomendación ha sido Bernstein. Le otorga un precio objetivo de 50 euros por acción, lo que supone un recorrido del 18% desde los precios actuales.

Sin embargo, esta no ha sido la única entidad que ha mostrado su optimismo con respecto a la compañía en los últimos meses.

Respaldo

Firmas como Berenberg, CaixaBank, Santander, Goldman o Morgan Stanley han revisado su recomendación aconsejando comprar sus títulos.