"Una persona que sale de un cáncer no es la misma persona que era cuando fue diagnosticada"

Antonio Mengual es un psicólogo andaluz nacido en Granada que, actualmente, trabaja de manera internacional para tratar distintos traumas. Dice que ha logrado convertir sus traumas de la infancia en una oportunidad para ayudar a otros a sanar. Está especializado precisamente en ello, también en maltrato, casos de suicidio problemas afectivos y terapia de pareja. Aunque huye de la palabra influencer, suma cerca de un millón de seguidores en sus redes sociales y es, precisamente ahí, donde ofrece herramientas gratuitas para superar los traumas. En esta entrevista habla sobre cómo superar el miedo a la enfermedad, una vez superada.

- ¿Cómo ayuda la asistencia psicológica a los pacientes con cáncer?

- La asistencia psicológica es fundamental en un proceso de cáncer. No debería ser algo optativo. Una vez que nuestro cuerpo ha enfermado, necesitamos trabajar con nuestra mente para que nos ayude a salir de ahí, ya que la mente tiene tanto la capacidad de enfermarnos como también la de sanarnos. Es triste ver cómo no se le da tanto crédito a la salud mental en un proceso de enfermedad. En la actualidad contamos con multitud de estudios que demuestran el papel de la salud mental en el proceso de enfermedad.

- ¿Cuándo es más necesaria esta asistencia?

- La respuesta es simple: cuanto antes. Independientemente de si es un cáncer con relativamente buen pronóstico de remisión o, por el contrario, es uno en una fase más avanzada, es fundamental recibir ayuda psicológica. El informe Salud mental y malestar emocional en pacientes con cáncer menciona que la mitad de personas con cáncer presentan síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional y que el 30% presentan trastornos psicológicos. El papel de la psicología es primordial en toda la etapa del cáncer para evitar un deterioro significativo en la vida diaria de cada paciente o en sus relaciones personales así que es importante actuar cuanto antes para así aprender a afrontar el diagnóstico, adquirir herramientas para convivir con el tratamiento y tomar decisiones acertadas, manejar los cambios familiares y saber abordar el tema con los amigos.

- ¿Es importante que los supervivientes de cáncer continúen con la terapia psicológica?

-No sólo es importante, sino necesario. Un cáncer no sólo afecta negativamente al cuerpo sino también a tu estado psicológico. Una persona que sale de un cáncer no es la misma persona que era cuando fue diagnosticada.

- ¿Cómo ve el planteamiento "he superado un cáncer qué más puedo pedir"?

-Superar un cáncer es algo digno de celebrar porque hay muchas personas que no han tenido ese privilegio. La vida es una acumulación de pruebas, una sucesión de pequeños infiernos, una sucesión de pequeñas situaciones donde vas a tener que demostrar al mundo quién eres. El hecho de superar esto no quiere decir que puedas con lo otro. ¿Qué más puedes pedir? Estabilidad, libertad, felicidad, salud mental, equilibro. Puedo pedir el merecer ser querida. Hemos superado una enfermedad, malos tratos, agresiones, un cáncer… pero podemos pedir mucho más.

- ¿Cuáles son las emociones que más trata? ¿Miedo, inseguridad, tristeza?

-Efectivamente una de las emociones que están presentes en terapia suele ser el miedo. Es frecuente encontrarnos a pacientes totalmente paralizados a raíz del miedo. Puede ser miedo a tomar ciertas decisiones, miedo a salir de una relación que está afectando su salud mental y su estabilidad, miedo a cambiar de trabajo, miedo a cambiar de ciudad o país, miedo a abandonar una cerrera universitaria una vez empezada, …el abanico de posibilidades es muy extenso, lo que hace que esté presente en la mayoría de personas que recurren a terapia. La inseguridad también va de la mano con el miedo ya que es uno de sus principales precursores. Tendemos a tener miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar. Tener esa inseguridad de no saber qué va a pasar, de no tener esa capacidad de poder predecir el futuro es uno de los motivos que nos lleva a tener miedo.

- Tiene cerca de un millón de seguidores en sus redes sociales, ¿se puede decir que es un psicólogo influencer?

-Siempre he sentido una especie de rechazo con esa palabra. No me considero así, ni un psicólogo ni una persona influencer. Porque no veo una diferencia entre lo que yo soy, y lo que veo en el resto. Todos tenemos la capacidad de influir en alguna persona. Lo veo en mi trabajo, en mis pacientes que están pasando por un infierno pero ellos marcan la diferencia, marcan el camino en su historia.

- Lleva al día las redes ,está inmerso en terminar su primer libro y realiza charlas y eventos por todo el mundo... ¿Cómo se llega a todo?

-En algún momento tuve que aprender a pedir ayuda y a aceptar ayuda de otras personas, me apoyo en otras personas que sé que pueden hacer que mi camino sea más llevadero.

- ¿Qué encuentran sus seguidores en sus publicaciones?

-Una de las cosas que realmente es que soy tal cuál soy. No soy una persona que intenta vender nada, ni cursos ni nada. No hago esto porque sea mi trabajo, hago esto porque esto es lo que soy. De la misma manera que en mis terapias estoy mucho más tiempo del que cobro. Siempre he dedicado mi vida de esta manera, a ayudar, es mi motivación y devoción y queda reflejada en mis vídeos.