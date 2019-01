"La Feria de Abril de Barcelona es un ejemplo de convivencia"

Desde un taxi Justo Molinero (Villanueva de Córdoba, 1949) construyó en los años 80 una plataforma de comunicación que es un fenómeno digno de estudio, Radio Tele Taxi, referente de una generación de andaluces en Cataluña. Y no son pocos. Se calculan en unos 800.000. Con 22 licencias en la comunidad, Molinero es una figura muy conocida en toda Cataluña y una de las personas más influyentes. No hay artista de la música española que no trate de tenerle como aliado. Ganó en 2006 el Premio Ondas. Ahora conduce el popular magacín El Jaroteo.

-¿Qué significa para usted la palabra charnego?

-Me traslada a otra época. Fue una palabra que hizo mucho daño, como una ofensa por venir de otras tierras. Entre todos conseguimos desterrarla.

-Llamó gilipollas a Gabriel Rufián por pronunciar la palabra en el Congreso.

-Mire, me confundí. Llamé gilipollas a Rufián y el gilipollas era Torra. Pero la culpa no es de Torra, sino del que puso al que le puso.

-Artur Mas.

-Exactamente, a ver en qué acaba este embolao.

-Entonces Rufián ya no es gilipollas.

-Es que me sentó muy mal. ¿Han llamado a Rufián alguna vez charnego? Pues eso lo hemos conseguido todos. Él reconoció que no debería haberlo dicho. Y yo, un día en Badalona, me cruzo con un hombre y me para y me dice que es el padre de Rufián y yo le digo hombre, quizá no tuve que decir lo que dije. No, no, me dijo el hombre, si yo le entendí. Lo que quería decirle es todo lo que hemos disfrutado en casa escuchándole a usted y la música que ponía.

-Porque usted es un andaluz que, como tantos, llega a Cataluña en los 60, es taxista y, de repente, crea uno de los fenómenos del mundo de la comunicación de esos que son dignos de estudiar.

-Pues fue casualidad. Eran los años del Mundial 82 y pensé que, aprovechando ese tirón y que teníamos una emisora de taxis, podíamos enviar mensajes entre la gente y conseguir que nos llamaran más. Lo hicimos para tener más clientes en el taxi.

-Y aquello se desbordó.

-Porque tenía mucho éxito y me fui a ver a Narcís Serra, que era alcalde de Barcelona, para decirle que queríamos tener una emisora y nos dijo que eso no dependía de él. Entonces pensamos en hacer una emisora pirata en la que poníamos la música que escuchábamos en casa y la gente llamaba para pedir sus canciones. Nos escuchaban muchísimos andaluces.

-Pero usted no lo sabía.

-Qué va. Vinieron los de Sony y nos dijeron que teníamos 290.000 oyentes, según el EGM, y yo pregunté qué eso qué era, que quién contaba los oyentes. Ya luego me enteré.

-Le molesta que le digan que tenía a Pujol detrás.

-Porque es mentira. A mí Pujol sólo me dio una licencia. Ahora tenemos 22 en Cataluña y otra en Andorra. Algunas las compré y otras fueron en tiempos de Montilla.

-Pero tenía buena relación con Pujol.

-Pujol vino algunas veces al programa y se le hacía una entrevista en la que se preguntaba de todo. Yo le he preguntado a Pujol cara a cara, algo que no había hecho nadie, si había robado.

-Contestaría que no.

-A ver...

-También es amigo de Junqueras.

-Tengo muy buena relación con él e incluso escribimos un libro que era una entrevista larga hablando de todo. Le pregunté si en la Cataluña que soñaba cabía algo como mi emisora y me dijo que la Cataluña que él sueña no tendría sentido sin radio Tele Taxi.

-¿Ha ido a verle a prisión?

-Estuve hace un mes y le vi fuerte. Pensaba que estaría más jodido. Creo que él no deseaba esto para Cataluña.

-No es independentista pero tiene muchos amigos independentistas. ¿Cómo se sobrelleva?

-Vivimos un momento complicado. No es como mucha gente piensa, que aquí no hay pistolas ni Eslovenia ni nada. Pero es cierto que si dices que eres una cosa se te gira una parte y si dices la contratia se te gira la otra. En Cataluña ha convivido siempre gente que pensaba de una manera y de otra. Es una pena que se lo estén cargando los unos y los otros.

-¿Qué se le pasó por la cabeza el 1 de Octubre?

-No lo entendí. Todos sabíamos que aquello no valía, que no era legal, por lo que tampoco sé por qué tanta Policía y lo que sucedió. Una pena todo aquello que, además, sirvió al mundo independentista como lo utilicen como propaganda.

-Su Feria de Abril de Barcelona es de las más grandes de España.

-Es un ejemplo de convivencia. Ves a los catalanes bailando sevillanas, todos lo pasamos bien. Y nadie habla de política.