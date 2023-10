"Las asociaciones de pacientes son un pilar que habría que cuidar más"

La doctora Luisa Castro Laria se despedirá de su consulta de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en el Hospital Virgen Macarena el próximo 16 de enero de 2024. La casualidad ha querido que su jubilación llegue justo el mismo día en el que llegó hace 30 años y que, desde entonces, ha llevado de manera monográfica, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes a nivel nacional en el abordaje de estas patologías en un servicio que es referente en España. Fruto de ello, la especialista será la figura sobre la que girará hoy la XXV Jornada sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se celebra en Sevilla, en colaboración con la Asociación de pacientes de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU), abierta a pacientes y profesionales, con más de un centenar de asistentes previstos.

–Ha dedicado toda su vida profesional al Servicio Andaluz de Salud. ¿Qué resumen hace de toda su carrera a las puertas de ponerle punto final?

–Acabé la carrera en 1978 y la especialidad en el 82-83 y desde entonces estoy trabajando. El bagaje es muy amplio. Empecé en Atención Primaria, en un centro de salud, y después en centros de especialidad y de ahí pasé a la atención hospitalaria. No he parado de trabajar en más de 40 años. Tengo que decir que mi llegada al Hospital Virgen Macarena fue el gran paso en mi carrera. Aquí llegué cuando estaba de jefe Juan Manuel Herrerías, que era muy pionero, y acababa de montar una consulta monográfica de enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que hasta ese momento no existían, la llevaba él hasta que llegué yo. Fue llegar y pasarme el testigo y todavía no lo he soltado.

–Precisamente, el doctor Herrerías destaca en España por ese impulso a las unidades y consultas específicas de enfermedad inflamatoria intestinal, con la que consiguió llevar al Hospital Virgen Macarena, y a la sanidad andaluza en general, a lo más alto del país. ¿Cuáles diría, como su discípula y mano derecha, que fueron las claves del éxito?

–Fueron muchas. Se convirtió en jefe de servicio con 30 años. Puede imaginarse su valía desde bien joven. Supo rodearse de gente muy valiosa y muy trabajadora en distintos sectores dentro de la unidad. No sólo fue pionero en enfermedad inflamatoria intestinal, también implantó, por ejemplo, la ecografía en el servicio Digestivo. Todo eso se unió a su propia personalidad, sus ganas de trabajar y el espíritu de superación que tenía. Le gustaba mucho potenciar el trabajo. Creo que el cúmulo de todo ello le hizo llevar la unidad de Aparato Digestivo de este hospital a lo más alto de la especialidad en todo el país. Y todavía hoy seguimos recogiendo éxitos fruto de aquel impulso ya que nuestra consulta de enfermedad inflamatoria intestinal acaba de recoger su segunda acreditación de calidad que otorga el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (Geteccu). También nos hacía trabajar mucho (bromea).

–Fruto de su buen trabajo, en 1994 cogió las riendas de esa consulta monográfica sobre EII que empezaba a despuntar a nivel nacional desde Sevilla. Hoy es una gran referente en España en el tratamiento de estas patologías de gran prevalencia

–Era la única que había (se ríe). Empecé a llevar la consulta a dos bandas, atendía dudas al teléfono y veía pacientes en el hospital. Entablé muy buena relación con el fundador de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU España), León Pecasse, con el que congenié muy bien y quien me remitía a los pacientes que le llegaban al organismo con dudas. Así le di forma a una consulta que después ha sido la base de la unidad que tenemos ahora. Creo que las asociaciones de pacientes son un pilar que habría que cuidar más.

–¿Cómo diría que ha avanzado desde esos inicios el abordaje y tratamiento de las EII?

–A partir del año 2000, que es cuando empezamos a introducir la terapia biológica en el tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, se produce un cambio por completo en la calidad de vida del paciente y este hospital fue uno de los pioneros en Sevilla en poner este tipo de terapias y una pionera a nivel nacional en poner tratamientos de mantenimiento, como luego se ha demostrado que hay que hacerlo. Puedo decir que hemos ido allanando camino para los que han ido viniendo detrás.

–¿En qué se diferencia la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa?

–La principal diferencia que me gustaría apuntar es que la enfermedad de Crohn da más problemas que la colitis ulcerosa. Aunque habría que individualizar, y hay que partir de la base de que hay enfermos y no enfermedades, es cierto que el Crohn es una enfermedad que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, mientras que la colitis ulcerosa, sólo afecta al colon. De ahí la gran diferencia. Por otro lado, podemos decir que el paciente con enfermedad de Crohn es un paciente más peculiar porque tiene una manifestación más sistémica, que acarrea otras patologías y, en mi opinión personal, limita más que la colitis ulcerosa.

–Para concluir, parece que hay cierta relación entre países industrializados y una mayor incidencia de las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿La forma de vida occidental nos pasa factura?

–Probablemente, sí. Hablamos de estrés, que influye muchísimo, de ansiedad, el comer rápido y comidas que no son naturales o la súper higiene. Es verdad que para desarrollar estas enfermedades se tiene que tener predisposición genética pero sí podemos decir que este tipo de factores pueden activar que la enfermedad se potencie. Sí, podemos decir que el motor de arranque de una EII puede ser una situación de estrés.