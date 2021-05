“Hay que repensar el turismo y las mujeres quieren estar ahí”

Maribel Rodríguez (Badajoz, 1973) estudió Psicología en Salamanca, pero una beca de estudios la llevó a Bruselas y allí inició una trayectoria vinculada al mundo del turismo. Siguió formándose y tiene más de 20 años de experiencia en ventas, comunicación y mercadotecnia en diferentes mercados de Europa y Latinoamérica. Conoce bien la hotelería y también la industria aérea y, de hecho, su papel ha sido fundamental en el lanzamiento de aerolíneas low cost como Ryanair en el sur de Europa y también de British Airways. Desde 2014 pertenece a WTTC, donde actualmente es vicepresidenta sénior y asumirá estos meses nuevas responsabilidades. Está afinada en Madrid, se sienta en la mesa con ministros de todo el mundo y altos cargos de multinacionales y sólo la pandemia ha frenado un poco ritmo de viajes de trabajo. Eso si, no pierde sus raíces y acento pacense.

–Pertenece a una organización, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que está liderado por mujeres, pero eso no es lo habitual en el sector.

–En el sector turístico la mujer supone el 54% de los trabajadores, pero el porcentaje de líderes es muy bajo, de un 5% aproximadamente. En WTTC la mayor parte somos mujeres y hemos demostrado que podemos estar ahí y liderar. Y ojo, esto es algo inclusivo, queremos hacerlo con los hombres y trabajar por una agenda en la que todos nos sintamos cómodos y sin techo de cristal ni brecha salarial.

–La situación ha cambiado poco en los últimos años.

–Nada. En los últimos 20 años yo no he visto cambio.

–¿Qué es lo que falla?

–El liderazgo no se trae desde la cuna, es necesario adquirir confianza y hay herramientas para ello. Hay una cultura muy de la mujer que prefiere no hacer algo si no va a ser perfecto. El hombre se lanza más fácilmente. Tenemos una vara de medir distinta. Y de eso no tiene la culpa el hombre, sino la educación que recibimos, los comportamientos adquiridos, el miedo a salir de la zona de confort... Hay que permear a la sociedad y enrocarnos hacia la alta dirección. Ahí hay que incidir.

–La crisis puede incluso empeorarlo todo.

–En este sector tan damnificado, la mujer lo está siendo aún más. Pero su papel para remontar es fundamental. Siempre hemos sido muy activas, nos arremangamos las primeras y me remito de nuevo al WTTC, que ha sabido liderar con éxito en la crisis más importante que ha habido, creando protocolos, uniendo al sector público y privado...

–También ha creado una asociación, Women Leading Tourism (WLT), que nace en España.

–Sí, con vocación internacional. Hace un año nos unimos un grupo de mujeres profesionales en activo, con larga trayectoria profesional de éxito, para promover e impulsar la presencia de la mujer en los máximos órganos de gobierno corporativo de turismo, una presencia acorde a la cantidad y calidad del empleo femenino.

–Nace en plena pandemia.

–Sí, llegó el Covid y nos obligó a todos a repensar el turismo y nosotros, las mujeres, queremos estar ahí dentro. Queremos que cuenten con nosotras, sin paternalismos. Hasta ahora nadie nos ha preguntado ni llamado.

–¿Cuál es vuestro plan?

–Lo primero es sacar una foto fija y entender por qué las mujeres no están en puestos de liderazgo. Como segundo paso vamos a trabajar con las empresas, reuniéndonos a alto nivel, para ver qué podemos hacer para que las mujeres asciendan. También visibilizar a las mujeres, lograr que estén en la prensa, en los eventos.. darles voz y convertirnos en prescriptoras. Mientras más eco tengamos más posibilidades generaremos a las nuevas generaciones.

–Seréis mentoras.

–Sí, queremos devolver nuestra experiencia y compartirla con las más jóvenes que están empezando para que lo hagan con ilusión, sin miedo, para que se lo crean. También hemos firmado algún acuerdo –por ejemplo, con la EOI– para avanzar en liderazgo. Y estaremos en Fitur en un espacio para hablar de estos temas.

–Fitur Woman será clave para impulsar esa agenda.

–Sí, es una novedad que nace este año de la colaboración entre Fitur y nuestra asociación, WLT, y se presenta como un punto de encuentro para la concienciación, el debate y diálogo. Hay participantes de muy alto nivel. Queremos ver qué se está haciendo en otros destinos para ser más inclusivos y diversos. De ello, depende al final que todo sea mejor. También en la última cumbre de WTTC de Cancún hemos liderado otra iniciativa de mujeres a la que ya se han sumado cien empresas y organismos internacionales que han firmado un compromiso por escrito para fijar qué esfuerzos van a adquirir en el sector privado para ayudar realmente a la mujer. Ya estamos aquí y tenemos que seguir creciendo.

–Se avecina un momento de mucha competencia.

–Ahora todos empezamos en la casilla de salida y quienes hayan hecho sus deberes estos meses atrás, pensando en el futuro, serán más competitivos y la mujer puede sumar mucho.

–¿Por fin se ve algo de luz?

–Yo creo que sí. En México, por ejemplo, algunos destinos como la Riviera Maya están un 20% por encima en reservas con respecto a 2019. Claro que allí no ha habido cuarentenas.

–Defiende que no son necesarias.

–No estamos de acuerdo con ellas. Desde el minuto uno hemos dicho que los países no están contagiados, son las personas. Y ahora, si estás vacunado, tienes un test y sigues unas normas esta industria puede seguir adelante.

–¿Se podrían haber hecho las cosas mejor?

–Ahora es fácil decirlo, pero creo que nos podríamos haber coordinado todos mejor a nivel internacional. España ha sido el primer país en levantar la mano para colaborar, pero no todo dependía del país. Ahora lo que hace falta es lanzar mensajes claros para saber cómo y dónde se puede viajar.

–¿Cómo ve a Andalucía?

–Tiene todos los ingredientes para el éxito. Pero no se puede dormir en los laureles, debe seguir innovando y decidiendo qué tipo de cliente quiere tener. En cuanto se abran las puertas es un destino que tendrá mucho éxito, como Sevilla, que ya está en el mapa.