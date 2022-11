"Siento un deber de memoria"

Olivia Ruiz es escritora, compositora e intérprete. De origen español, creció en Marsella. Tres de sus abuelos huyeron de la Guerra Civil, pero nunca hablaron sobre ella. Ese silencio dio lugar a su primera obra, El color de tus recuerdos (Duomo Ediciones), novela revelación en Francia con más de medio millón de lectores. Con ella, la autora rinde homenaje a sus antepasados, un tributo que también forma parte de su trayectoria musical, que mezcla varias influencias e incluye canciones en francés, español e inglés.

-¿Qué le ha llevado a embarcarse en el mundo de la novela?

-Fue un autor, Mathias Malzieu. Diez años antes, tras leer pequeñas novelas mías, me dijo "eres una autora", pero yo pensaba que no, que esa ropa era demasiado grande para mí, que no era tan trabajadora como él. Yo soy más que nada cantante y me parecía un ejercicio muy difícil. Hace tres años, la gente de Mathias me llamó y me dijo que, ya que había parado la gira para cuidar de mi niño, era el momento. Empecé a escribir, paraba, y así, de una manera poco tradicional, el libro fue. Fue un refugio para mí, para mi propia soledad interior.

-¿Cómo surge la idea de esta historia?

-Tres de mis abuelos huyeron de España durante la guerra y no me han contado nunca nada. La primera vez que canté en español, a los 8 años, mi voz cambió enseguida. Mis abuelos rechazaron hablarme en español, rechazaron las raíces, pero el cambio de mi voz era espectacular. Pensé que había algo dentro de mí que no podía explicar y, en ese momento, empecé a preguntar a mis abuelos sobre su historia. Todos querían evitar mis preguntas. Una de mis abuelas decía "para con eso, el pasado es el pasado, mira adelante". A otra de ellas, que aún vive, cuando le digo que me cuente algo de España, 80 años después se le siguen saltando las lágrimas. Mis tías me contaron que los españoles, cuando llegaron a Francia, las primeras cosas que aprendieron eran insultos, lo que le llamaban a ellos. Esta historia surge de la necesidad de darles un homenaje, aunque no sé nada de la historia, y de refrescar la memoria de los franceses. Cuando llegué al colegio pensé que iba a conocer la historia, pero no. Se hablaba sólo de dos grandes dictadores, Hitler y Mussolini. Me pareció injusto ver que un episodio histórico era casi olvidado. Si te acuerdas de las dificultades antiguas te ayuda para ser mejor en el presente.

-¿Le ha influido su origen?

-Claro. Mi abuela siempre decía, de una forma particular, que era la más española de toda la familia. Yo no sabía qué quería decir con eso. Pero creo que España está en todas las partes de mí. Mi voz cambia cuando canto en español y en francés. Yo hablo de todo lo que pasó con los españoles con mi hijo y él sabe muy bien por qué tenemos que abrir los brazos a los inmigrantes, porque tenemos algo de ellos. Es un deber de memoria.

-¿Es necesario conocer el pasado para saber quiénes somos?

-Ésa es una frase de mi espectáculo. Ahora estoy de gira con Bocas cosidas. Esa frase es como un mantra, cómo se puede ser cuando no eres de un sitio ni de otro, cómo construirse. Tengo un vínculo súper fuerte con mi pueblo pero no me resulta difícil proyectarme en ese tipo de dolor porque para mí son muy importantes mis orígenes. Es una manera de explicarme cómo es esa falta de raíces. Es lo que dice Rita, su familia fueron sus raíces.

"Soy de las que piensan que todo tiene que ser dicho; creo que el secreto es un veneno"

-Los recuerdos, ¿son buenos o son algo negativo?

-Son de todo. Son buenos porque la verdad merece ser dicha pero no es fácil leer historias en las que entiendes que la familia sufría mucho. Pero pienso que la nieta de Rita podrá hacer algo con cada cosa y el dolor forma parte de la vida, las tragedias forman parte de la vida. Se puede aprender algo también de los momentos más difíciles.

-Aborda un tema tan delicado como la memoria histórica desde el punto de vista positivo. ¿Ha sido más complicado tratarlo desde esta perspectiva?

-Adoro a las mujeres, son mucho más fuertes que los hombres, me inspiran mucho más. Es mucho más difícil nacer mujer que hombre, aunque estamos en 2022 y las cosas han cambiado mucho. Para mí hay algo mucho más inspirador en las mujeres.

-Otro tema de la novela son los diferentes "modelos" de mujer en una época en la que la "rebeldía" no estaba bien vista.

-Ellas son mujeres libres, por eso les amo y me hablan, porque también soy una mujer fuerte y frágil. Son activas, buscan su propia libertad, su camino.

-En España, el tema del franquismo sigue siendo polémico. ¿No existe de lo que no se habla?

-Yo soy de las personas que piensan que todo debe ser dicho. Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo pero creo que el secreto es un veneno y que todo merece ser dicho. Pero es un conflicto con mis padres, que piensan lo contrario.

-¿Es el exilio una huella imborrable?

-No he vivido un exilio pero imagino que sí, porque en mi fuero interno, lo que me cuento frente a ese silencio familiar, es que es un estigma. Pero es lo que me cuento, no sé si se puede verificar o es algo sólo en mi propia familia. Pero considero que mis abuelos vivieron como la mitad de una vida, me parecía como si siempre se estuvieran excusando, pidiendo perdón por existir, y eso me daba rabia. Se merecían una vida normal pero no podían ser ellos mismos, quizás por culpa de la manera en que fueron acogidos de niños. Es una injusticia terrible.

-Europa está asistiendo a una guerra, con el consiguiente desplazamiento forzado de la población. ¿Hemos olvidado demasiado rápido nuestro pasado?

-Si no hubiéramos olvidado ahora mismo no habría migrantes que se mueren en el mar Mediterráneo, o habría menos. Si la memoria forma parte del presente como lo merece seríamos capaces de acoger a los que sólo piden no morir.