“Después de ‘La Velada del Año’ le diría que sí a cualquier batalla”

Inmerso en el mundo del espectáculo desde su más tierna infancia, Abraham Mateo (San Fernando, Cádiz, 1998) ha salido victorioso del cuadrilátero en La Velada del Año 3, celebrada el pasado 1 de julio en Madrid, al igual que lo ha hecho durante todas las etapas de su exitosa carrera. Prepara nuevo disco para después del verano –el séptimo ya– con el que volverá a sorprender a sus seguidores. Su más reciente lanzamiento es una adaptación que ha hecho al español del clásico de los 80 Maniac, de Michael Sembello, canción y videoclip que homenajean a la película Flashdance en su 40 aniversario. “Era el momento perfecto para sacarlo”, afirma.

–De sustituir al streamer Papi Gavi a triunfar en el ring de La velada del año 3, organizada por Ibai Llanos, ante el youtuber Ampeter. ¿Se lo esperaba?

–Iba con la mente positiva, pensando que iba a ganar, que todo iba a salir bien. Sé que estaba con los mejores porque el equipo que he tenido ha sido la clave de la victoria. Estar con boxeadores profesionales, de élite a nivel mundial ha sido lo que me ha preparado de verdad para, en tan sólo 20 días, dar lo mejor de mí en el ring y llevarme el cinturón.

–¿Quiénes han formado parte de ese equipo?

–Javier Pardo, mi entrenador, Jonathan Maravilla Alonso y Samuel Carmona, entre otros boxeadores con los que he podido hacer sparring y que me han ayudado. Me han aportado la técnica y conocimientos de boxeo. Yo no tenía absolutamente ni idea. Mucha gente creía que yo lo había hecho antes, que tenía mucha experiencia, pero la verdad es que no.

–¿Qué se quería demostrar a sí mismo?

–Que con ganas y actitud todo se puede conseguir en la vida. Que a veces hay que enfrentarse a los miedos y superarlos, dejarlos a un lado. Demostrarme que todo es posible. Desde pequeñito siempre he estado muy prejuzgado por mucha gente del mundillo del streaming que, la verdad, me han dado por todos lados. Quería que conocieran también esa parte humana de mí, esas ganas, esa determinación.

–Ya lo dijo tras la victoria: “he pasado muchas dificultades, he encontrado a gente que tenía prejuicios. Ahora siento que muchas personas han confiado en mí”.

–He recibido muchos noes y prejuicios de mucha gente que ha ido en mi contra, que ha querido hundirme, pero yo siempre he mostrado que si uno está centrado en lo suyo, en mi música, mis conciertos, mis viajes y mis fans, y se crea su propio escudo antinegatividades, todo siempre puede ir bien. Lo de La Velada en parte fue para cerrar una página, una heridita abierta y ahora siento el cariño y respeto de mucha gente que en su día me juzgó para mal y me hizo daño.

–¿Cómo se preparó a nivel psicológico para la lucha?

–Creo que la mente la he entrenado incluso más que el físico, es lo más importante de todo. Estoy agradecido a mi entrenador porque ha sido también mi coach mental, un gran psicólogo. Lo primero que entrenamos fue la mirada hacia el rival y tener la mente preparada para cualquier situación.

–Cantante, compositor, bailarín, productor… ¿Se siente realizado hoy en día con lo conseguido?

–Me siento muy orgulloso de todo lo que he podido vivir, cosas supersurrealistas que en la vida imaginaba que me llegarían a pasar. Me siento muy realizado pero me quedan muchas cosas por hacer. Tengo 24 años y una lista de sueños por cumplir. Con esfuerzo e ilusión lo estoy haciendo, voy por buen camino, cada vez mejor. Después de 17 años en la música estoy en mi mejor momento y lo estoy aprovechando al máximo.

–Póngame un ejemplo de una de esas metas.

–Ser número uno en un top 50 global. Es el sueño de todos los que hacemos música, lo máximo a lo que se puede aspirar. Estamos trabajando duro para conseguirlo.

–Ha decidido actualizar la bachata en el tema Clavaíto, junto a Chanel, y ha adaptado al español el clásico de los 80 Maniac, titulándolo Maníaca. ¿Por qué esa mirada al pasado?

–Arrastro una onda muy clásica. Llevo desde los siete años haciendo música y siempre me ha gustado versionar canciones míticas. Empecé cantando covers y hay una parte muy melódica, nostálgica dentro de mí. He encontrado un camino por el lado ochentero que me hace sentir muy cómodo. Maniac siempre me ha gustado y conectaba muy bien con temas que veníamos arrastrando de antes como Quiero decirte, tenía mucho sentido.

–¿Nuevo álbum a la vista?

–Se lanzará en septiembre u octubre. Tengo pensado que se llame Insomnio, define muy bien todas las madrugadas que me he pasado en el estudio componiendo, haciendo música. Un insomnio sano realmente porque viene de la pasión que siento por la música, que ha hecho que no quisiera ni dormir, sino acabar viendo siempre el sol. Y continuaremos con la gira, la agenda está a full. Estamos ahora con la selección de los temas del álbum. Tengo unas colaboraciones en mente que son muy interesantes, me hacen muchísima ilusión, con gente de España y de fuera. Y aparte seguir entrenando, mantener ese hábito de vida saludable me ha cambiado la vida. La Velada me ha hecho madurar más como persona y lo que quiero es mantenerme en forma.

–Como gaditano, ¿qué le aporta el sur a su talento?

–Echo mucho de menos estar en Cádiz. La gente de allí me da la energía que necesito para recargar las pilas y estar al cien por cien. No hay nada que me haga estar mejor que sentir el cariño de Cádiz. La buena vibra que se respira es única. Siempre llevo a mi tierra por bandera, estoy orgulloso de ser gaditano. Y en mis canciones también meto esas raíces andaluzas que son imprescindibles y le dan ese sellito de identidad.

–¿Su próxima batalla?

–Después de La Velada siento que puedo enfrentarme a cualquier cosa. Si me quedaban algunas inseguridades las he dejado fuera. Ahora mismo no tengo una concreta en mente pero cualquiera que me dijeras, le diría que sí.