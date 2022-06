“Hay que crear una alianza energética entre toda la UE”

Luigi Lantini es director de IconaClima.it, IconaMeteo.it e IconaNews.it, portales sobre sostenibilidad climática. Es creador y productor ejecutivo del proyecto MeteoHeroes, serie de animación que emite el canal Clan TVE y que se ha convertido también en videojuego CEO de la compañía MOPI, Meteo Operations Italia, esta empresa coproduce MeteoHeroes con Mondo TV.

–Si tuviera que dibujar nuestro mundo ¿qué retrato le hace al planeta?

–Lamentablemente a nuestro hermoso planeta no le va muy bien. Desde hace tiempo sufre de diversas dolencias que no le hacen bien. La contaminación del aire y del agua, el calentamiento global, el aumento de los fenómenos extremos, el derretimiento de los glaciares, en definitiva, son síntomas claros del cambio climático en marcha.

–Y en concreto, entre España e Italia, donde usted vive, ¿estamos al filo del abismo?

–El Mediterráneo sufre mucho, sufre como el resto del mundo. Lo que tenemos que entender es que este es un problema mundial. No hay áreas que sean mejores o peores que otras, todo el planeta no está bien y el Mediterráneo no es una excepción. Hay una evidencia estadística del aumento de la temperatura del Mediterráneo y esto tiene muchas consecuencias graves, además en los últimos años también ha aumentado la contaminación por plástico en nuestro mar.

–¿Cómo surge un proyecto como MeteoHeroes y de qué manera pueden ayudarnos a todos?

–La idea surge de nuestro centro meteorológico Meteo Expert. Queríamos hacer algo para las nuevas generaciones y pensamos que educar a los más jóvenes mientras se divierten podría ser la clave secreta para despertar su interés. Los niños ven una serie de dibujos animados divertida, pero al mismo tiempo aprenden, saben, piensan. De esta forma desarrollarán una conciencia cívica en favor de la naturaleza y el medio ambiente. Y a la vez educarán a sus padres y a todos los adultos de su entorno: nadie quiere causar una mala impresión delante de un niño que le dice que no que tire plástico al mar o que recicle correctamente el papel y el vidrio.

–¿Qué mensaje debemos dar a las nuevas generaciones y qué está en nuestra mano para contribuir a mejorar en el planeta?

–Los principales mensajes que los adultos debemos dar a los niños son: reciclar correctamente todos los materiales que ya no usamos, no desperdiciar alimentos y sobre todo el agua, el agua es un recurso fundamental y vital por lo que hay que conservarla y utilizarla correctamente, contaminar menos mediante el uso de energías limpias y renovables como paneles fotovoltaicos para la energía en nuestros hogares o coches eléctricos para viajar. El mundo puede tener la misma energía que hoy, pero utilizando energías renovables que ayuden a crecer y desarrollarse sin contaminar.

–Si usted tuviera enfrente a las autoridades europeas ¿qué les diría?

–Cómo me gustaría encontrarme frente a las autoridades europeas. Les diría que debemos centrarnos de inmediato en las energías renovables y la recolección de agua de lluvia. Crear una alianza energética que una a todos los países de la UE y que pongan en común la energía producida con el viento, el sol, las mareas, las centrales hidroeléctricas, la energía geotérmica.

–Autónomos en energía...

–Una vez que la UE se haya vuelto independiente energéticamente con las energías renovables, el segundo problema debe abordarse de inmediato: la escasez de agua. Se necesitarían miles y miles de embalses en toda Europa para almacenar agua de lluvia y poder reutilizarla en tiempos de sequía. Si tienes energía limpia y agua conservada puedes afrontar el futuro de forma positiva.

–La guerra nos ha abierto los ojos...

–Hasta ahora dependemos de países no comunitarios para la energía y también es energía que contamina. Muchas zonas del sur de Europa sufren sequías por periodos continuos de calor intenso y falta de lluvia. Todo se podría solucionar.

–¿Qué les diría a esos niños llamados a relevarnos en el mundo?

–Que empiecen de inmediato, que consulten con los MeteoHeroes, mientras se divierten, y que hagan que sus padres actúen de inmediato. El cambio climático está en marcha y no esperará con desastres y problemas. Es por esto que los MeteoHeroes son muy importantes: debemos actuar de inmediato y sin asustar demasiado a los niños que se encontrarán con un gran problema cuando sean adultos. Si no ponen y vamos a poner las bases ahora mismo (renovables y recogida de aguas pluviales) en unas décadas la situación empeorará.

–En el videojuego de MeteoHeroes ¿qué pueden descubrir los niños?

–Está orientado a acciones positivas que cada niño puede hacer en la vida cotidiana. Lógicamente están en versión videojuego, por lo tanto, con superpoderes, pero el niño así aprende que hay que reciclar, que hay que buscar el agua que escasea, que hay que ayudar a que no se derrita el hielo, que hay que vencer la contaminación del aire. Aprenden jugando que hay acciones posibles incluso sin ser superhéroes o sin tener poderes especiales. Amar la naturaleza y protegerla es la principal enseñanza.

–¿Tenemos infravalorado el potencial de los videojuegos?

–En parte sí. Los videojuegos atraen a millones de personas cada día. Hay algunos que se deben evitar, pero hay muchos que logran dejar alguna enseñanza, consejo, mensaje positivo. Las nuevas generaciones son totalmente digitales. Por lo tanto, a través de todos los medios digitales puedes llegar a ellas y comunicarte con ellas.