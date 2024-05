"Con el reggaeton murió la metáfora en la música"

Lleva un cuarto de siglo en la música. Su último single tiene por nombre Muy Loco, un tema que toma la historia prestada de un admirador que le narró en plena pandemia lo que le estaba ocurriendo con su pareja.

Carlos Baute apuesta ahora por la bachata, género que conoce un renacer en la letra y voz de grandes cantantes y compositores del momento.

Este venezolano en el exilio, que no comulga con las políticas de Maduro, nos recibe en el Hotel Only You, un establecimiento de los 90, a pie de AVE, que ha mutado de piel.

-Se llama Muy Loco el tema...

-Estamos todos muy locos...

-Y más aún tras lo del lunes de Pedro Sánchez...

-(Risas). Y más con todo lo que está pasando...

-¿A qué se debe el nombre de este último single?

-Se trata de un chico que me contó que estaba loco de amor y llevaba tres semanas sin hablar con su pareja, algo muy habitual hoy día. Yo, además, digo muchas veces esa frase, "estoy muy loco", que aprendí aquí, en España.

-Como las series de Netflix, su canción se basa en hechos reales...

-Es una historia prestada, de un chico que me la contó a través de Instagram en la pandemia. Hice tres temas así.

-La pandemia fue una época productiva para usted...

-Mucho. Hice numerosos temas. Y todavía tengo que sacar unos cuantos más de aquel periodo. Fue un tiempo provechoso que disfruté con la familia y en el que compuse bastante.

-Volviendo a la historia que narra en su última canción. ¿El individualismo imperante acaba con el amor?

-Hay demasiado individualismo y, además, la gran diferencia con épocas pasadas es que se trata de amores digitales. He visto a niños frente a frente que se están 'guaseando', sin hablar entre ellos. Existe mucha gente que no se dicen las cosas cara a cara, sino a través de un teléfono móvil. Creo que la historia ha cambiado muchísimo.

"Tendría que haber un control en todo el planeta sobre el uso excesivo de las redes sociales a ciertas edades"

-¿Le produce miedo todo este mundo de las redes sociales?

-Yo sólo las uso por motivos profesionales. Fuera del trabajo, intento mantenerme alejado de ellas. Creo que pueden crear un peligroso vicio. Tendría que haber un control en todo el planeta sobre ese empleo excesivo y a ciertas edades. Según las estadísticas, hay personas que se llevan al día tres horas y media metidas en redes. Me parece una locura. En ese tiempo, se podría estudiar un idioma, hacer deporte o aprender a tocar un instrumento.

-Su nueva canción es una bachata, género que conoce un resurgir...

-Hace justo 20 años compuse una bachata que se llamaba Te regalo. No he vuelto a manejar el género desde entonces, pese a encantarme. En la pandemia, a través de Tik Tok, descubrí que mucha gente colgaba vídeos de bachata sensual, un baile que se creó en Cádiz hace 14 años, algo que apenas se conoce. Yo bailo bachata callejera, porque soy latino, pero no la sensual, que es mucho más técnica. Me propuse entonces componer una canción para que la gente bailara bachata sensual. Eso, por un lado, y por otro, escuché también una bachata de Manuel Turizo, ante la que dije: "Dios mío, ¿por qué no he compuesto yo esto?". El tema Muy Loco tiene todos los instrumentos de una bachata normal, pero en la parte moderna me inspiro en la de Turizo.

-¿Le pasa a menudo esto de escuchar temas de terceros y darle coraje de no haberlos compuesto usted?

-Me ocurre bastante con muchas letras. Soy un fanático de Juan Luis Guerra. Mis canciones no tienen nada que ver con las suyas, pero sí me inspiran y las escucho antes de componer. También me gusta Paul Play. Son temas que me llevan a sitios bonitos, donde empiezan a surgir cosas.

-Sin hacer spoilers, en su videoclip hay una suma de rostros conocidos...

-Son amiguetes, tal como se definen ellos. A Santiago Segura lo conozco desde hace muchos años. Respeto y admiro su trabajo. Lo llamé y de momento me dijo: "cuenta conmigo". Me comentó que estaba haciendo una obra con Flo y José Mota, por lo que me propuso incluirlos también en el videoclip. Tuvimos que madrugar un domingo, a las cinco de la mañana, para grabarlo, ya que ellos tenían función en el teatro a las 11:00 y yo salía de viaje. Cuento, además, con Paz Padilla, Marta Sánchez y otros amigos latinos.

-Y usted ejerce de profesor de bachata...

-Es como una broma. Aparezco con la campeona mundial de bachata 2023, que es de Salamanca y se llama Yolanda Rufino. Es una máquina. Baila conmigo. Me enseñó lo que es la bachata sensual. En el vídeo aparezco haciendo tutoriales en Youtube y mis amigos me siguen. En la vida real, sigo muchos tutoriales en Youtube, hasta de cómo hacer una maleta.

-Hablando de vídeos y redes, su presencia en la Feria de Sevilla se hizo viral...

-Increíble la Feria. Estuve por primera vez en el año 2000, pero había tanta gente que me dio un poco de miedo y nunca más vine. Mi esposa me propuso ahora venir, pero en carro [coche] de caballos. De ahí bajábamos para las casetas. La pasé de loco. Quiero repetir muchas veces más. Me parece fascinante que esa celebración se mantenga tantos años.

-¿Cómo surgió lo de cantar en la caseta?

-Pues porque pasan cosas fantásticas: salen guitarras de donde no hay. Allí se encontraba un grupo cantando que me animó a participar. Me dio vergüenza decirles que no. Después fui a otra caseta y ocurrió lo mismo. Estuve sólo un día, pero con muchas horas. Acabé de noche.

-Creo que el reggaeton no es lo suyo...

-No. Me gusta la música urbana, el género, pero hay letras que no comparto.

-Mucha riqueza literaria no tienen estas canciones...

-Ninguna. Con el reggaeton murió la metáfora en la música. Me gusta ese ritmo porque lo vengo escuchando desde hace 30 años. Lo bailaba en Venezuela, en mi adolescencia. De hecho, grabé un disco de música urbana. Pero esas obscenidades y la manera de decir las cosas tan frontales no las comparto. Yo digo "¿quién te lleva el desayuno a la cama?". Ahora bien, lo de referirse a lo mismo, a lo bestia, me parece muy burdo.

"Tengo ganas de volver a mi país, Venezuela, pero eso ocurrirá cuando cambie de Gobierno"

-No es una música que aconseje a sus hijos...

-Prohibido. He visto a niños en el parque, con ocho o diez años, cantando y bailando letras tan sexualizadas, en una edad en la que están a un paso de tener sus primeras experiencias en este ámbito. Es algo que no se puede normalizar. En eso los compositores tenemos una responsabilidad social. El mismo Juan Luis Guerra, al cantar "quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera", se refería a lo mismo, pero mira qué forma más linda de decirlo.

-¿Has vuelto a pisar su país, Venezuela?

-Llevo 14 años sin ir. Tengo muchas ganas de volver, pero eso será cuando cambie de Gobierno.