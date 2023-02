"La receta perfecta ante las redes es el periodismo"

-Un aforismo que solían enseñar en las redacciones era: ante la duda, periodismo. ¿Ante las redes sociales y las nuevas tecnologías, siempre periodismo?

-Es una receta perfecta. Lo que hay que considerar es qué conlleva esa idea de periodismo para que realmente sea aceptable esa afirmación, porque si por ejemplo ese consejo conlleva la rapidez, la consecución de tics, de visitas, etc, propio de las redes sociales y en general de los nuevos medios on line, la afirmación es errónea. Si por el contrario detrás de ese concepto de periodismo van la verdad, la objetividad, la separación de opinión e información y un largo elenco de principios, entonces el aforismo es certero.

-La obra que ha coordinado, Recuperemos el periodismo, tiene una amplia perspectiva de la profesión.

La información es y será esencial en la vida de la sociedad y marcará su nivel democrático"

-Efectivamente. Los problemas en los que se centra el libro tienen fundamentalmente dos campos: el puramente profesional y el empresarial. En el primero de ellos, el libro aborda, a través de dos certeras reflexiones de González Urbaneja y José Antonio Zarzalejos, la situación presente del periodismo desde un enfoque global. La segunda parte estudia, por especialistas, profesionales y docentes, doce problemas concretos relacionados con el periodismo hoy en día, concluyendo esta parte con un capítulo en el que, en base a los informes anuales de la Asociación de la Prensa de Madrid (años 2012 a 2021), se enumeran y analizan los principales problemas del periodismo español según la opinión de los propios periodistas.La tercera parte esta destinada a analizar, en base a la opinión de tres grandes editores de medios de comunicación, la realidad de lo que ha sido la empresa informativa en los últimos años y su papel en esa recuperación. Acompañan a estas entrevistas dos reflexiones de sendos conocedores a la perfección, por su trayectoria profesional, del tema empresarial, reflexionando sobre la necesidad de reestablecer, o incluso diría crear, la figura del editor de medios informativos.

-Al periodismo algunos lo quieren dar por muerto, la última vez con el "periodismo ciudadano", pero sigue más vivo que nunca...

-Para mí el periodismo ciudadano no es o era, porque creo que el concepto ha quedado ya superado, verdadero periodismo. Periodista no es sólo aquel que difunde información. No creo que haya habido intenciones de matar el periodismo, porque si eso ha sido la intención, el resultado es negativo. El periodismo ha sido y seguirá siendo una actividad de principal importancia. Lo que se ha querido, a mi modo de ver equivocadamente, es amplificar el concepto, para que en él cupiesen formas que realmente no corresponden a la idea del verdadero periodismo.

-¿Cómo se pueden aprovechar estas nuevas formas de comunicar en la profesión? Es decir, las redes sociales y el periodismo pueden convivir...

-Las tecnologías de la información han supuesto una verdadera revolución en el campo informativo, fundamentalmente por la aportación de la multiplicidad, la rapidez, incluso la instantaneidad en la trasmisión, amén del abaratamiento de costes. Pero eso son notas técnicas, lo importante sigue siendo el contenido o sea la información. A estas tecnologías y a los medios que han nacido por medio de ellas, aún les queda un largo trecho para considerarlos verdaderos medios de comunicación. Respecto a las redes sociales, pese a reconocer que tienen un papel importante en la facilidad de transmisión, el problema está en el modo, en el contenido, no en la técnica.

-¿Una reconquista debe ser la calidad informativa?

-Por supuesto. Y esa calidad pasa por cuatro puntos indispensables: que la verdad vuelva a ser una nota consustancial de la información; que la lucha por la objetividad no se piense que es una quimera; que se establezca nítidamente la separación de opinión e información. Y la lucha de la independencia en un doble sentido: frente al poder político y al empresarial .

-Ha sido testigo de excepción de la evolución del periodismo. ¿Hacia dónde vamos en los medios de comunicación?

-En este punto, y tal como lo expresa uno de los autores del libro, hay que huir de la nostalgia. El periodismo actual tiene, lógicamente, que adaptarse a las nuevas formas, representadas por las tecnologías de la información, por lo tanto, no hay que caer en la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor. La información ha sido, es y será un componente esencial en la vida de la sociedad y marcará, para bien o para mal, su nivel democrático. Lo que hay que luchar es para que los contenidos sigan teniendo los parámetros de profesionalidad y ética que le han caracterizado a lo largo de los siglos.

-El buen periodismo es el mejor modo de combatir las fake news, ¿cómo se puede contribuir a neutralizarlas?

-Este es un grave problema del periodismo en nuestros días y lo conozco bien porque en mi anterior libro -La ética informativa, un reto en la era de la posverdad-, tuve la oportunidad de analizarlo a fondo. La acción para contrarrestarlas tiene tres enfoques: desde el punto de vista empresarial hay que establecer los mecanismos de veracidad, iniciativas que son costosas, pero necesarias; desde el punto de vista profesional, hay que multiplicar esas acciones de veracidad respecto a las fuentes o a las noticias recibidas y por la parte de la sociedad no caer en la complicidad que conlleva el creerse todo a pies juntillas.