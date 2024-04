“Las escuelas tienen que ser un lugar seguro”

Lucía Galán Bertrand (Oviedo, 1978), pediatra, escritora y madre de dos adolescentes, es fundadora y directora del Centro Creciendo. Ha recibido docenas de premios por su labor divulgativa y su compromiso con la infancia. Incluida durante dos años en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España, tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales. En su último libro, Los virus no entran por los pies (Planeta), derriba mitos que hemos escuchado durante décadas.

-¿Cuál es el mito que más daño hace?

-Es difícil decir. Algunos nos arrancan una sonrisa o incluso nos recuerdan a nuestras abuelas, pero hay otros que pueden suponer un peligro, como el minimizar los efectos del alcohol en la población general, pero sobre todo en embarazadas o adolescentes. Existe la falsa creencia de que podemos cocinar con alcohol porque éste se evapora, pero la realidad científica es que, tras 30 minutos de cocción, puede quedar hasta un 40% de alcohol, lo que en una embarazada puede suponer un daño importante para el bebé. El mensaje es alcohol cero durante el embarazo.

-¿Tenemos exceso de información sobre crianza?

-Hay más información que nunca. Probablemente estemos viviendo una era donde, a pesar de tener más información, estamos más desinformados que nunca. Un bulo se transmite 10 veces más rápido que una información veraz y genera mucho daño, y discernir si es una fuente fiable o no no es una tarea sencilla.

-¿Los mitos disminuyen cuando los niños crecen?

-No tanto, tenemos mitos en todas las edades. Lo que ocurre es que los padres y las madres van aprendiendo a discernir la información que les llega y no se dejan convencer tan fácilmente como los que acaban de tener un bebé, que están en una etapa muy vulnerable.

-¿Cuál es el papel de los mitos en los accidentes infantiles?

-En los accidentes infantiles también existen leyendas urbanas que no son tales como, por ejemplo, poner al bebé cuando cumple dos años a favor de la marcha en el coche porque va a estar más entretenido y no se marea. La realidad es que mantener a los niños a contramarcha hasta los 4 años o más evita el 80% de las lesiones medulares graves. También es importante saber que los niños, a pesar de que se apunten a clases de natación por debajo de los dos años, se ahogan igualmente: si el niño cae a la piscina, aunque a priori sepa nadar, ante el susto y los mecanismos que se activan por una situación sorpresa, no son capaces de activar este aprendizaje. Siempre que esté tu hijo en el agua, tú has de estar en el agua, el que sepan nadar da falsa sensación de seguridad. En España se ahogan entre 20 y 40 niños todos los veranos.

"Sin educación digital, dar un móvil es como dar un Ferrari a un niño de 13 años sin pasar por la autoescuela”

-Uno de los grandes mitos hacen referencia a las vacunas. ¿Han aumentado con el Covid?

-Puede ser. Los movimientos antivacunas existen desde la creación de la primera vacuna, pero cursan por oleadas. Responden a individuos poco numerosos, pero muy ruidosos, que niegan el método científico y desconfían de la ciencia en sí, por lo que es difícil ofrecerles argumentos a favor de la vacunación. Es complicado, pero aún así en mis 20 años como pediatra he tenido familias con reticencias o incluso antivacunas, que han inmunizado a sus hijos. Pero para llegar a eso debemos trabajar primero la relación que tenemos con ellos y conseguir que confíen en nosotros.

-Sostiene que "el bullying no es cosa de niños". ¿Se sigue relativizando?

-Cada vez menos. La población es consciente de que el bullying existe y ha existido siempre, pero los datos que tenemos ahora son escalofriantes. Uno de cada cuatro niños sufre bullying y es la primera causa de suicidio entre los adolescentes. La gente es más consciente de que es un problema real, pero todavía hacen falta muchas medidas a nivel integral, tanto en las escuelas como en las instituciones y en la población en general, para revertir estas cifras. Lo que no puede ser en ningún caso es que estos niños tengan como única alternativa cambiar de colegio. Esto sólo victimiza a los niños y generan secuelas muy importantes a corto, medio y largo plazo. Las escuelas tienen que ser un lugar seguro.

-El posparto también está plagado de mitos. ¿Es aún un gran desconocido?

-Cada vez hablamos más de posparto, pero me sigo encontrando pacientes desinformadas, exhaustas, tristes, con un gran sentimiento de culpa y sin entender qué está pasando.

-Hablemos de salud mental: crecen las cifras de menores que se sienten solos, las tasas de suicidio... ¿Menospreciamos sus señales?

-Hasta ahora no se le ha dado la importancia que merecía, siempre que teníamos a un niño con dolores de barriga o de cabeza recurrentes, o que les dolía el pecho, casi de forma automática eran evaluados por especialistas y, con los resultados en la mano, no tenían nada. Esto es un error porque no tienen nada orgánico, pero es evidente que algo tienen, y la mayor parte de las veces es de origen emocional. Desde hace unos años, estamos incluyendo esta posibilidad porque es una realidad que vemos cada día. Debemos abordar la salud de nuestros niños de forma integral, física y mental.

-El efecto Pigmalión en los menores, ¿en qué consiste y qué repercusión tiene?

-El efecto Pigmalión es un fenómeno psicológico que describe el poder que tienen nuestras palabras en otras personas. La ciencia ha comprobado el impacto positivo que tiene en el comportamiento de niños y adolescentes el ponerlos delante del espejo y decirles lo fuertes, lo poderosos y lo capaces que son; al mismo tiempo, también ha demostrado el impacto negativo de lo contrario, el repetirles que no son capaces, porque no tienen otro referente y se lo creen.

-Estamos viendo un aumento de agresiones sexuales protagonizados por menores. ¿Dónde radica el problema?

-Es un tema muy complejo que probablemente no tiene un origen y una causa únicos. Se ha visto un aumento con la irrupción de las redes sociales y los dispositivos móviles en edades muy tempranas. La educación, también la digital, es clave. No puede ser que no invirtamos tiempo ni energía en hacer una sana educación digital y le demos un móvil a pelo. Los adultos somos los responsables: sin educación digital, es como darles Ferraris a niños de 13 años sin pasar por la autoescuela.

-Está en auge el debate sobre los móviles en los colegios. ¿Qué le parece?

-Los niños tienen que ir al colegio a estudiar, jugar, divertirse y relacionarse unos con otros. No veo ni una ventaja en que tengan un móvil en la mochila o en la mano.