"Es más interesante hacer arte de barrio que coger las Atarazanas y convertirlo en un supermuseo"

En la Academia de Platón un lema prohibía la entrada a quien no supiese geometría; en la puerta del estudio del pintor David López Panea hay escrita una frase en la que se dice que entres sin llamar. Dos formas de ver la vida, y quizá de entender las artes. Nosotros nos decantamos por la segunda, y por supuesto con David López Panea. Un pintor que no entiende de maniqueísmos –ese error platónico- y sabe leer lo heterogéneo de una ciudad, tan poliédrica, como Sevilla. La propuesta de López Panea viene del expresionismo y se concreta en una cuidadosa ruptura respecto de la figuración. Así lo vemos en su curiosa interpretación del mapa de la provincia de Sevilla o en los cuadros que el artista expone, hasta este 21 de octubre, en Magasé Art Gallery con Neozum. Una mirada –insospechada- hacia la naturaleza.

-¿Por qué su enfoque hacia el paisaje, y no hacia lo urbano?

Nunca me ha interesado lo urbano. Mi interés por el paisaje viene por un curso que hice con Juan Fernández Lacomba en el año 2002 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo -mi pintura hasta ese momento era netamente expresionista-. Mi primera experiencia con la pintura del paisaje tiene su anécdota. Mi mujer, Prado, es de Almería, y sus padres vivían en Cabo de Gata. A ellos les pinté una serie de cuadros, naturalistas o realistas, para demostrarles que sabía hacer algo más que mis garabatos. Estos cuadros quedaron realmente bien. Desde entonces vi que ese estilo era lo mío.

-¿Y por qué en su obra la deconstrucción del paisaje, en el trazo, en las formas?

En la trayectoria mía, siempre, ha primado una manera de hacer expresionista, como te he comentado. Cuando hice el curso de Lacomba en 2002 había una propuesta que era hacer una serie de cuadros de paisajes. Por aquel entonces me interesaba el paisaje de Oromana. Así que me fui para allá, hicimos una razia fotográfica y en el estudio empecé a trabajar en estos paisajes. Me picó bastante el tema. Por otra parte, yo nunca he tenido mucho éxito avasallador en el sentido de lo económico. Es una desgracia, pero también una suerte, porque me he podido permitir tomar decisiones estilísticas muy libres. De ahí vendría esta propuesta. Además, dos de las obras que salieron de este trabajo en Oromana tuvieron su recorrido: con uno me dieron el Premio Focus en 2004 y el otro lo presenté a Caja Madrid, al Generaciones, y me lo seleccionaron.

-No sé si su interés por la naturaleza quizá esté motivado en que el hombre de hoy ha perdido contacto con lo rural o con el entorno natural.

Eso seguro. Sin duda. Además, vivir hoy día en el campo se hace muy complicado, desde la compra de la finca hasta trabajar el propio campo. No te lo ponen fácil. En la naturaleza yo voy buscando sitios más bien vacíos o… espirituales. Más alejados del campo. Donde no haya gente. Busco el silencio, algo más meditativo pero que lleve a la reflexión de que lo natural está ahí y que es mayor que nosotros, o más importante, que tiene una mayor trascendencia.

-¿Eso es lo que se encuentra quien visite la exposición Neozum?

Sí. Neozum va por ahí. En realidad es una reflexión. La memoria que yo tengo de los sitios que yo he retratado. Es metapintura. Pintura sobre mi pintura.

-Usted fue un niño criado en Fuente de Cantos. Cuántas similitudes, y no solo en el paisaje, entre Andalucía y Extremadura.

La vinculación, sobre todo del sur de Badajoz, es total. Por el Guadiana mismo. Bueno, y por esas zonas la gente es del Betis. En Fuente de Cantos la gente solía nacer en Sevilla, y las compras se hacían en El Corte Inglés de Sevilla. Sevilla es una referencia absoluta.

-¿Se está viviendo una época de esplendor respecto de la pintura que se hace en Sevilla?

Pues esta es una pregunta un poco complicada. Porque por ejemplo en mi generación –Fernando Clemente, Miki Leal, Matías Sánchez, Javi Martín- ya teníamos un furor total por pintar. Ahora se han ido superponiendo otras generaciones, claro. Es cierto que ahora hay mucha gente que pinta y que lo hace con una calidad extraordinaria. Fernando Francés, sin ir más lejos, siendo una autoridad, así lo afirma.

Una anécdota curiosa que me contaron. Cuando estaba Juan Espadas de alcalde quisieron hacer un hermanamiento con Málaga, y fueron al Centro de Arte Contemporáneo. Allí los recibió Fernando Francés, quien siempre mantenía una sección que se llamaba Neighbors, es decir, "Vecinos". Fernando Francés, enseñando a los pintores que integraban la sección, iba comentando: este es Federico Guzmán, de Sevilla, y el otro, de Sevilla, y el otro, de Sevilla. Los políticos malagueños se quedaron diciendo como esto qué es (risas).

-¿Las instituciones están al tanto, es decir, apoyan, esta eclosión de artistas plásticos que hoy acoge Sevilla?

Otra pregunta complicada. Aunque sí creo que Sevilla ha perdido el ritmo, con respecto a Málaga. Pero bueno… también lo de Málaga es un turismo un poco vacío. Sí: un turismo de pasar por delante de los cuadros y tal. Es más interesante hacer arte de barrio, como el que se hace en La Factoría Cultural del Polígono Sur, que coger las Atarazanas y convertirlo en un supermuseo para que entren los guiris.

-¿Cuál es el funcionamiento de su taller?

Aquí se hace absolutamente de todo. En el taller hago de guía, de conductor, aconsejo. Hago un poco de director espiritual. De gurú, casi (risas). Se habla mucho de arte. Se sacan muchos libros de arte. Mucha música.

No es una metodología convencional. Por mi parte suelo entrevistar a las personas que vienen previamente, para ver cómo respiran, qué es lo que están buscando al venir aquí. Que si quieren aprender a pintar, perfecto; pero que si sabes pintar, también es tu sitio.

-¿Y la mayor satisfacción de dirigir este taller?

Sin duda, ver cómo los alumnos terminan pintando con valor. Haciendo cosas interesantes y válidas.