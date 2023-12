“Mover las emociones consigue generar magia”

Ezio Oliva (Lima, Perú, 1988) sabe de qué va el mundillo musical desde hace años. Salió a escena a los 14 y desde entonces no ha parado. Ahora, en la versión de La Voz Kids en Perú, intenta marcar el camino a otros niños que le recuerdan a él en sus inicios, pero sin dejar a un lado su carrera. Con su nuevo trabajo Malamor, con el que vuelve a los sonidos pop-rock, intenta conquistar el corazón de España, al que dice tenerle “mucho respeto”.

–Los ritmos latinos están marcando un antes y un después. ¿Qué piensa de esta nueva revolución?

–Empecé en una banda a los 17 años a la que le fue muy bien, pero nos separamos en 2015, cuando el tema urbano estaba muy fuerte. Hoy estoy seguro de que el público y la industria le está nuevamente dando una oportunidad a lo latino y eso es maravilloso. Me pareció que era el momento adecuado para volver a mis raíces, para volver a mi sonido pop-rock con un nuevo disco el próximo año y con un sencillo ahora que se llama Malamor.

–¿Cómo ha aceptado el público esta vuelta a los orígenes?

–Creo que mi público es bastante abierto. Además la industria también está llevando al público en general a ser cada día más abierto gracias a las plataformas. En ellas puedes pasar de la balada rock al reggaeton y del reggaeton a la bachata en un clic. Hoy por hoy el género musical ha pasado a un segundo plano y más bien lo que la gente busca es conectar con las canciones sean del género que sean.

–Es muy partidario de las colaboraciones.

–Me encantan, me parece que la música es cultura y que es colaboración, y además eso la hace muy rica. Para mí es supervalioso que nuevos públicos, nuevos mercados y nueva gente te empiece a conocer gracias a esas colaboraciones.

–¿Qué es lo que siente ante un micrófono?

–Trato de conectar mucho porque creo que esa es la esencia de esto. Desde mi punto de vista, dedicarme a lo que me dedico y subirme a los escenarios por medio de una canción es poder. Mover las emociones de un ser humano y que ese ser humano se traslade a momentos, situaciones o etapas de su vida, es cuando se consigue generar magia. La gente busca trasladarse a situaciones por medio de la música.

–En sus temas está muy presente la primera persona.

–Canto en primera persona porque manifiestas tu experiencia. Hablo de temas que me han pasado, que yo he vivido o que he sentido.

–¿Cómo entiende Perú su música?

–Perú es un país que está creciendo a nivel industrial y que tiene un público maravilloso. Es un lugar muy interesante para el artista internacional. Llenamos estadios con figuras como Luis Miguel y se está desarrollando a nivel musical, con géneros muy diversos.

–¿Qué ha supuesto su participación como coach en La Voz Kids?

–Precioso, la verdad. Es de esos deseos que tiene cualquier persona que se dedica a la música. Poder sentarse en un programa tan grande para mí fue emocionalmente muy importante, porque yo comencé en el mundillo a los 14 año como concursante de un talk show de canto. Así, casi 20 años después de trabajar muchísimo y de pasar por momentos buenos y malos, como cualquier persona, eso de estar al otro lado para hablarle a niños de 12, 10 u 8 años, y verme reflejado en ellos, ha sido lo más lindo que te puedes imaginar. Además, uno sentado en esa silla tiene una responsabilidad que va mucho más allá de la televisión y del reality. Tienes frente a ti un niño con sueños, con emociones, al que tienes que cuidar, pero a la vez tienes que corregir. Y como yo ya había pasado por ahí, y en su momento creo que no tuvieron ese tacto conmigo, para no destruirle tienes que tener cuidado. Les intento hacer ver que, si se van del concurso, esto es solo un paso. Si no llegas a la final no se acaba tu carrera. Yo no gané y aquí estoy.

–¿Se sorprende al ver con qué fuerza funciona la música en redes sociales?

–Totalmente, pero creo que pueden ser un arma de doble filo, aunque también las considero una gran herramienta. Han logrado democratizar la música. Cuando solo existían los discos, si no tenías dinero no podías acceder al mundillo. Hoy por hoy cualquiera puede acceder a la música y eso me parece buenísimo. Es espectacular porque tu mensaje, tu música, o siendo un artista nuevo, lo vemos.

"Los Grammy responden al talento y también a una coyuntura, pero la Academia busca un punto medio”

–¿Echa en falta más ayuda institucional o más formación?

–Cuando uno empieza siempre hace mucha falta la ayuda, pero también creo, y probablemente no es tan políticamente correcto, que parte del éxito de esta carrera tan retadora es el hambre. El solo hecho de no tener nada y de tener que buscarte cómo hacer tu primer vídeo, cómo hacer tu disco sin saber qué puerta tocar, es importante. Si tienes el dinero y los medios no hay problema, pero no fue mi caso. A mí mi primera canción me costó grabarla, idear qué hacer y cómo hacerlo. Lograr ese objetivo fue un reto, como ahora lo es España. Es un país que respeto y al que tengo muchas ganas de ingresar con mi música. Por tanto el reto se genera cuando hay hambre y cuando hay necesidad. Eso hace que tu cerebro funcione mejor. Creo que es bien importante tener hambre para trabajar en esto. Es durísimo, pero cuando lo logras y empiezas a dar pasos, la satisfacción es enorme.

–Asistió a la entrega de los Grammy en Sevilla, ¿qué piensa de este evento musical?

–Es una plataforma súper importante y un lugar de credibilidad, que es un ingrediente importantísimo en la música, pero que no te domine. El que no te den esa luz no significa que no seas lo suficientemente bueno. Hay mucha gente que no ha recibido un Grammy y que, donde va, llena.

–¿Piensa que hay sectores de la música que no están cuidados en estos galardones?

–Creo que responden al talento, pero también a una coyuntura. Pesa qué es lo que la gente está consumiendo, aunque la Academia busca un punto medio.

–¿Cuál es el sueño de Ezio Oliva?

–Wow, gran pregunta. Es un sueño que tiene sonido hoy por hoy. Sería lindo ingresar a este lindo país, seguir conectando con la gente y cantando en vivo.