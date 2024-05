Rita González: "Es necesario que haya series sobre los jóvenes de hoy"

La joven actriz barcelonesa Rita González es una de las protagonistas de la serie de Prime Video La Academia donde el fútbol es el eje para los dramas y situaciones de jóvenes de 2024. Rita es Lara, una de las prometedoras jugadores para emular a nuestras campeonas del balón en la vida real. Empieza a pisar fuerte en el plató tras su experiencia en más de una decena de cortometrajes y su precoz labor en los escenarios con microteatro o el montaje Urbi et Orbi, de la compañía Montse i Meritxell.

-En La Academia usted es una promesa en el fútbol como lo es en la interpretación en la vida real.

-Y todo fue precipitado porque tenía poco tiempo para prepararme la prueba del casting. Casi se me pasa la fecha y tuve que pedirle una camiseta de fútbol a mi hermano para presentarme. Ya en la segunda prueba estaban Fernando Trullols y Laura Jou, junto a Aida de Sárrega, la que iba a ser coach en el rodaje. Para la tercera prueba fuimos al campo del Europa FC (un club barcelonés histórico), a ver un entrenamiento de chicas para estudiar cómo se movían, cómo hablaban, cómo se relacionaban entre ellas. Fue fundamental. Me llamaron para La Academia mientras estaba en clase de interpretación. Ha sido un trabajo intenso y maravilloso desde los ensayos, los entrenos y coreografías. Ha sido un experiencia en la búsqueda del personaje hasta el rodaje, donde todo se hace realidad.

-¿El fútbol femenino es un buen exponente de cómo hemos cambiado socialmente en España?

-La Academia no sólo trata de fútbol y trata otras temas muy relevantes para la sociedad de hoy en día. Todo ha cambiado y es importante en series como ésta poner encima de la mesa todo lo que pasa. Y se ha tratado con mucha delicadeza y respeto.

-¿Cuáles son esos temas?

-Es necesario que haya series donde se cuenten historias sobre jóvenes con ansiedad, que siguen sufriendo desigualdad por su género u orientación sexual, que tienen dificultades en la relación con sus padres, sintiéndose poco entendidos o escuchados, que sufren una presión social que les ahoga…Y con ello poder ser referente para niños y niñas que se sientan identificados. He recibido muchos mensajes tras el estreno llenos de agradecimiento, con comentarios como que gracias a mi personaje sienten que pueden seguir adelante. Es un orgullo poder contribuir a eso y es una de las razones por las que hago con más fuerza aún este trabajo.

-¿Cómo es esta Lara con la que ha debutado en una serie?

-En los ensayos con las coach empezamos a definir a los personajes, a dibujar sus arcos, descubrir sus heridas, sus motivaciones… Reflexioné sobre qué similitudes tenía yo con Lara y me ayudó a aproximarme aún más a ella. Y sobre todo entendí por qué hacía todo lo que hacía, qué motor utilizaba en cada momento, si actuaba desde el miedo, desde la soledad, desde el amor. Nunca la juzgué. Es como si fuera una buena amiga y llegó el momento en que hasta la empecé amar.

-¿Se le da bien el balón, le gusta el fútbol?

-Ahora me interesa más este deporte, me he dado cuenta que no es sólo un juego, si no que detrás hay muchos valores importantes, como la pasión, hacer equipo, el espíritu de superación. Durante cinco semanas tuve que entrenar para ser capaz de interpretar a jugadoras de élite. Albert Ruiz fue el entrenador que nos ayudó a preparar todas las coreografías con el balón y a llegar fuertes al rodaje para ser unas futbolistas reales. El resto de las chicas que forman la plantilla del Apolo, más allá de las que somos actrices, son todas jugadoras profesionales de distintos equipos. Convivir con ellas nos ayudó a entrar en su código y que todo pareciera mucho más auténtico.

-¿Siente responsabilidad de llevar el peso de una serie?

-Al saber de lo que tenía que hacer, al principio, me imponía, pero la ayuda de las coaches, Aida y Marta, me impulsaron a centrarme en cada momento. Ir escena a escena, como partido a partido. Eran ocho capítulos y pude dejar de pensar en el global y confiar. Ha sido vital tener un gran equipo humano a mi lado para poder mostrarme vulnerable y afrontar los retos de algo así. La Academia es una serie coral y nos hemos podido ayudar unos a otros. Hemos tenido un espacio muy seguro para probar y así es donde salen las cosas más bonitas. Estoy muy agradecida de haber podido vivir esto y ver cómo todo un equipo remaba a favor para hacer una serie tan especial.

-¿Qué tanto tiene Lara de usted y qué le aporta usted a Lara?

-Creo que nos parecemos en que ambas somos muy trabajadoras y tenemos una vocación muy clara. Además, el mundo del fútbol tiene similitudes con lo que vivimos los actores. Teniendo en cuenta que un porcentaje muy bajo llega a lo más alto, hay que ser muy constante en este trabajo. A ella le pude aportar la vulnerabilidad que, leyendo los guiones, podía parecer que no tenía. Pero desde el principio pensé que todas las acciones que hace están motivadas por la herida de no ser valorada como se merece.

-Tiene toda una carrera por delante pero, por desear, ¿qué le gustaría conocer?

-Me apetecería hacer en una película un personaje tan bonito como en este de la serie. Descubrir otros mundos. No sé, incluso me gustaría hacer una película de terror, hacer más teatro. O regresar con Lara si hay una segunda temporada.

-Un momento de La Academia.

-Me acuerdo mucho del último día de rodaje, en el que rodábamos justo el final. Estábamos todos sentados en los sofás de la Academia y el director nos hizo cerrar los ojos, empezó a decir que conectáramos con este viaje precioso que habíamos hecho y nos dio las gracias por la entrega. Entonces puso varias canciones mientras la cámara nos iba rodando. Estábamos todos muy emocionados y así se ve en la pantalla. También me gustó mucho rodar la escena final del capítulo 6, en la que el equipo femenino hace una sentada de protesta y se niega a jugar un partido. Estábamos en el campo, todas con la piel de gallina, con toda la figuración gritando y era tan real cómo nos íbamos sentando. El corazón me iba a mil por hora.

-¿Qué valores cree que son los fundamentales que propone una historia como la de su serie?

-La pasión por un objetivo común, la necesidad de comunicarse bien, la importancia de tratarse bien a uno mismo, el cuidado de la salud mental, el manejar bien la frustración y saber pedir ayuda, el compañerismo. Tantas cosas, el saber poner límites a situaciones abusivas, la amistad, el amor de todo tipo, valores propios del deporte como la superación, la competitividad, el no olvidar que es un juego de equipo y el compromiso...

-Es muy joven. Pero si no fuera actriz...

-Sería cuidadora de animales

-Una película para no tener que andar liados por las plataformas..

-Los puentes de Madison.