"Somos el país de Europa que más trabaja"

Este actor y director nacido en 1978 en Bari, Italia, ha obtenido el premio Forqué por su documental Yalla, espejo y denuncia sobre la situación de los niños en Gaza. Yalla se complementa con Tabib (2017), sobre el último pediatra de Alepo, abatido en el conflicto sirio. Entre las recientes apariciones de Carlo D’Ursi como actor figuran Jefe, largometraje original de Netflix; La Punta del Iceberg, participada por RTVE; Diamantes Negros; o la cinta italiana A Tor Bella monaca non piove mai, de RAI Cinema. Entre las series en las que ha participado figura La peste, que está en Movistar +. Este autor es también vicepresidente de Ama, (Asociación Madrileña del Audiovisual).

–Su corto Yalla acompaña a los niños de la Franja de Gaza ¿estamos ante el lugar más triste de la Tierra? ¿pueden tener esperanza sus habitantes?

–Desgraciadamente, el ranking de los lugares más tristes del mundo tiene muchos competidores en primera posición. No creo que se trate de poner en el centro de la cuestión el lugar, pues entraríamos en una tertulia geopolítica. Se trata de poner las personas en el centro de la discusión. Y en eso, los habitantes de Gaza, tienen muy pocas esperanzas de prosperar. Para ellos todo es en blanco y negro, vida o muerte, como en el corto.

"En una Europa pandémica, es muy complicado que haya iniciativas que puedan solventar a corto o medio plazo la situación de Gaza. Como ciudadanos, tenemos dos opciones, la cultura o la política... Yo he elegido la cultura"

–Desde su larga experiencia ¿cómo viven los niños de Gaza?

–Los niños de Gaza ven cómo diariamente se violan sus derechos a la infancia, cómo no tienen futuro. Su perspectiva de vida es mucho menor a los países de su entorno. No tienen sanidad, más bien tienen el riesgo de ser bombardeados cuando acuden a un hospital.

–¿Desde Europa se está haciendo algo por remediar la situación de este territorio palestino? ¿Qué podemos hacer desde casa?

–En una Europa pandémica, es muy complicado que haya iniciativas que puedan solventar a corto o medio plazo esta situación. Como ciudadanos, tenemos dos opciones, la cultura o la política... Yo he elegido la cultura.

–Un italiano en Madrid, como usted. Eso no es nada nuevo a estas alturas ¿cómo ha sido su experiencia?

–Vine a la España de los finales de los 90, en plena eclosión económica. Madrid me ha dado la posibilidad de prosperar como profesional, y de construir una familia como persona.

–Somos muy parecidos españoles e italianos, pero ¿qué le ha sorprendido más de España cuando nos ha conocido mejor?

–Como decía, vine a la España de los finales de los 90, y solía contar en Italia que aquí la gente sonreía más. Con los años me parece ingenua como afirmación, pero tiene una explicación: en aquella época, España vivía uno de sus mejores momentos en cuanto a desarrollo económico. Esa era mi explicación sobre aquellas sonrisas–¿Y quiénes son sus mejores amigos españoles?

–Pues la paella valenciana y todas las variantes de arroces.

"A estas alturas entiendo la parte romántica de los macarrones con tomate recocidos de las madres y abuelas españolas"

–¿Qué tópico sobre España ha detectado que es totalmente mentira?

–Dicen que somos todo fiesta, pero somos el país de Europa que más trabaja, donde se trabaja más horas por día. Otra cosa, tal vez, es la eficiencia de pasarnos la vida en la oficina… Pero es un melón muy complicado.

–¿Y qué deberíamos a estas alturas adoptar de Italia y al revés?–Yo con tal de que la pasta no se cueza hasta quedarse más blanda que una gelatina, me conformaría con que se adoptara. Aunque a estas alturas entiendo la parte romántica de los macarrones con tomate recocidos de las madres y abuelas españolas...

–¿Cómo han sido sus trabajos de actor en España?

–Estoy muy agradecido a España por todos los trabajos que me ha dado. Ha sido apasionante trabajar aquí. Entre los últimos destacaría Jefe, una comedia que protagonizan Luis Callejo y Juan Acosta y que podéis ver en la plataforma Netflix.

–¿Qué le gustaría abordar tras su corto Yalla?–Me gustaría seguir en esa línea. Sigo investigando sobre temas humanitarios. No me faltan temas ni tampoco inspiración.

–¿Cómo es Bari, su lugar de origen? ¿Qué nos recomendaría visitar cuando podamos?

–Bari es una ciudad que tras un pasado plagado por la criminalidad, ha resurgido en los primeros años del nuevo milenio. Ahora es el destino turístico mas cool de todo el sur de Italia. Yo os doy una recomendación no turística, pero real. Id a comer una pizza sentados en el murete del Castello Svevo, eso sí que es un experiencia total.

–¿Y de España? Díganos qué lugares le han ido sorprendiendo a lo largo de estos años...

–Ja, es un difícil compromiso. Podría quedarme por mi norte querido, coger olas en cualquiera de sus playas. O la arena de Formentera. La paella valenciana (lo sé, me repito, pero es así), las postas de Sierra Nevada… Podría empezar y no parar. España es inmensa ¿verdad?

–¿Se atreve a prepararnos un menú fusión Italia-España?–Por supuesto, si no fuera cineasta, sería cocinero… Y no descarto nada para el futuro. Así que sí, me atrevo a hacer un plato de fusión hispano-italiana. Arroz seco de ajos tiernos, bacalao y tomates secos de mi tía abuela.

–Lo suyo es amor auténtico por el país.

–Pero es así. Sólo puedo tener palabras de agradecimiento a la acogida. Sólo espero devolveros todo lo que me habéis dado a lo largo de mi vida.