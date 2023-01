"La pandemia ha tenido un efecto devastador en la salud mental de las mujeres embarazas"

Profesora del departamento de Psicología de la Universidad Loyola y directora de la Escuela de Doctorado. Investigadora principal (IP) del grupo de investigación Prevención y Promoción de la Salud de la Universidad Loyola e investigadora de la Red de Investigación de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud. Actualmente colabora en los grupos de trabajo de la European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (Cost Action 16102) y es miembro de la International Society for Research on Internet Interventions (ISRII). Investigadora principal en dos proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III e investigadora colaboradora en un total de 14 proyectos de investigación europeos, nacionales y regionales.

Es usted la primera investigadora de una entidad privada en Andalucía en recibir financiación de la Comisión Europea. Es todo un hito. ¿Qué supone?

Supone todo un orgullo para la Universidad Loyola. Nos hemos esforzado en ser una universidad focalizada en investigación y ya estamos recogiendo los resultados. Este es también el éxito de un grupo. Es un tópico, pero es cierto. Gracias a que estoy dentro del grupo de Salud Mental, Servicios y Atención Primaria, que dirige Juan Bellón, médico del Centro de Salud de El Palo (Málaga), he conseguido este proyecto. Todos estamos muy contentos porque ha supuesto el reconocimiento internacional de nuestra línea de investigación en intervenciones efectivas para prevención de la depresión y la ansiedad.

Háblenos de su proyecto e-Perinatal.

Es un proyecto innovador y el primero en centrar los esfuerzos en la promoción del bienestar mental y la prevención de los problemas de salud mental perinatal desde un punto de vista familiar, ya que vamos a estudiar a las madres, a sus parejas y a los bebés. Para ello, pretendemos desarrollar una intervención online, una app para el móvil, que contiene herramientas y consejos basados en la evidencia científica para mejorar el bienestar y prevenir la depresión y la ansiedad de las mujeres y sus parejas durante el embarazo y el periodo después de parto. A continuación, vamos a estudiar el desarrollo neuropsicológico de los bebés. Esperamos que el grupo de mujeres y sus parejas que usan la app e-perinatal, al estar mejor, sus bebés también estén mejor.

No deja de ser paradójico que un momento que se presupone feliz como la maternidad, lleve asociado una serie de problemas de salud mental. ¿Cuáles son esos principales problemas y a qué se deben?

La maternidad y la paternidad es un periodo de cambios sociales, psicológicos, físicos e incluso neurológicos. El cerebro de las madres y los padres cambia para adaptarse a la maternidad y paternidad. Estos cambios también suponen un periodo de vulnerabilidad hacía problemas de salud mental, especialmente ansiedad y depresión. La depresión postparto se puede dar en madres y también en padres, en el caso de que ambos padezcan depresión el impacto negativo en el bebé será aun mayor. En casos muy graves, se puede llegar hasta el suicidio o el infanticidio. Existen situaciones en las que el riesgo de padecer problemas de salud mental en el periodo perinatal -desde el embarazo a un año después del parto- es mayor. Haber sufrido depresión u otro problema de salud mental en el pasado o ser paciente de tratamientos de reproducción asistida son algunos de los factores de riesgo, pero el listado es amplio. Todos somos susceptibles de sufrir síntomas de depresión y ansiedad en este periodo de la vida, debemos ser conscientes de ello.

¿Los sistemas de salud están preparados para atender o identificar estos casos?

En estos últimos años hay un gran interés por la salud mental perinatal. Pertenezco a la junta directiva de la Sociedad Marcé Española para la Salud Mental Perinatal (MARES) y estamos observando como los servicios de salud mental de Andalucía, Cataluña y el País Vasco están haciendo esfuerzos muy importantes para atender e identificar estos casos. En Andalucía, afortunadamente hay una gran concienciación por la salud mental perinatal, tanto desde el Plan de Atención Integral al Embarazo, Parto y Puerperio, como desde la dirección del Plan de Salud Mental. Asimismo, el proyecto ha tenido muy buena acogida tanto de la Asociación Andaluza de Matronas como de todos los profesionales de atención primaria con los que he hablado. Yo hice mi tesis en atención primaria de salud, lo que me ha hecho valorar su importancia y soy una de sus principales defensoras. Espero que el proyecto e-Perinatal pueda hacer que Andalucía sea referente en salud mental perinatal, como lo es también en otros numerosos campos en servicios de salud.

¿Cómo se puede prevenir la depresión de los padres o parejas y la efectividad de este tipo de intervenciones en los bebés?

Hasta ahora hay muy pocos estudios sobre la efectividad de intervenciones para prevenir la depresión en madres y sus parejas que se hayan desarrollado desde una perspectiva familiar y que se hayan implementado en los servicios de salud, por lo que e-Perinatal será el primero. Sin embargo, existen estudios parecidos en el extranjero. Este verano estuve de estancia en la Universidad George Washington para conocer de primera mano el programa “mamas y bebés”, este es uno de los pocos que ha mostrado efectividad para prevenir la depresión en madres. Este programa se basa en la terapia cognitivo-conductual, la cual también utilizaremos en la app e-Perinatal, pero en nuestro caso también se la ofreceremos a los padres o parejas de las madres. Seremos los primeros en evaluar la efectividad de una intervención de este tipo en bebés. Esperamos generar conocimiento novedoso que haga que este tipo de intervenciones se implementen a gran escala y todas las familias se puedan beneficiar de ellas.

Entre sus otros estudios y proyectos aplicados a la salud mental de las mujeres en torno a la maternidad ha llevado a cabo un trabajo con el fin de analizar cómo ha influido la pandemia en la salud mental de las mujeres embarazas. Háblenos de ello.

La pandemia del Covid-19 ha tenido un efecto devastador en la salud mental en general y especialmente en las mujeres embarazas y en el periodo de postparto, ya que son un grupo especialmente vulnerable. En nuestro estudio realizamos una encuesta online donde participaron 3.356 mujeres embarazadas y en el periodo de postparto de toda España y encontramos que la prevalencia de depresión y ansiedad era más del doble que en el periodo pre-pandemia. Los resultados han puesto de manifiesto la necesidad de programas para salud mental específicos para este colectivo.

También tiene una investigación sobre cómo han cambiado los hábitos alimenticios de la población durante la pandemia. ¿Cómo ha cambiado?

Nuestra revisión sistemática encontró que durante la pandemia se consumió más comida rápida, dulces y comida ultraprocesada, y menos fruta, vegetales y carne o pescado fresco. Durante este periodo fue muy difícil mantener hábitos de vida saludables que han podido afectar negativamente a nuestra salud. Ahora, lo que toca es volver a la rutina de una dieta saludable y realizar ejercicio físico de forma frecuente. Estos dos ingredientes son básicos y necesarios para tanto una buena salud física como mental.