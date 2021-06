"Yo he sabido encontrar un punto positivo a la pandemia"

Jaime Alpresa (Sevilla, 1970) es cantante, compositor y hostelero. Menuda tríada para aguantar una pandemia de año y medio. La vida parece renacer y el miércoles 16 presenta su primer disco en solitario, 'El Príncipe de la rumba', nuevo paso adelante junto a las casi tres décadas de Los Alpresa, sus hermanos, con los que el Atlántico se ha convertido en una calle que va directamente desde Sevilla a México o La Habana. El 16 este hermano del Amor y del Gran Poder espera contar con todos esos amigos y seguidores que estiman, y se animan, con Los Alpresa.

-Usted dice en su disco que es El Príncipe de la rumba ¿Y quién sería el rey? -El Rey de la rumba, sin duda, es Bambino; y la Reina es María Jiménez. Eso será ya por siempre y nadie le podrá destronar. Se lo ganaron los dos. -¿Y lo convertirse en príncipe en su caso? -Fue una búsqueda en mi estilo como hacen en América, donde les gusta definir quiénes son los reyes, los duques, los príncipes... -Enfoques de países republicanos. -Allí les gusta mucho un título nobiliario musical y allí también quieren mucho a España y al pasado que nos une. -Defina su estilo. -A mí me gusta la fusión, ritmos latinos, funky, rumba. Es mi manera de sentir la música, que se me vayan los pies y hacer bailar a los demás. -Con sus hermanos, Los Alpresa, ¿le queda por actuar en algún país? -Los tres hermanos nos hemos recorrido todo el mundo y tenemos mucho que cantar, celebrar y bailar. Ahora es cuestión de que todo se recupere. No tenemos una discografía muy aparatosa, sólo hemos grabado tres discos en 27 años, pero sí hemos tenido mucho tirón social. Hemos actuado en toda Sudamérica, Marruecos, Turquía. En México o en República Dominicana nos quieren con un cariño recíproco. Siempre hemos llevado a Sevilla por bandera. En Argentina nos quieren y nos podría sorprender lo que reconocen los argentinos a figuras como Sabina, Serrat, Miguel Ríos o Ana Belén. -Los españoles, sobre todos los andaluces, deberíamos viajar más a América para encontrar allí toda esa autoestima que nos falta. -Así es, los españoles en general y los andaluces en particular somos tenidos muy en cuenta en los países latinoamericanos. Toda la música española allí es muy importante. En México Los Alpresa hemos actuado en la plaza Monumental antes y después de las corridas y había tanta gente en las actuaciones como en los festejos. -El 16 presenta en Sevilla, en el Cartuja Center, ese primer disco suyo ¿cómo surgió lo de componer?

-Fue cuestión de hace tres años, haciendo una gira precisamente por México. Me puse a componer allí y cuando llegué a Sevilla me gustaba lo que estaba haciendo. Decidí producirlo yo y crear este disco en solitario. El resultado estoy muy contento. Tengo la intención de hacer una presentación a mayor nivel y donarlo todo lo que reúne a beneficio de mi hermandad, el Amor y Manos Unidas. La Iglesia ha hecho mucho en la pandemia y mi hermandad ha estado cerca de su gente.

-Cuando usted se escucha a sí mismo ¿dónde cree que ha estado su inspiración?

-Los ritmos latinos y la rumba española son primas hermanas. Yo me escucho y tengo claro que mi inspiración se levanta desde el son cubano, en la salsa cubana. Hay varios tipos de salsa: los iniciadores son los colombianos, después los puertorriqueños y los cubanos en los años 70 aportan una espectacularidad grandiosa. La salsa cubana tiene más percusión, es menos instrumental, y tiene un sabor auténtico que inspira.

-¿Y qué cuenta en sus canciones?

-Yo cuento cosas de Sevilla, de Cuba. He explicado por qué para mí Sevilla es tan grandiosa. Dedico un tema a un buen amigo, Antonio Donaire, que quiso ser torero, fue empresario, hostelero. En los años 90 fue un boom, es marchante de arte y tiene una gracia innata. La compuse con el corazón. Hago un tema también con Antonio Carmona...

-¿Han sido canciones surgidas del confinamiento?

-Todas están escritas antes del confinamiento pero hice una en esas semanas dedicada a Remedios Amaya. Le he hecho una canción a ritmo de chachachá., quería ir más allá del homenaje flamenco por bulerías o tangos. Quería homenajearla a mi manera: "la voz me sabe a ron, a aromas de café". Remedios pasó muchas dificultades. Lloraba al escuchar esta canción.

-Este disco ¿cuándo debió presentarse?

-Tenía la fecha prevista: el 19 de marzo de marzo. Para mí no fue una fatalidad, yo he sabido encontrar un punto positivo a todo esto de la pandemia. Me dedico a las dos actividades más castigadas en estos meses, la música y la hostelería. Tengo un restaurante en Sevilla, en la calle Adriano. Allí van muchos personajes, Carlos Herrera, Litri, Fran Rivera. Mucha gente de las cofradías.

-Perdone si le digo Amor.

-Para mí es una ilusión muy grande darle a mi hermandad tanto como lo que ella me ha dado aquí. Amor es para mí compañerismo, fe. Ser costalero te hace sentir los mejores valores de la vida. Las hermandades te permiten mirar a los que están a tu lado y te necesitan

-Llevamos dos años sin procesiones.

-En el 2020 ni siquiera hicimos ensayos. Tenemos que esperar. Yo soy veterano, hago la salida y entrada del paso de Cristo. En 2019 cuando terminó todo me dije, "hasta el año que viene" Y ese año que viene será pronto. En una de las canciones hago mención a la Entrada de Cristo en Jerusalén. Yo le canto a los santos, le rezo a mi Virgen y llevo a mi Cristo hasta Jerusalén.

-¿Qué oración rezará cuando vuelva a estar debajo de un paso?

-Cuando vuelva a estar debajo de un paso volveré dar a gracias a Dios por estar ahí.