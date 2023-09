Alberto Núñez Feijóo teme un "155 inconstitucional del independentismo" al Estado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, alertó ayer de que el indepentismo pretende revertir la aplicación del artículo 155 de la Constitucion ejecutada en 2017 imponiendo “un 155 inconstitucional” al Estado.

“Los independentistas lo que pretenden es devolver aquel 155 constitucional imponiendo ahora su 155 inconstitucional al Gobierno de España”, afirmó Feijóo en el transcurso de una entrevista en el programa Espejo Público, en Antena 3. “¿De verdad que vamos a vivir con un Gobierno tutelado por un partido o dos partidos independentistas en España que no tienen ni el 5% de los votos?”, se preguntó antes de subrayar que el PP en las elecciones generales ha “sacado más votos que Junts y ERC”.

Recalcó que si Pedro Sánchez hubiese llevado la amnistía en su programa electoral el resultado “sería muy distinto”, al que hubo el 23-J, y criticó que se “engañe” a los ciudadanos de forma “continuada”. “Prefiero quedarme en la oposición que ser un presidente intervenido por el independentismo”, proclamó. Feijóo criticó que el PSOE, que votó a favor de la aplicación del artículo 155 en Cataluña para la “intervención” de la Generalitat, ahora vaya a “aceptar un 155 y estar intervenido por el independentismo en el Gobierno”.

El líder del PP hizo estas declaraciones al dar explicaciones en la citada entrevista “a propósito” la terminología de buscar un “encaje territorial” a Cataluña, que es la que emplean los indendepentistas, pero dejando claro que esa propuesta debe enmarcarse dentro de la legalidad y en un pacto de Estado entre PP y PSOE. Dicho esto, negó tener problemas internos dentro de su formación sobre cómo afronta la situación de Cataluña.

Al ser preguntado –al hilo de esas manifestaciones y el debate por la reunión con Junts en el Congreso– si sus planteamientos no siempre son entendidos dentro de su propio partido, Feijóo aludió a las declaraciones que están realizando veteranos cargos socialistas como Alfonso Guerra tras las condiciones “ilegales” del ex presidente catalán Carles Puigdemont y subrayó que él no tiene “esos problemas” en el PP.

“Se lo puedo asegurar, no tengo esos problemas en mi partido, soy el candidato a la Presidencia del Gobierno y por tanto mi partido sabe que tengo dos funciones, presidir el partido e intentar conseguir una mayoría suficiente para gobernar España y ser coherente con el resultado de las urnas”, garantizó.

Así, explicó que su propuesta de dar “encaje” a Cataluña es “dentro de la Constitución y de los pactos de Estado”. “La utilización de la terminología, entre comillas, si quiere usted independentista del encaje de Cataluña, que es la que he utilizado, la he utilizado a propósito”, aseverado.

Feijóo también avisó al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que aceptar la amnistía sería “romper el Estado de Derecho” y convertir a ese tribunal en “sospechoso”. Es más, destacó que el ex ministro de Justicia y actual miembro del TC, Juan Carlos Campo, rechazó la amnistía estando en el Ejecutivo.

Frente a esos ataques del PP, discreción y marco constitucional son las bases de la negociación para una futura investidura de Pedro Sánchez defendidas ayer por varios ministros del Gobierno, que quitaron el foco sobre la ley de amnistía, un asunto en el que, dicen, no se está todavía. Desde Bruselas, la portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Pilar Alegría, fue la más clara al asegurar que “no estamos todavía” en el escenario de una ley de amnistía para facilitar la investidura. Apuntó además que “los asuntos y aspectos” que se tengan que ir desplegando siempre se desarrollarán bajo los parámetros “de la coherencia y de la transparencia”, del diálogo y el marco constitucional.

Una receta que lleva practicando su partido, ha dicho Alegría, desde el año 2017 y que ha defendido también el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, quien apostó por el “reencuentro” y la necesidad de “convivencia” con Cataluña.

También el ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, destacó la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de “encontrar la posibilidad” y explorar “todo” lo que pueda permitir reeditar un Gobierno progresista en España.