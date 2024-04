El Congreso cita a Moreno y varios altos cargos andaluces por el caso Koldo

El presidente andaluz prepara una "sorpresita" para el PSOE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró ayer que irá a la comisión de investigación cuando sea citado y lanzó una advertencia al PSOE: “Se pueden llevar la sorpresa de que vaya allí y que comente algunas cositas que se han hecho por aquí”.

Moreno afirmó que no tendrá “ningún problema” en comparecer porque no tiene “nada que temer ni esconder”, pero ha dejado abierta la posibilidad de que haya una “sorpresa” porque “el PSOE ha hecho muchas cosas aquí (Andalucía)” y hay “cien causas judiciales abiertas”. El jefe del Ejecutivo autonómico, de visita en la Feria de Abril de Sevilla, ironizó con que si le citan es que es “importante” porque “el que no esté en esa lista es que no es nadie en España”. Criticó la “falta de rigor” del PSOE cuando su “primera decisión –dijo– ha sido no incorporar al que motiva la comisión”, el ex ministro José Luis Ábalos, y señaló“si hay algo que investigar es el caso PSOE, el caso Ábalos”. Moreno reclamó las explicaciones del exministro “en un caso de corrupción clarísimo”, pero el PSOE sólo lo ha incorporado “fruto de la presión de su socio”, lo que ve como una “falta de interés” por que se conozca la verdad del caso.El PSOE, en su opinión, está intentando “enmarañar, ensuciar” la política haciendo “una citación colectiva” con muchos presidentes autonómicos del PP.