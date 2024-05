Feijóo urge a Sánchez a explicar las actividades de su esposa: "No vaya de víctima"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar ante el Pleno del Congreso las actividades profesionales de su esposa porque, a su entender, actuaciones como sus cartas de recomendación no es algo "ético ni estético". Es más, ha amenazado al presidente del Gobierno con llevarle "obligado" al Senado si no frece "hoy" mismo esas aclaraciones de forma voluntaria.

"Con todo lo que sabemos y sabe que queda por salir, no vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. Dé las explicaciones claras que le exige su cargo, quiera o no, le guste o no, es una salida más digna", ha declarado Feijóo en su intervención en el debate que se celebra en la Cámara Baja.

Además, Feijóo ha asegurado a Sánchez que "tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno". "Y voy a decirle por qué: que su Gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que contésteme", ha retado de nuevo al jefe del Ejecutivo.

Así, le ha preguntado directamente si le consta o no que su esposa "tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid" y si sabía que "recomendaba empresas contratistas de su Gobierno". "A mí no me corresponde dirimir si eso es legal o no. A diferencia de usted, respeto el trabajo de los jueces. Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso no puede hacerse, que está mal. Que no es ético ni es estético", ha aseverado, cosechando un aplauso del a bancada popular.

Feijóo ha avisado que si no se explica en el Congreso hoy, lo hará en la Cámara Alta, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. "No tenga usted ninguna duda, lo hará obligado en el Senado. Le pido también que se deje de jueguecitos", ha añadido.

Además, ha recalcado a Sánchez que su "mayor hit" en la prensa internacional no es sobre Ucrania o Palestina sino sobre la "corrupción", en alusión a las informaciones sobre las actividades de su esposa, subrayando que ésa es la "imagen que exporta de España". "Estas son las portadas, señor presidente, de las que nos avergonzamos todos los españoles", le ha espetado, mostrando esas portadas de medios internacionales al hemiciclo.

Le aconseja "lavar la boca a alguno de sus ministros"

El líder del PP ha recordado asimismo que Sánchez llegó a llamar "nazi" al presidente del PPE, Manfred Weber, su vicepresidenta María Jesús Montero "mintió" en sede parlamentaria sobre su pareja y "acusó de corrupción" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunciando que ni el presidente ni sus ministros se han "disculpado".

Por eso, le ha pedido que se ahorre los "numeritos" y no dé "lecciones de diplomacia". "Para combatir la violencia política, antes debería lavarle la boca a alguno de sus ministros", ha espetado Feijóo al presidente del Gobierno, en referencia al titular de Transportes, Óscar Puente.

Feijóo ha afirmado que el presidente del Gobierno "no se fue de retiro a pensar si merecía la pena ser presidente" sino que se fue "a pensar cómo afrontar el lío judicial que varias instancias de España y de la Fiscalía Europea están investigando".

"Huyó de este Congreso para no dar explicaciones y ha decidido volver a él para seguir sin ofrecerlas", ha aseverado, para añadir que "cuanto más tiempo pasa sin dar la información" que le pide el PP por los presuntos casos "que le acecha, más evidente hace que lo que quiere es ocultarla".

Asimismo, Feijóo ha echado en cara a Sánchez que referirse a su esposa ponga en riesgo la democracia, pero no lo sea cuando el presidente de México ataca al Rey o cuando "en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas". "¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta?", le ha interpelado.

Usar el choque con Argentina y Palestina para "tapar sus problemas"

Después del choque con el presidente de Argentina, Javier Milei y de que España haya retirado a su embajador, ha afirmado que es "imperativo" que destituya al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del PSOE.

A su entender, el presidente del Gobierno está dispuesto a todo para "tapar sus problemas". "Lo que están haciendo no tiene nombre. Perjudican a los españoles que viven en Argentina, a las empresas y a la imagen del país. Exija responsabilidades y déjelo ya".

De la misma manera, y tras anunciar Sánchez que el día 28 el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento del Estado de Palestina, ha asegurado que al presidente "no le interesa hablar de Palestina por principios" sino que "lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE y porque cree que así puede dividir a los españoles y salir beneficiado en ello". "Se ríe de todos. Y en esto también", ha apostillado.

La gente está "harta"

El presidente del PP ha avisado de que España no va a permitir el recorte de las libertades y ha indicado que su partido defenderá la libertad de prensa y la independencia judicial a la que quiere atacar. "No hay sostén en la UE para ponerle un bozal a ningún medio de comunicación", ha manifestado.

Feijóo ha afirmado que la gente "está harta de que se ignoren sus preocupaciones" y "de los espectáculos que se están dando". "Y por supuesto, del Gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero que tienen los españoles", ha proclamado, para añadir que "nada de lo que pasa en España es normal".

Por eso, ha dicho que las elecciones europeas del 9 de junio son una oportunidad para que los ciudadanos se expresen en las urnas y se ha mostrado convencido de que el "clamor" que hay contra el Gobierno se escuchará "alto y claro". Además, se ha mostrado convencido de que el PP ganará esos comicios.

En la parte final de su discurso, Feijóo se ha puesto en modo electoral y ha señalado que el voto que le va a doler a Sánchez el 9 de junio es el del PP, avisando que "cualquier otro es un obstáculo y es inútil para pararle".

Además, ha llamado a la gente a sumarse a la movilización que el PP ha convocado este domingo en la Puerta de Alcalá para defender la "dignidad" de los españoles. "No quiero que España siga viviendo del miedo a los fantasmas que usted pregona. España merece esperanza y la tendrá", ha manifestado.