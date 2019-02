La Fiscalía pide tres años de cárcel para Cristina Cifuentes por falsificar su máster

La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, lo que jamás ocurrió.

Según ha informado Fiscalía de Madrid, en su escrito de acusación el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que "jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Petición de cárcel para la integrante del tribunal Cecilia Rosado

Asimismo, el fiscal pide 21 meses de prisión como autora de la falsificación del acta para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes y que trabajaba como personal laboral en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Rosado fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011–2012 por el Instituto de Derecho Público, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de post grado.

El fiscal solicita para ella una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Tres años y nueve meses para Álvarez Conde

Del mismo modo, imputa a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y ex director del Instituto de Derecho Público, ser coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión

Mientras que a María Teresa Feito, ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC, solicita otros tres años y tres meses de cárcel.

"Resolver la crisis"

Según el escrito del fiscal, cuando eldiario.es publicó que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la ex presidenta se puso en contacto con Feito. Cifuentes quería que hiciera las gestiones oportunas "con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado”, a los que la ésta accedió, añade la Fiscalía.

Así, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud".

Álvarez Conde llamó a Cecilia Rosado "dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase" que Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012 ante el tribunal conformado por Rosado como secretaria, Clara Souto como vocal, y Alicia López de los Mozos como presidente.

Cecilia Rosado, dada la "fuerte jerarquía" existente entre ella y el catedrático y "ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo" si no acataba lo que se le pedía, accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas, resalta el escrito.

La dirección del PP se desvincula de un "tema privado"

La dirección del PP ha rechazado opinar sobre la petición de la Fiscalía porque considera que es un "tema privado". Según fuentes de Génova, la responsabilidad del presidente del PP, Pablo Casado, es velar por lo que ocurre dentro del partido "no fuera", por lo que no ha abordado esta cuestión.