El Gobierno sigue sin confirmar la asistencia de Sánchez a la mesa de diálogo

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este martes que sigue aún pendiente de fijar la fecha de la mesa de diálogo sobre Cataluña, para la que se barajaba la tercera semana de septiembre, porque aún "se están conciliando agendas", y tampoco ha confirmado si acudirá Pedro Sánchez.

Asimismo, se están cerrando los asuntos concretos del orden del día, ha dicho Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistiendo en que "la convicción" que tiene el Gobierno es "una apuesta firme por el diálogo y el reencuentro en Cataluña, para recomponer puentes y reducir la distancia afectiva entre los catalanes".

En este contexto, la también ministra de Política Territorial ha subrayado que desde que se está "apaciguando el clima político en Cataluña" han descendido los delitos de odio motivados por la ideología, un 62% en la ciudad de Barcelona, ha señalado.

"Esto es relevante, es lo que persigue el Gobierno, sin perder nunca el horizonte de que nuestra máxima preocupación es la modernización y la transformación que va a sufrir España" y que no se entiende, ha subrayado, sin Cataluña".

Fuentes del Gobierno han asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparado para la reunión de la mesa de diálogo y han dado por seguro que será la semana que viene tal y como se acordó en su momento.

Apuntan a que los problemas para concretar la fecha están entre los socios del Govern y subrayan que lo primero es fijar el día y, después, determinar los contenidos de la reunión.

Escepticismo de JxCat

La portavoz de JxCat, Mònica Sales, ha dicho por su partes este martes que el presidente del Gobierno "siempre tiene una excusa" para no convocar la mesa de diálogo con la Generalitat y lamentó que no haya confirmado su asistencia a la cita prevista para la semana que viene.

"Es evidente que Sánchez sigue sin confirmar su asistencia y hay rumores de un nuevo aplazamiento", ha manifestado Sales en una rueda de prensa en Bruselas, donde JxCAT celebra unas jornadas de trabajo entre hoy y el próximo jueves.

"Sánchez siempre tiene una excusa para no reunir a la mesa de diálogo, lo hemos visto durante meses, porque no tiene ninguna propuesta política que hacer, mas allá de buenas palabras para el reencuentro y la reconciliacion", ha insistido la portavoz.

El líder del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha confirmado hoy a su vez la asistencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la mesa de diálogo, prevista para la semana que viene, aunque aún sin fecha concreta.

El Govern "no contempla" que Sánchez no acuda a la reunión: "No habría justificación posible", ha recalcado este martes la portavoz del ejecutivo catalán, Patricia Plaja, que no tiene ningún indicio de que el presidente del Gobierno piense ausentarse.

Preparación de la Diada

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la mayoría de sus consellers acudirán este sábado a la manifestación independentista de la ANC, en una Diada del 11 de septiembre en la que se homenajeará al violoncelista Pau Casals.

El Govern ha detallado este martes la agenda de actos oficiales con motivo de la Diada, para la que ha diseñado un cartel con la figura de Pau Casals, acompañada de una cita suya: "Somos hojas de un mismo árbol, y el árbol es la humanidad".

Con este cartel, la Generalitat pretende conmemorar el 50 aniversario de la intervención de Pau Casals en la presentación del Himno de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1971, que inició con su afirmación "I am a Catalan" (Soy catalán), en defensa de las instituciones catalanas y las libertades en pleno franquismo.

Los actos oficiales de la Diada arrancarán este jueves en El Vendrell (Tarragona), ciudad natal del compositor, con la entrega de las Medallas de Oro de la Generalitat a la oceanógrafa Josefina Castellví y, a título póstumo, al economista y activista social Arcadi Oliveres.