El Gobierno elige a seis ministros para la mesa de diálogo con la Generalitat

El Gobierno ha designado a seis ministros para formar parte de su delegación en la mesa de diálogo con la Generalitat que dará comienzo esta semana, con la incógnita aún de la presencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuya asistencia a la citada mesa no ha sido confirmada.

La reunión tendrá lugar en Barcelona el jueves o el viernes y permitirá desempolvar un instrumento surgido a raíz del acuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Sánchez, pero que solamente se llegó a reunir en una ocasión, en febrero de 2020, antes de quedar aparcado semanas después por la emergencia sanitaria de la pandemia.

Iceta afirma que las negociaciones estarán centradas en "los problemas concretos"

Pendientes de que Sánchez despeje la incógnita sobre si asistirá o no a la cita, de momento el Gobierno -por medio del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista con eldiario.es- ya ha hecho públicos los nombres de los ministros que estarán presentes. Serán el propio Bolaños, Isabel Rodríguez (titular de Política Territorial), Miquel Iceta (Cultura), la vicepresidenta Yolanda Díaz y Manuel Castells (Universidades), un quinteto al que finalmente se unirá la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, según informó ayer Efe, con objeto de abordar la cuestión de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

De ese modo, habrá dos ministros catalanes sentados en el lado del Gobierno, que tendrá enfrente a una delegación de la Generalitat que aún está por definir debido a las dudas de JxCat. Lo que a estas horas está confirmado es que la delegación del Gobierno catalán estará encabezada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a consejeros como Laura Vilagrà y Roger Torrent, todos pertenecientes a la formación Esquerra Republicana (ERC).

Por parte de JxCat, es previsible que esté el vicepresidente del Ejecutivo, Jordi Puigneró, pero su formación se resiste aún a confirmar sus nombres a la espera de saber si Sánchez acudirá o no.

Iceta, en una entrevista con La Vanguardia, explicó ayer que Sánchez le "pidió" incorporarse a la mesa de diálogo, aunque evitó desvelar si el jefe del Ejecutivo también participaría en la reunión: "Lo decidirá el presidente".

En la mesa, añadió Iceta, el Gobierno central planteará su agenda para el reencuentro, con una "aproximación muy pragmática, muy de pies en el suelo", con "propuestas concretas para solucionar problemas concretos", como son la gestión del periodo posterior a la pandemia o la recuperación económica.

Aragonès, según Iceta, tiene "plena legitimidad y derecho" a pedir amnistía y autodeterminación, "pero ya saben que en esas cuestiones no estamos de acuerdo". También Bolaños subrayó que el referéndum que reivindica la Generalitat no es la solución al conflicto catalán: "La solución es que Cataluña se reencuentre y que sea claramente un lugar donde los ciudadanos catalanes consideren que tienen proyectos en común y objetivos compartidos", señaló.

En relación al ánimo de las fuerzas políticas catalanas, un después de la Diada y en los días previos a la reunión de la mesa de negociación, la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell admitió que le "entristecieron muchísimo" los abucheos y gritos de traidor que le dirigieron sectores independentistas al presidente de ERC, Oriol Junqueras. "A mí me dolió, me hizo daño", dijo ayer Forcadell en Rac1.

La apuesta de Aragonès y ERC por la mesa de diálogo choca con las profundas reticencias de sus socios de gobierno, JxCat, de la CUP y de la ANC, pero sí tiene el aval de Forcadell. "Aunque soy muy escéptica con la mesa, creo que el independentismo no debe abandonar nunca la bandera del diálogo, tiene que ser nuestra. Sin negociación no hay resolución de conflictos", destacó.

En cuanto a lo sucedido durante la Diada, los Mossos d'Esquadra cerraron la jornada con la detención de dos personas después de que grupos de independentistas arrojaran objetos, pintura, botes de humo, vallas y vaciaran un extintor contra los agentes que custodiaban la sede de la Jefatura de la Policía en la Vía Laietana.