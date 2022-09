El PP pide por carta a Bolaños una reunión para negociar la renovación del Poder Judicial

El PP, a través de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la que le emplaza a sentarse a negociar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).

Al mismo tiempo, González Pons ha remitido sendas cartas a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, en las que sostiene que siguiendo las recomendaciones europeas el PP ha intentado alcanzar un acuerdo para renovar el CGPJ y les informa de los pasos dados.

En paralelo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido a su vez una misiva al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la que le traslada la voluntad de su formación de renovar los miembros del órgano judicial.El principal partido de la oposición da estos pasos después de que Lesmes amenazase con dimitir si este órgano, con el mandato caducado desde hace casi cuatro años, no se renueva o no se le devuelven sus competencias. Pide volver a hablar en un contexto de máxima tensión, sin acuerdo en el seno del Consejo para nombrar dos magistrados al TC.En la misiva, que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha trasladado a los medios, los populares mantienen la exigencia de que la negociación del CGPJ prime la búsqueda de perfiles que garanticen la despolitización, sin que sea "un mero reparto de cuotas", y advierten de que la mayoría que se pretende en el Tribunal Constitucional es "abusiva".De manera simultánea a la renovación del CGPJ, plantean impulsar una proposición de ley por vía urgente para reformar la Justicia, que incluya la derogación de la norma que recortó las competencias del CGPJ cuando caduca, incompatibilidades para impedir puertas giratorias, que los altos cargos de la carrera judicial se nombren por tres quintos o incluir la posible recusación del fiscal general.El PP subraya que, si bien no renuncia a promover una reforma para que "los jueces elijan a los jueces", está dispuesto a elegir el CGPJ con el actual sistema y no se escuda en su "discrepancia respecto al modelo para obstruir la renovación del CGPJ".En el texto, el principal partido de la oposición es crítico con el Gobierno, sobre todo en lo referente a la renovación pendiente del Tribunal Constitucional.Pons afea la nueva reforma que permite al Consejo nombrar a dos magistrados del Constitucional y fija un plazo. Además, y aunque dice no cuestionar la capacidad del Gobierno para nombrar libremente a sus dos magistrados al TC, lamenta las presiones" y recalca que las renovaciones institucionales "siempre se han abordado en su conjunto".El PP pone en duda el TC que pueda resultar de esta renovación. Así, sostiene que un "un régimen constitucional pleno" requiere de confianza de todos los ciudadanos en este órgano y advierte de que "ganar el TC para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos"."Las urnas conceden una mayoría razonable al Gobierno en el legislador negativo, pero nunca una tan abusiva como la que se plantea en estos momentos", advierte Pons. En su propuesta, el PP pide que los propios magistrados del Constitucional elijan a su presidente, sin pactos ni "indicación externa de ningún tipo".Respecto a la reforma del sistema de elección del Poder Judicial, lo que pide el PP, como ya hacía en julio, es que el nuevo Consejo proponga en el plazo de seis meses un nuevo modelo. Recuerdan las recomendaciones de la Unión Europea y culpan del actual bloqueo a lo "anacrónico" de que la designación dependa "de la decisión arbitraria de los cargos políticos."Los populares recalcan que mantiene la "mano tendida" ante una negociación que, señalan, debe darse en las Cortes Generales.

Un intento de cara a la galería, según el Gobierno

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves que la carta que le ha remitido el PP es "un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar"."Seamos serios. La carta del PP es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar. Si quieren renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el CGPJ", ha recalcado el ministro en una rueda de prensa en Logroño. Bolaños cree que la carta es un documento de once folios "lleno de excusas, líneas rojas y condiciones".Por ello, ha exigido Feijóo, que "cumpla la ley" en cuanto a la renovación de los órganos judiciales porque "o está con el estado de derecho o está insumiso al cumplimiento de la ley y la Constitución".Bolaños se ha mostrado comprensivo con el CGPJ en caso de que no cumpla el plazo límite del 13 de septiembre para elegir a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde. "Tenemos que dar tiempo a que los vocales del CGPJ hagan su trabajo y cumplan la ley. Ahí, el Gobierno lo único que manifiesta es su máximo respeto por el funcionamiento del CGPJ y de sus vocales", ha recalcado.Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha exigido al PP que ponga sobre la mesa los nombres de los vocales que propone como candidatos a la renovación y ha lamentado que, en lugar de hacerlo, el partido insiste en continuar bloqueando la situación.